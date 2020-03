Résultats et rapport de la WWE 205 en direct le 20 mars 2020

La guerre civile WWE Cruiserweight est terminée, et maintenant c’est chacun pour soi! Qui gagne du terrain vers le championnat NXT Cruiserweight?

RÉSULTATS OFFICIELS

Danny Burch contre Joaquin Wilde; Burch gagne. Isaïe «Swerve» Scott VS Oney Lorcan; Swerve gagne.

JOUER PAR JEU

Danny Burch VS Joaquin Wilde!

La moitié britannique de la combinaison One Two est en tête et affronte le côté Wilde pour la première fois! Est-ce que le Govenah commencera un balayage BritAm Brawler pour ouvrir le spectacle?

La cloche sonne et les deux cercle. Burch et Wilde se ligotent et Wilde repousse Burch. Burch place Wilde dans le coin mais laisse tomber le décompte des arbitres. Wilde et Burch se ligotent, Burch se tourne vers un bracelet, mais Wilde tourne. Wilde tire le bras mais Burch tient bon et traîne Wilde vers le bas. Burch a un marteau mais Wilde se fraye un chemin jusqu’à ses pieds. Burch change de position pour avoir presque Kimura sur Wilde. Wilde passe à une ceinture, mais Burch se dégage. Burch se resserre et tord le poignet. Wilde perdure mais Burch le ramène à nouveau sur le tapis. Wilde se lève et le singe se retourne, mais Burch a toujours le poignet! Burch se lève et obtient un verrou à double articulation.

Burch donne un coup de pied et déclenche Wilde à un verrou de jambe et passe à un STF modifié. Il passe juste à l’armlock mais Wilde se fraye un chemin. Burch met Wilde sur les cordes mais rend hommage au bris de corde. Wilde et Burch encerclent et se nouent à nouveau, et les headlocks Wilde Burch s’éteint, mais Wilde fait glisser Sunder pour basculer et faire tourner le casque! Wilde traîne les bras Burch vers le bas à un armlock et redonne au démarrage. Burch résiste et se remet sur pieds. Wilde se serre et se serre sur l’épaule, mais Burch transforme les choses en une ceinture puis une tête. Wilde s’éteint, les choses s’accélèrent et Burch attrape Wilde dans les airs! Burch traque Wilde aux cordes mais Wilde jette Burch dehors!

Burch atterrit sur ses pieds, traîne Wilde pour le rejoindre et lance un Uppercut européen! Et un autre! Burch jette Wilde dans les barrières! L’arbitre dit de mettre ça sur le ring, et Burch traîne Wilde. Wilde lui donne un coup de coude puis le botte. Wilde saute sur les barrières, puis la balustrade dans les gradins. Il SORT pour une SUPER AVANT-bras! AJ Styles, mangez à fond! Mais le nombre d’anneaux dépasse les 5! Wilde traîne Burch à 8 et le place pour continuer le match! Wilde piétine Burch puis claque les bras de Burch sur le tapis. Il traîne Burch jusqu’à la clé et essore le tapis! Wilde fait retentir le klaxon avant de couvrir, DEUX! Wilde garde le bras de Burch avec un autre verrou de bras assis.

Burch endure et se bat, mais Wilde passe à une monture. Burch se traîne et obtient le bris de corde! Wilde lâche prise avant de faire remonter Burch. Wilde clé, frappe le bras, puis rejette les coudes. Il snapmares Burch à manivelle plus sur le bras. Burch perdure alors que Wilde creuse un genou. Burch travaille sur une évasion, même si Wilde tourne plus fort. Les deux se lèvent et Burch jawbreakers gratuitement! Wilde se heurte à un GRAND droit! Et un autre! Burch fait tourner Wilde pour plus d’EuroUppers! Les cordes à linge Burch roulent ensuite Wilde pour un LARIAT! Wilde se retrouve dans un coin, Burch court chercher une corde à linge et une enziguri! Burch lance à nouveau Wilde pour sauter et sauter pour un dropkick de missile! Couvrir, DEUX!

Les deux hommes sont en place mais Burch a Wilde pour un snapmare. Wilde lève ses bottes mais pas de Wilde Thing car Burch a de hautes piles! DEUX et Burch se retrouvent dans un coin. Burch s’épuise mais dans le jawbreaker de Wilde! Wilde arrive pour frapper un uppercut et un CHOP! Wilde fouette et fait des culbutes pour frapper un CODE BREAKER! Burch est dans la zone de largage et Wilde va dans le coin. Wilde grimpe en haut puis LEAPS, mais doit rouler à mesure que Burch se déplace. Burch HEADBUTTS Wilde, puis se fixe avec une CROSSFACE! Wilde tape, Burch gagne!

Gagnant: Danny Burch, par soumission

Wilde est dur mais pas assez dur pour arrêter le Govenah! Oney pourra-t-il terminer le balayage contre Swerve?

La WWE révèle que John Cena regardait 205 Live la semaine dernière!

Comme vu sur Twitter la WWE la semaine dernière, le champion du monde à 16 reprises était un membre secret du public de la guerre civile Cruiserweight de la semaine dernière. «Alors regarde ça. C’est quelque chose que j’avais souvent envie de faire: regardez ça en direct. Il n’y a pas d’expérience comme ça. ” Mais Cena sait que c’est le genre de personne qui se démarque dans la foule, donc il est dans le domaine de la technologie. Il peut enfin voir ça en direct. Il prend des notes, “c’est génial.”

Et peut-être de façon surprenante, Cruiserweights a félicité Cena en réponse. Ariya Daivari dit que Cena a été formidable pour la division Cruiserweight depuis le premier jour. Mike Kanellis dit simplement: “Merci, John Cena.” Isaiah «Swerve» Scott dit: «Même John Cena regarde WWE 205 Live», tandis que l’ancien diplômé 205 Live, Cedric Alexander, ajoute: «Cela m’a fait plaisir à plusieurs niveaux. # 205LiveForLife. ”

Isaiah «Swerve» Scott VS Oney Lorcan!

Swerve a été l’un des survivants du Team NXT VS Team 205 Live la semaine dernière aux côtés de Kushida, ce qui signifie que le Boston Brawler a été l’un de ceux éliminés. Mais cela n’a plus d’importance maintenant avec le championnat NXT Cruiserweight comme objectif final. Qui fait un pas vers ce titre sur le Road to WrestleMania Weekend?

La cloche sonne et les cercles Oney avec Swerve. Ils approchent et sentent le grappin. Ils se ligotent et Oney met Swerve dans un coin. L’arbitre compte et Oney décolle à 2. Swerve et Oney s’approchent à nouveau. Oney prend une jambe et fait trébucher Swerve mais Swerve se retourne. Oney reste sur lui et obtient un verrou, puis flotte sur un support arrière. Swerve résiste aux demi-nelson et laisse tomber les orteils pour flotter vers son propre facelock. Swerve fait monter Oney et ils font le tour, jusqu’à ce que Swerve traîne Oney. Il en fait une couverture, ONE alors qu’Oney se déplace et se glisse librement. Oney essaie une couverture de dormeur dragon, mais Swerve est sorti avant même un décompte. Les deux reculent et hochent le respect pour l’échange technique. Swerve et Oney se réinitialisent et recommencent.

Serrures et spins Oney Swerve pour le snapmare vers le bas. Oney saisit les deux bras et recule. Swerve endure et travaille sur une évasion. Oney utilise sa tête comme point de pression, mais Swerve se met toujours à ses pieds. Swerve se déplace et tourne Oney, mais Oney retourne Swerve. Oney tire plus fort sur les bras et ramène Swerve à genoux. Oney creuse un genou mais Swerve endure toujours. Swerve fonctionne à nouveau contre l’étirement, roule et se kippe, et est gratuit! Swerve roule Oney mais Oney glisse gratuitement, seulement pour Swerve pour aller Eddy Gordo et son casque! Oney roule sur ses pieds mais Swerve l’appât dans un piège à bras. Swerve fait tourner le cou d’Oney et tire sur un bras. Swerve a Oney dans une torsion de cobra modifiée, mais Oney perdure. Oney se fraye un chemin vers les cordes et obtient le bris de corde!

Swerve lâche et donne le temps à Oney de se lever. Oney est sur le tablier pour reprendre son souffle et vérifier son bras. Il recule et les deux repartent. Oney CHOPS soudain Swerve! Il s’en prend à Swerve avec des stomps et un #BostonUppercut dans le coin! Oney fouette Swerve coin à coin mais Swerve s’inverse. Swerve arrive, mais Oney lui donne un coup de coude. Oney saute et saute sur Swerve. Oney roule les berceaux Swerve, TWO et Swerve! DEUX, et Oney esquive pour courir, dans un backbreaker tilt-o-whirl! Couvrir, DEUX! Swerve voit à quel point Oney est difficile, mais cela ne le ralentit pas. Swerve va dans un coin, saute en haut, mais doit descendre pendant que Oney se précipite. Il donne un coup de coude à Oney puis démarre. Mais Oney attrape la jambe à la vis du dragon!

Swerve trébuche sur le tablier et au sol! Oney sort pour aller chercher Swerve, et il jette Swerve dans le ring. Oney traque derrière le Swerve boitillant et attrape la jambe pour un BRISE-BRILLANT! Et une autre vis DRAGON! Couvrir, DEUX! Oney traîne Swerve par sa jambe et le piétine. Oney a un orteil debout et enfonce un genou dans le genou de Swerve. Swerve endure la déchirure et garde ses épaules sur le tapis. Swerve travaille sur une évasion, et il frappe Oney dans le dos avec sa jambe libre. Il donne des coups de pied jusqu’à ce qu’Oney lâche prise, mais Oney le COUPE à nouveau! Oney scoops et claque Swerve vers le bas, puis couvre, DEUX! Swerve survit mais Oney est de retour sur la jambe. Swerve perdure encore et doit encore garder les épaules. C’est une couverture, DEUX!

Oney tombe sur la jambe de Swerve et a un autre orteil. Swerve se bat contre la prise et obtient un casque, un brassard! Swerve stomps et stomps et stomps mais Oney glisse librement. Les deux hommes se lèvent lentement et Oney trébuche. Swerve repousse Oney, clopine, mais Oney le fait encore trébucher. Couvrir, UN! Swerve repousse encore Oney, mais Oney le saisit par la mâchoire! Swerve se libère et CHOPS Oney de retour! Oney est stupéfait, alors Swerve le pousse pour un discus LARIAT !! Swerve retourne Oney à l’envers avec celui-là! L’arbitre vérifie Oney mais en quelque sorte Oney peut continuer. Oney se retrouve dans un coin et Swerve court pour un grand coude arrière!

Swerve donne un coup de pied dans les jambes puis saute vers le haut, pour l’upercut volant! Oney se tord mais la mauvaise jambe de Swerve le ralentit. Oney entre mais Swerve le jette sur le tablier. Swerve balaie les jambes jusqu’à SUPERKICK Oney! Swerve se rend ensuite au tablier pour BOOT Oney down! Le nombre d’anneaux commence mais Swerve fait entrer Oney rapidement. Swerve monte, entre et fait des culbutes pour le SHOT COMPLET! Couvrir, DEUX !! Oney survit et Swerve devient frustré. Swerve élève Oney mais Oney le COUPE! Oney CHOPS Swerve dans le coin, puis le hisse en haut. Swerve est en arrière alors qu’Oney grimpe derrière lui. Oney veut le demi-nelson mais Swerve le combat à nouveau! Hotshots Oney sur les cordes! Swerve ajuste et vise, pour les KILL STOMPS !! Couvrir, Swerve gagne !!

Gagnant: Isaiah «Swerve» Scott, par pinfall

The One Two termine la soirée 1-1, mais plus important encore, Swerve est sur une bonne lancée! Le Jordan Devlin Cruiserweight Championship Tour devra-t-il faire un arrêt à Swerve’s House?

Mes pensées:

Un bon épisode de 205 Live pour être une autre forme courte. Les premiers matchs de tous les temps se sont bien passés, mais je le répète, le repêchage de la WWE a vidé cette division. Burch VS Wilde était bon mais pas vraiment digne de battage médiatique. Wilde fait aussi du klaxon à air verbal plus pour les foules. Pourquoi ne pourrait-il pas s’agir d’un tout premier impliquant Gallagher? Nous avons besoin de plus de Jackal Jack Gallagher pour capitaliser sur ce truc de la semaine dernière. Swerve VS Oney était vraiment bon, un moment beaucoup plus important à faire du battage médiatique. Swerve gagner est la décision logique avec lui et Kushida étant les deux grands gagnants la semaine dernière. Jordan Devlin VS Travis Banks pour le championnat Cruiserweight sera diffusé avec NXT UK la semaine prochaine, c’est déjà arrivé. Je suis presque sûr que Devlin a gagné / gagne cela, donc Swerve VS Devlin sonne comme un bon 1 contre 1 pour tout ce que nous obtenons à la place de TakeOver.

Mon score: 8/10