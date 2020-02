Résultats et rapport de la WWE 205 en direct le 21 février 2020

Les choses se réchauffent alors que WWE 205 Live donne à un bâtiment rancune un match sans étiquette de disqualification! Le 205 Live OG a-t-il un plan pour survivre?

Pas de disqualification Tag: Oney Lorcan & Danny Burch VS Ariya Daivari & THE Brian Kendrick; gagner.

La nouvelle vague de WWE 205 Live a ressenti une résistance.

La nouvelle année a commencé avec les débuts de Danny Burch 205 Live contre Ariya Daivari. Le Lion persan a tout donné en tant que «205 Live OG», mais il a fallu l’intervention d’un homme dans un masque pour lui donner la victoire. Cet homme au masque était l’homme avec un plan, LE Brian Kendrick! Et avec Daivari, Kendrick a osé toute la division Cruiserweight à #DoSomething. Depuis lors, Daivari et Kendrick sont «amis» et ont travaillé ensemble pour gagner aux dépens de Burch. Mais ils ont oublié que Burch a aussi un ami! La Fury of 205 Live, Oney Lorcan, a fait son retour!

Et ce n’est que la semaine dernière que les JO ont essayé de faire comprendre quelque chose à l’Univers de la WWE. Kendrick et Daivari sont les fondations de cette division, ils ne peuvent donc pas simplement laisser des gars comme Burch et Lorcan «valser» à LEUR spectacle et prendre le relais. Ce message était clair, mais Lorcan et Burch ont eu une réponse très claire: ATTAQUE! Cela nous amène au match de match sans disqualification de ce soir! Kendrick et Daivari pourront-ils survivre à la colère de la Fureur et de la Govenah?