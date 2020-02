Résultats et rapport de la WWE SmackDown de Mitchell! (31/01/20)

Roman Reigns a remporté la bataille de Houston, mais le baron Corbin insiste pour continuer la guerre! Que se passe-t-il dans un match revanche du Six Man Tag de la semaine dernière?

SmackDown Tag Team Championship # 1 Contenders Fatal 4 Way: Heavy Machinery vs Lucha House Party vs The Revival vs John Morrison & The Miz; Morrison & Miz gagnent et défieront The New Day pour les titres au Super Showdown.Fire & Desire vs Bliss-Cross; Bliss-Cross gagne.WWE Intercontinental Championship: Shinsuke Nakamura w / Sami Zayn & Cesaro vs Braun Strowman; Strowman gagne et devient le nouveau champion intercontinental de la WWE. Tchad Gable contre Sheamus; Sheamus gagne. Six Man Tag: Baron Corbin, Dolph Ziggler & Robert Roode contre Roman Reigns & The Usos; Reigns & The Usos gagnent.

C’est un SUPER SmackDown!?

Qu’est-ce que ça veut dire?! Il semble que nous le découvrirons alors que SmackDown commence son propre voyage sur la route de WrestleMania!

Roman Reigns et The Usos sont là!

Le Big Dog et la Bloodline ont peut-être abattu le roi et sa cour (bouffons), mais c’est loin d’être terminé! Le Super SmackDown de ce soir va-t-il aider à mettre fin à la guerre? Roman et les Usos attrapent des micros et veulent que Tulsa, Oklahoma devienne plus fort. Mais le Royal Rumble est venu et a disparu, et la bonne nouvelle: Roman a crié Corbin partout dans le stade. La mauvaise nouvelle: Roman n’a pas gagné le Rumble. Les Usos savent qu’il n’aime pas perdre. Mais avec l’aide des fans, la Bloodline va battre Baron et ses putes pour se diriger vers Mania!

Mais en parlant de cela, voici le roi Corbin et ses fidèles sujets. Les fans huent mais Corbin leur dit de l’enregistrer. Corbin dit à Roman que sans les Usos, Roman n’aurait pas gagné. “Roman Reigns a triché son chemin vers une victoire!” En fait, s’ils n’avaient pas attaqué ensemble comme des sauvages, Corbin aurait été en meilleure forme pour le Rumble et aurait gagné! Mais c’est à cause d’eux qu’il ne l’est pas. C’est pourquoi il a demandé ce match revanche pour les faire payer!

Attendez, whoa, attendez. Tous ces cris. Pourquoi Corbin si fou? “Monsieur. Ma tête est trop grosse pour ma couronne »doit être rappelé. La dernière fois qu’ils ont vérifié: Superkick to Dolph, Superkick to Roode, Superman Punch to Dolph, Superman Punch to Roode, Spear to Dolph, Spear to Roode. Mais Corbin, a obtenu Superkick’d, Super Punched et Super Speared! Mais écoutez ici King. Vous êtes dans le mauvais jeu. Il joue aux Dames, ils jouent aux échecs. Et c’est mat, mon garçon! Oui, très drôle. Doit avoir passé beaucoup de temps assis à la maison à jouer à des jeux après avoir embarrassé la famille. Et pendant qu’ils se disputaient sur le rouge et le noir, la Cour battait Roman. Corbin a rejoué des images des menottes et de la nourriture pour chiens.

Mais Roman pense que c’est drôle que Corbin vive dans le passé. Il agit comme si c’était son plus grand moment, ou il a juste un fétiche de la nourriture pour chiens. Et alors? Ajoutons une stipulation au match de ce soir: les perdants MANGENT DE LA NOURRITURE POUR CHIENS! Défi accepté! Mais c’est super! Parce qu’il y a une énorme surprise! “Allez-y, sortez-le!” Un gros tas de nourriture pour chiens est servi. “J’espère que vous avez faim.” Le verrouillage du vendredi soir va devenir désagréable! Qui est mis dans la niche avec beaucoup de souper?

SmackDown Tag Team Championship # 1 Contenders Fatal 4 Way: Heavy Machinery vs Lucha House Party vs The Revival vs John Morrison & The Miz!

Le Super Showdown revient et The New ~ Day ~ va mettre son or en jeu! Otis & Tucker, Lince Dorado & Gran Metalik, Dash Wilder & Scott Dawson ou le Guru et A-Lister frapperont-ils leurs billets ce soir à Tulsa?

SmackDown revient alors que The Revival est entré sur le ring. Enfin et surtout, Miz et JoMo font leurs entrées impressionnantes. Les équipes trient et nous commençons par Dash et Tucker. Ils tournent en rond, des ceintures Dash à une prise de tête, mais Tucker s’éteint. Tucker écrase Dash puis montre son agilité. Dash bondit mais dans un bearhug! Tucker serre serré puis ramène Dash à Otis. Les fans tirent alors que Tucker lance Dash à Otis pour son propre câlin. Dash endure et tire les cheveux au coup de tête Otis. Désormais libre, Dash donne un coup de tête en plus, pour ensuite pousser contre les cordes. Les clubs de pilotage Otis taguent ensuite Dawson, la tasse #TopGuys Otis. Dawson CHOPS et fouette mais Otis bloque pour inverser. Dawson donne un coup de pied en arrière et Metalik balaye Otis. Metalik enziguris Dawson et Morrison balises au large de Dawson.

Morrison et Metalik s’associent, les headlocks Metalik mais Morrison s’éteint. Les choses s’accélèrent, les poignées Metalik mais Morrison se dérobe. Morrison esquive un coup de pied pour balayer les jambes mais son étoile filante debout s’effondre! Metalik knuckle locks et CHOPS devient alors acrobatique pour un ciseau à cheveux! Miz arrive mais obtient un dropkick! Rolls Metalik et flips de coucher de soleil! Couvrez, mais The Revival le brise. Ils sucent Lince avant de fouetter à deux reprises Metalik. Metalik esquive les cordes à linge et Lince s’envole pour faire tomber le réveil! Lince donne un coup de pouce à Metalik pour lancer des missiles sur les #TopGuys! Heavy Machinery monte et attrape un luchador chacun. Double suplexes mais les luchadors s’échappent! Les doubles dropkicks envoient de la machinerie lourde! Lince tremplins mais le Revival l’attrape! Metalik ne peut que regarder Lince TOSSED dans un post!

Morrison donne à Metalik un MANDRIN VOLANT! Il grimpe au sommet alors que la machinerie lourde détruit le renouveau! Morrison LEAPS et sort la machinerie lourde! Les fans se déchaînent alors que Morrison encourage Miz à voler! Miz augmente la vitesse, mais Dawson le LARIE! Dawson frappe Morrison mais Metalik SUPERKICKS Dawson! Dash est en place mais il obtient un HURICANRANA VOLANT! Tout le monde est en panne et SmackDown va se casser!

SmackDown revient alors que les fans se rassemblent avec «Lucha! Lucha! »Lince se relève d’un jugulaire et lance des coups de corps sur Morrison. Morrison s’agenouille pour marquer dans Miz! Miz et Morrison double fouet mais Lince monte et retourne et roule. Morrison ROUNDHOUSES Metalik mais Lince obtient un DOUBLE Golden Rewind! Mais pas de Metalik à taguer! Lince rampe dans un autre coin, préférant la machinerie lourde. Les fans se déchaînent alors qu’Otis obtient le hot tag! Le bulldozer se rallie à tous ceux qui viennent à sa rencontre! Miz esquive mais se fait toujours écraser! Morrison arrive mais obtient un flapjack! Miz revient pour se faire ramasser, tourner et claquer! Otis s’enflamme alors que Tucker se rallie à The Revival! Sac à bandoulière tremplin! Les fans tirent avec Otis mais Morrison se dirige vers le bas pour donner un coup de pied bas. Cela ne fait qu’alimenter Otis! Morrison continue d’essayer mais le t-shirt d’Otis s’en va!

Morrison lance plus de coups de pied mais Otis bloque! Otis JET Morrison au-dessus de votre tête! Et puis sandwiches Miz et Morrison dans un coin! Miz et Morrison sont tous deux dans la zone de largage, le COUDE CATERPILLAIRE! Couverture sur Miz, DEUX! Miz survit mais Otis se relève. Otis se heurte à une botte et Miz saute pour sauter. Mais Otis l’attrape! Tucker se précipite, mais The Revival le vider! Miz s’inverse, plein nelson mais pas de finale. Dawson s’incline mais obtient une main gauche! Powerslam pour Miz mais Dawson roule Otis! DEUX! Dawson donne un coup de pied à Otis et lui jette la main. Dawson court vers COBBER Otis! Metalik passe et frappe Dawson! Lince se balade, Metailk se lance dans le crossbody! Alors Lince éclabousse! Couvrir, mais Miz fait irruption! Miz BOOTS Metalik mais Tucker Thesz Press!

Tremplin Morrison SPEARS Tucker! Otis revient, Morrison s’exécute, dans une bombe pop-up! Le tableau de bord se lance mais la corde à linge est sortie! Dawson lève la main et frappe un DDT! Le coucher de soleil de la fronde Lince se retourne mais Dawson passe au suplex. Rebond mais Lince glisse vers SUPERKICK! Lince MOONSAULTS! Alors monte, UN AUTRE moonsault! Lince démarre et Tulsa le rejoint alors qu’il se dirige vers le haut. Mais Dash le fait trébucher! Le réveil se coordonne à mesure que Dawson grimpe. Étiquettes Miz, SUPER BACK SUPLEX et SPLASH! Mais Miz envoie Dash, Dawson lance Miz, DEUX! Miz plein nelsons, Morrison en parle! FINALE et STARSHIP DOULEUR !! Cover, Miz & Morrison gagnent !!

Gagnants: The Miz & John Morrison by pinfall (NOUVEAU # 1 prétendants aux championnats SmackDown Tag Team)

Le Super Showdown a en effet un super showdown à venir! Miz et Morrison ont eu le nombre de champions par équipe, mais sera-t-il IMPRESSIONNANT en Arabie?

Heavy Machinery regroupe les coulisses.

Et Fire & Desire s’avancent. Mandy Rose se sent mal d’avoir perdu. Mais elle le remercie pour toute l’aide apportée lors du Royal Rumble. “Vous êtes les bienvenus, Mandy.” Mais Tucker dit que c’est la chance d’Otis. Quelle? Ils sont ici, que se passe-t-il? Otis est juste nerveux. Pourquoi est-il nerveux? Eh bien, Otis aime Mandy. Et donc, euh, c’est-à-dire, sortira-t-elle avec lui vendredi prochain? Mandy dit qu’elle a des plans vendredi prochain. Mais pas pour le vendredi de la Saint-Valentin. Génial! Eh bien, la date est fixée et Fire & Desire se dirige vers leur match. Est-ce que ça va être la plus grande Saint-Valentin d’Otis?!

Daniel Bryan reconsidère ses décisions.

Après le brutal Strap Match au Royal Rumble, Bryan n’a pas pu montrer à sa fille les marques sur son dos. Aime-t-il trop lutter? Réponse courte: oui. Réponse longue: il prie qu’un jour sa fille trouve quelque chose qui puisse la passionner autant que lui pour la lutte.

Cette semaine dans l’histoire de la WWE:

Halftime Heat ’99, un match dans une arène vide entre The Rock et Mick Foley alors que Mankind tombait le 31 janvier et se terminait par une couverture de chariot élévateur avec un fût! Le Super Bowl LIV sera-t-il aussi mémorable que cette nuit-là?

Fire & Desire vs Bliss-Cross!

Hormis la romance, Mandy Rose et Sonya Deville se battent pour avoir une chance aux Championnats par équipes féminines de la WWE tout autant que Alexa Bliss et Nikki Cross! Quelle équipe franchit la prochaine étape vers les guerriers Kabuki ici ce soir?

SmackDown revient alors que Mandy et Sonya font leur entrée. Puis ils aveuglent Bliss-Cross avant la cloche! Ils jettent Nikki mais Alexa jette Sonya. Nikki piège Sonya dans la jupe du tablier et Alexa frappe un dropkick de toboggan de baseball! Mandy entre mais obtient une main droite! Sonya fait rebondir Alexa sur le bureau d’annonce! Sonya met Alexa dedans mais l’arbitre la garde en arrière pour vérifier la déesse. Alexa veut se battre et la cloche sonne. Cover, ONE et Sonya béliers genoux encore et encore. Marquez Mandy et ils filent sur Alexa. Les fans se rassemblent et Sonya revient. Tasse Fire & Desire Alexa mais Alexa riposte. Sonya snapmares et s’enroule sur un jugulaire pour broyer Alexa. Les fans se rallient et Alexa se remet sur pied. Alexa jette des coudes et se libère, mais Mandy s’y insère.

Mandy se cache et Sonya encombre Alexa. Sonya jette des genoux mais Alexa frappe une STO! Alexa baisse les genoux mais se fait CLOBBERED! Mandy couvre mais Nikki le casse! Nikki crie à Mandy alors que l’arbitre la réprimande. Mandy met Alexa dans le coin pour jeter les mains puis taguer Sonya. Tasse Fire & Desire, Alexa de plus, et Sonya lance de grands avant-bras. Alexa DECKS Sonya et ROCKS Mandy! Alexa repousse Sonya et clopine dans son coin. Les fans se rallient mais Sonya marque Mandy en premier. Mandy entre mais Alexa l’envoie dans des boucles! Alexa et Mandy sont tous les deux en panne alors que les fans s’enflamment. Mandy intercepte Alexa mais Alexa roule et balise dans Nikki!

Nikki se rallie à Mandy puis frappe Sonya pour faire bonne mesure. Les fans tirent avec Nikki alors qu’elle frappe un splash de coin et un bouledogue sur Mandy! Nikki court et monte en haut, pour un CROSSBODY! Couvrir, mais Sonya le met à genoux! Alexa ROCKS Sonya avec ce droit! Mandy entraîne Nikki, la jette à terre, puis crucifie. DEUX coups de pied et Nikki, LA PURGE! Tag à Alexa, et elle monte en haut, pour TWISTED BLISS! Cover, Bliss-Cross gagne!

Gagnants: Alexa Bliss et Nikki Cross par pinfall

Une énorme victoire pour les anciens champions par équipe! Est-ce que cela entraînera une revanche entre Alexa et Nikki avec Asuka et Kairi Sane?

Championnat Intercontinental WWE: Shinsuke Nakamura avec Sami Zayn & Cesaro contre Braun Strowman!

Après des semaines où «The Great Liberator» a fait tout ce qu’il pouvait pour empêcher le King of Strong Style d’affronter The Monster Among Men 1v1, il n’y a plus de course à pied! Est-ce que Nakamura #GetTheseHands? Ou Sami aura-t-il un plan pour visser Strowman?

Les présentations se font, la ceinture se lève et l’inévitable match commence!

Cercle Nakamura et Strowman. Strowman se fend mais Nakamura élude. Nakamura donne des coups de pied rapides mais Strowman pousse. Nakamura se déplace pour lancer plus de frappes, mais Strowman l’écrase! Les fans tirent avec Strowman mais il tombe dans une botte. Nakamura grimpe pour dormir, mais Strowman enfonce des boucles. Strowman jette Nakamura pour le pousser dans l’autre coin et jeter les mains! Strowman court de coin en coin et le coin éclabousse Nakamura! Sami était en retard pour sauver Nakamura, alors Strowman recommence! Nakamura esquive la botte et balaie l’autre jambe! Nakamura donne un coup de pied à Strowman dans la tête puis enfonce les genoux! Les fans huent alors que Nakamura frappe Strowman dans les côtes et le met dans les cordes pour Bad Vibrations! L’arbitre soutient Nakamura mais Sami obtient un tir pas cher!

Nakamura s’accroche à Strowman avec un verrou mais Strowman perdure. Les fans huent et se moquent de Sami alors qu’il nargue Strowman. Strowman se met sous tension et éteint Nakamura! Nakamura est en place, un coup de pied rate mais l’autre obtient Strowman! Nakamura piétine Strowman plus que lui donne des coups de pied. Strowman attrape Nakamura d’une main et CLOBBERS Nakamura de l’autre! Strowman court encore et encore Nakamura puis le remet dans un coin, pour TOSS en face! Il court pour une autre éclaboussure de coin, puis tourne Nakamura pour CLUB! Les fans sont enflammés alors que Nakamura renfloue et Strowman poursuit. Strowman reconduit Nakamura! Il remet Nakamura en place, écope, mais Nakamura se bat librement. Nakamura esquive à nouveau puis KICKS Strowman dans la tête! BLINDSIDE KNEE! Couvrir, DEUX !!

L’équipe Sami ne peut pas croire que Strowman survit, mais Sami chuchote à Cesaro. Sami distrait l’arbitre au coin mais l’arbitre sent Cesaro se faufiler! Mais la boucle est découverte! Nakamura va faire tomber Strowman, mais Strowman bloque! Strowman fait sortir Nakamura de la boucle nue! Scoop et MONSTER SLAM! Couverture, STROWMAN GAGNE !!

Gagnant: Braun Strowman par pinfall (et NOUVEAU Champion Intercontinental WWE)

Enfin Strowman met la main sur un titre! Et Tulsa célèbre avec Strowman alors qu’il détient le titre haut! Sami est surtout sous le choc alors que lui et Nakamura battent en retraite. Strowman va-t-il prendre cet élan jusqu’à WrestleMania?

SmackDown revient à Sami Zayn pour se plaindre.

“C’est de l’injustice!” Ce que Strowman a fait, c’est un vol en direct à la télévision! Un intervieweur arrive pour demander où va l’équipe Sami, et Sami est encore plus frustré. Ils font face à une crise! Mais elle est nouvelle ici, non? Eh bien, il va lui faire une pause, mais pour référence future: n’interrompez JAMAIS avec une question de hack comme ça! Elias grattant dans le ring coupe Sami. Sami espère qu’il n’a pas entendu ça. Elias appelle Sami et dit qu’il doit se produire. Personne ne veut entendre Sami parler, alors Elias a juste pensé à faire avancer les choses. Sami essaie de rester calme, donc Elias doit comprendre: personne ne se soucie de ses jingles! Baisse la guitare et ferme la! Et cela vaut aussi pour les fans! Sami est beaucoup plus important, il doit donc dire sa pièce.

Elias s’excuse. Par tous les moyens, continuez. Sami le fait, mais Elias continue de jouer aussi. Sami se fâche à nouveau mais Elias s’excuse. Il pensait que Sami avait fini. Sami se met en colère mais Elias dit: «Mon mal». Puis joue plus. «Cesaro, s’il vous plaît, prenez soin de cette situation.» Le cyborg suisse se dirige vers le ring! Elias salue Tulsa et avec la route vers WrestleMania commencée, nous savons ce que cela signifie. Elias sait que Cesaro est en route, mais il a une chanson, alors s’il vous plaît, applaudissez. Trop tard, Cesaro arrive! Cesaro va-t-il faire taire Elias pour Sami?

La bagarre est au moment où Cesaro frappe le ring, et Elias trébuche loin! Elias heurte un trou de boue mais Cesaro redémarre. Elias LARIATS Cesaro en bas puis fouette, en arrière-plan! Un GRAND genou envoie Cesaro, puis Elias grimpe au coin. Les arbitres empêchent cela de continuer, mais Elias continuera-t-il à marcher vers WrestleMania?

Chad Gable contre Sheamus!

Shorty G est tombé sur le Fella au Royal Rumble, mais ce combat est loin d’être terminé! Que se passe-t-il dans ce match revanche Super SmackDown?

Eh bien pour commencer, Gable aveugle Sheamus lors de son entrée! Shorty G a un grand sourire alors qu’il monte sur le ring en premier. Sheamus n’est pas si heureux et regarde les poignards «la vermine». Le guerrier celtique se dirige vers le ring pendant que nous allons faire une pause.

SmackDown revient alors que Gable et Sheamus s’associent. Sheamus broie Gable dans un verrou, puis les genoux bas. Sheamus soulève Gable sur ses épaules mais Gable glisse. Gable va au singe flip mais Sheamus le bloque! Sheamus met Gable sur la corde supérieure, mais le corps de Gable ciseaux Sheamus! Gable monte sur le tablier et bondit, mais dans les bras de Sheamus! Rolling Senton! Sheamus crie: «N’êtes-vous pas amusé!?» Avant de mettre Gable dans le ring. Sheamus piétine Gable et le tire dans un rack de torture. Il jette durement Gable, puis traîne Gable par un bras. Sheamus traîne Gable pour un autre rack de torture et un autre SLAM! Les fans encouragent Gable même lorsque Sheamus traîne Gable. Sheamus dit que cet outsider n’est qu’un rat, mais Gable lève de grosses mains! Et CHOPS! Tant de côtelettes!

Sheamus bloque mais Gable HEADBUTTS! Gable lance une jambe et court, seulement pour se faire écraser! Gable se sauve et prend des photos de Sheamus! Puis Gable traîne Sheamus pour jeter les mains sur le tablier! L’arbitre compte mais Gable se lève pour lui lancer des mains et un coup de tête! Gable monte, saute, frappe de missiles dropkick! Sheamus va dans un coin mais Gable se précipite, roule le coup! Sheamus est de nouveau en panne et Gable remonte. Gable MOONSAULTS! Couvrir, DEUX !! Sheamus survit mais Gable n’abandonnera pas. Tiges de pignon derrière Sheamus et les verrous, mais Sheamus coudes libres. Le pompier de Sheamus porte mais le coucher du soleil de Gable se retourne! DEUX et Sheamus scoops pour le Irish Curse Backbreaker! Sheamus va dans le coin pendant que les fans se mettent à feu. Gable se dresse, pour obtenir un BROGUE! Couvrir, Sheamus gagne!

Gagnant: Sheamus par pinfall

C’est 2-0 pour le Celtic Warrior! Gable a un grand cœur mais la botte de Sheamus est plus grande. Est-ce que Sheamus passera désormais à des adversaires plus grands et meilleurs?

C’est la championne féminine de SmackDown, Bayley!

Après un combat acharné contre Sassy Southern Belle, Lacey Evans, Bad Bad Bayley a réussi à s’échapper avec la victoire. Mais une victoire est une victoire et c’est pourquoi Bayley sourit ici ce soir. Les fans huent alors qu’elle détient son titre. “Merde, je vais bien!” Bayley sait qu’il y a “juste quelque chose” en elle qui ne peut pas être enseigné, reproduit ou touché. Elle nous a montré comment un vrai modèle de rôle gagne rapidement et de manière décisive. Bayley a tenu ses promesses en battant Lacey, en écrasant ses rêves et en récupérant les blessures de Sasha Banks! Les fans continuent “Quoi?” Et Bayley se moque d’eux. Bayley a fait ce qu’elle a fait, le tout avec le petit Summer Evans au premier rang. Le héros de Summer s’est avéré être un perdant et un échec!

Mais ne vous inquiétez pas, les enfants. Si vous voulez un modèle inspirant, ignorez les moutons et regardez Bayley! «Parce qu’un vrai champion les dépasse tous.» Bayley a battu tout le monde! Pas étonnant que Charlotte veuille Bayley à WrestleMania, donc Charlotte devrait juste venir ici maintenant. Mais au lieu de The Queen, c’est THE GLOW! Naomi est ici avec sa propre version d’un casque DeadMau5 alors qu’elle se dirige vers le ring!

L’ancienne championne féminine de SmackDown rejoint Bayley dans le ring alors que Tulsa se met en route, mais Bayley n’a aucune idée de ce qu’il faut faire de ce retour. Naomi prend un micro et dit qu’elle a manqué d’être sur SmackDown! Mais maintenant qu’elle est de retour, elle ne peut pas s’empêcher d’entendre tous les trash talk en cours. Bayley se vantant, mentant, courant sa bouche et disant qu’elle a battu tout le monde. Elle n’a jamais battu Naomi! Donc, en tant qu’ancienne championne, Naomi pense que le titre pourrait utiliser un peu d’éclat.

Naomi dit à Bayley que la prochaine fois qu’elle aura, elle- La suceuse de Bayley frappe Naomi! Les fans huent alors que Bayley pleut les mains puis jette sa veste. Bayley s’empare de la ceinture de titre et des balançoires, mais Naomi esquive et tremplins pour une enziguri! Naomi a Bayley à l’extérieur et à l’extérieur! Mais Naomi va-t-elle entrer dans cette scène du titre, que Bayley le veuille ou non?

Six Man Tag, Losers Eat Dog Food: Baron Corbin, Dolph Ziggler & Robert Roode contre Roman Reigns & The Uso!

La stipulation parle d’elle-même. Si le Roi-Loup et sa Cour peuvent trouver un moyen de gagner, le Big Dog et ses cousins ​​seront obligés de manger de gros bols désagréables de viande transformée. Mais il en va de même dans l’autre sens, faisant en sorte que Corbin mange ses mots dessus. Quel trio sera malade à l’estomac après ce soir?

Les trios trient et Jimmy débute contre Corbin. Corbin se balance sur Roman mais Jimmy donne des uppercuts et des CHOPS! Corbin DECKS Jimmy couvre ensuite, UN! Jimmy se fait mettre mais Corbin fouette. Jimmy se retourne mais Corbin lui jette la main. Corbin manque et Jey passe. Le coin Usos et le batteur Corbin puis Jey fouette. Roode marque et Corbin inverse. Roode jette Jey et lui donne un SPINE BUSTER! Corbin proteste contre la venue de Roman, mais l’arbitre travaille à rétablir l’ordre. Roode traîne Jey vers le haut dans la zone du chronométreur! Ziggler continue de mâchonner Jimmy pendant que la nourriture pour chiens bouillonne dans le bol. SmackDown va se briser alors que Roode va chercher Jey.

SmackDown revient une fois de plus et Roode baisse les genoux sur Jey. Couvrir, DEUX! Roode enfonce les genoux dans le dos de Jey alors qu’il tire sur les bras. Ziggler nargue Jey mais les fans se rallient. Jey se bat, mais Roode serre la ceinture. Jey donne un coup de coude en arrière, puis lance des uppercuts! Et encore des uppercuts! Roode donne un coup de pied bas puis le ventouse frappe Jimmy! Roman proteste mais l’arbitre le retient. Roode se retourne pour bloquer le coup de pied de Jey, seulement pour obtenir l’enziguri du fouet du dragon! Les deux hommes sont à terre et les fans se rallient! Roode et Jey rampent, hot tag pour Ziggler! Ziggler bondit mais n’obtient des boucles que lorsque Jey esquive! Jey rampe dans son coin, mais Ziggler se dirige vers le sien. Hot tag pour Corbin et il frappe Roman en premier! Corbin enfonce ensuite Jey dans le poste! Roll up, TWO!

Corbin devient frustré, mais il jure de faire manger à Jey la nourriture pour chien! “Regardez-le!” Jey frappe du coin! Jey bottes Corbin, coudes les bouffons et étiquettes en romain! Corbin panique alors que les rassemblements romains! Les fans sont tirés comme des fouets romains, mais Corbin s’inverse. Lariat bondissant! Roman met Corbin dans un coin pour des cordes à linge à bout portant! Il va jusqu’à 10, puis court jusqu’à BOOT Corbin! Les fans restent chauds pendant que Roman verrouille et charge! Mais Ziggler se précipite, donc des uppercuts romains! Corbin se glisse, puis s’introduit mais esquive romaine, seulement pour se faire prendre! CHOKE SLAM! Couvrir, DEUX !! Le Big Dog survit et le Wolf King est furieux! Corbin frappe Jimmy puis sort pour le jeter dans des marches d’acier! Corbin regarde le buffet de nourriture pour chiens avant de retourner sur le ring. Roman le ROCHE avec des uppercuts!

Roode se précipite pour distraire, Corbin lève les yeux de Roman. SUPERKICK de Ziggler! Fouet et DEEP SIX! Couvrir, DEUX !! Tulsa est tonitruant pour Roman alors que le roi et sa cour sont hors d’eux! Corbin rampe mais Jimmy entre en PLONGÉE! Le coup direct envoie Roode sur le bureau! Corbin ne reçoit pas son sceptre, mais il obtient le SUPERMAN PUNCH! Couvrir, mais Ziggler le casse! SUPERKICK pour Ziggler et dJey démarre. Jey court pour plonger dans le Show-Off! Roode-Dolph se retrouve derrière le bureau tandis que Roman laisse échapper le cri de bataille. Corbin bloque la lance mais Roman l’enroule! Roman et les Usos gagnent !!

Gagnants: Roman Reigns et The Usos par pinfall

Et devinez ce que cela signifie?! Un festin digne d’un roi… MUTT! Le roi essaie de courir mais les Usos le gardent avec un SUPERKICK! Les Usos menottent le roi! Roode-Dolph est coincé sous le bureau d’annonce et les Usos ont verrouillé Corbin! Il résiste mais ne peut pas se libérer, Roman SPEARS Corbin à terre! “Oh oui, monsieur!” Roman et les Usos entraînent Corbin dans le coin et le raccordent comme Corbin l’a fait une fois!

Les Usos récupèrent la nourriture pour chiens, faisant rouler tout le plateau. Corbin lui donne un coup de pied mais il reste debout. Le premier est l’apéritif, et Roman donne un coup de cuillère à Corbin. Alors le plat principal est un SEAU entier !! Corbin est trempé dans la viande mais le Bloodline ajoute une seconde aide! Roman et les Usos posent avec Corbin et s’assurent qu’il est uniformément enduit. Est-ce que ce sera finalement la fin de cette querelle?

Salutations, lecteurs d’eWrestlingNews! Je vais juste supposer que personne ne me connaît, donc je devrais me présenter. Je suis Steven Mitchell, contributeur majeur à la couverture de The Chairshot, le nouveau partenaire d’EWN. Mon style de couverture est évidemment incroyablement détaillé, mais ne peut malheureusement pas être vraiment en direct. J’habite à El Paso, où notre chaîne Fox locale semble être la marionnette de Sinclair Broadcasting, qui a choisi de la soutenir maintenant, tout simplement parce que ROH est en survie, en essayant simplement de ruiner les classements de la WWE sur les marchés qu’ils contrôlent. C’est le seul véritable inconvénient du transfert de SmackDown vers Fox. Mais l’épisode de ce soir étant mon premier avec ce groupe, c’était en fait assez bon.

Il s’avère que le match Dog Food était réel, mais je suis content qu’il ait été utilisé ici dans le cadre d’un grand événement principal Six Man Tag et non d’un PPV. Le match en lui-même était vraiment bon, mais bien sûr, les visages se tiennent debout et peuvent jeter tout ce désordre sur la tête de Corbin. J’espère que c’est vraiment la fin de la querelle et que Roman pourra passer à ce que je suppose être le Championnat Universel. Les Usos attendront probablement après le Super Showdown pour reprendre les Championnats SmackDown Tag Team, et d’ici là, je pense que Miz & Morrison les auront. La Fatal 4 Way pour déterminer les prétendants # 1 était très amusante, mais c’était une conclusion d’avance qui gagnait. New Day vs Miz-Morrison va être un grand match, et le retour de la semaine prochaine du talk-show Dirt Sheet va être très amusant.

J’adore avoir raison sur le vendredi soir SmackDown de Valentine étant un point majeur pour Otis et Mandy. Je soutiens Otis. Je parie qu’un certain nombre de choses horribles se produisent et qu’Otis a peur de lui perdre la fille, seulement pour que Mandy soit plus douce que son caractère habituel et pardonne à Otis. Bliss-Cross remportant ainsi le match de ce soir était donc une bonne décision. Les guerriers Kabuki sont des talons, Bliss-Cross est un visage, un conte aussi vieux que le temps. Et je suis très surpris et impressionné que la WWE laisse Strowman remporter le championnat intercontinental. Sami protestant et Cesaro perdant une bagarre avec Elias me fait penser que le titre IC est ce qui obtient un match d’Elimination Chamber au Elimination Chamber PPV. Ou nous pourrions en avoir deux, où les deux titres micard sont en jeu.

SmackDown fait un grand pas en faisant Naomi comme l’adversaire potentiel de Bayley pour le titre. C’est un nouveau match qui sera très amusant, mais je sens déjà que Sasha Banks empêche Naomi de gagner. Gable contre Sheamus n’était pas vraiment nécessaire mais c’était un match décent. J’ai vraiment aimé la promo de Daniel Bryan sur ces marques de fouet et le fait de ne pas pouvoir montrer à sa fille à quoi elles ressemblaient. Il reste à voir si Bryan va être changé par The Fiend comme tous les autres, mais je suis sûr que Bryan va revenir pour un autre prix, comme le Championnat Intercontinental. Encore une fois, Chamber est à côté, il pourrait prendre cet amour qui frôle l’auto-mise en danger à un nouveau niveau dans ce match comme sa façon d’être changé.

Mon score: 8,2 / 10