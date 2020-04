Résultats et rapport de la WWE WrestleMania 36 Night 2

WrestleMania 36 termine alors que le champion du monde de la WWE, BROCK LESNAR, affronte Drew McIntyre! Claymore Country est-il plus fort que Suplex City?

RÉSULTATS OFFICIELS

Match de présélection – Natalya VS Liv Morgan; Liv gagne. Championnat féminin NXT: Rhea Ripley VS Charlotte Flair; Flair gagne et devient la nouvelle championne féminine NXT. Aleister Black VS Bobby Lashley; gagne.Otis VS Dolph Ziggler; victoires.Championnats par équipes de base: The Street Profits VS Austin Theory & Angel Garza w / Zelina Vega; remporte le match éliminatoire Fatal 5 du championnat féminin de MackDown: Bayley VS Sasha Banks VS Tamina VS Naomi VS Lacey Evans; gagne et Last Man Standing Match: Edge VS Randy Orton; gagne.Firefly Fun House Match: The Fiend VS John Cena; remporte.WWE World Championship: Brock Lesnar VS Drew McIntyre; gagne et

JOUER PAR JEU

C’est encore le WrestleMania Preshow!

Corey Graves et Peter Rosenberg sont de retour! Rejoignez-les à nouveau alors qu’ils discutent, analysent et prédisent cette nuit d’action!

Les Street Profits sont tirés dans les coulisses.

Montez Ford et Angelo Dawkins se préparent pour la journée! Ils ont une vision 2020 pour WrestleMania! Et peu importe si Zelina Vega a des plans, car la Théorie sera réfutée. Mais pour que tout le monde soit sur la même longueur d’onde, Mme Charly, Angel Garza n’est pas le seul Lothario à Raw. Dawkins tire son coup, mais WrestleMania signifie que les bénéfices sont en hausse! Attendez, fam. Remixez-le! D’accord, parce que c’est WrestleMania! Alors au lieu de cela … prenez une gorgée … WrestleMania est UP, et #WeWantTheSmoke. Est-ce que WrestleMania Weekend apportera le butin pour le fermer?

Match de présélection – Natalya VS Liv Morgan!

Maintenant que The Man a battu la reine de pique, la porte est ouverte à un nouveau challenger! La reine des chapeaux ou l’incarnation vivante fera-t-elle un pas crucial en avant ce soir?

La cloche sonne et les cercles Natty avec Liv. Liv offre une poignée de main et Natty la prend. Pour faire glisser Liv dans une prise de tête et une prise de contrôle! Liv roule sur une couverture, ONE et Natty broie Liv vers le bas. Liv headscissors but Natty pops free. Les deux repartent, et Natty obtient une clé pour un bracelet, un casque pour un marteau. Natty fait reculer Liv, ONE et les deux se détachent. Natty applaudit Liv pour avoir maintenu ses capacités techniques. Les deux cercle à nouveau et Liv dit que Natty regrettera de sourire. Ils attachent mais aucun ne prend le contrôle alors ils se séparent. Maintenant, Natty offre une poignée de main, mais Liv la repousse. Natty donne un coup de pied mais Liv l’attrape, seulement pour que Natty roule et l’utilise pour faire tomber Liv. Liv se bat du pied pour obtenir une prise de tête.

Natty sort pour obtenir une ceinture, mais Liv se penche pour la faire trébucher. Natty repousse Liv mais Liv va Matrix pour esquiver la corde à linge! Liv fait rouler Natty, DEUX! Liv donne un coup de pied bas à Natty puis la fouette dans un coin. Elle dit à Natty de «l’embrasser» avant de frapper un coude arrière dans le coin. Liv fouette Natty dans l’autre sens puis se précipite, mais manque! Natty jette des faucheurs et frappe le rebond asseyez-vous! Natty monte sur Liv pour ensuite faire un dropkick au sous-sol! Couvrir, DEUX! Natty fait valoir le nombre, mais deux est deux. Natty traîne Liv et la fouette dans un coin. Liv monte mais Natty la met sur le tablier. Liv contre poinçonne Natty pour ensuite prendre des photos. Natty KICKS Liv redescend! Liv va chanceler, et Natty DISCUS la corde à linge de l’autre côté!

Natty sort chercher Liv et la met dedans. Natty traîne Liv pour casser le suplex! Elle attrape les jambes et traîne Liv. Natty accroche et attrape les bras pour le ROMERO SPECIAL! Liv endure la planche de surf flottante mais Natty la laisse tomber. Natty recule puis la botte! Natty traîne Liv et la fouette dans un coin. Liv se glisse sur le tablier puis roule Natty, DEUX! Liv jette des avant-bras et met un headlock. Natty sort mais Liv échappe au rebond en s’asseyant, pour un CODE BREAKER! Couvrir, DEUX !! Natty survit mais Liv serre les dents. Liv dropkicks Natty contre des cordes! Liv revient, mais dans un scoop! Elle s’échappe, mais Natty se lève. Liv arrache Natty puis court vers la brouette. Mais Natty l’utilise pour un FACEBUSTER! Couvrir, DEUX !! Liv vit toujours!

Natty soutient mais c’est le compte. Natty attrape les jambes et veut le tireur d’élite, mais Liv berceau contre! DEUX et Liv enziguris! Natty va aux cordes mais Liv grogne. Liv arrive mais se fait prendre dans une ceinture! Rouleaux de victoire de brouette Liv, DEUX! Natty l’a, DEUX! Liv a le retour de la victoire, LIV WINS!

Gagnant: Liv Morgan, par pinfall

UNE ÉNORME victoire pour Liv! Elle n’a pas été sur la meilleure lancée depuis son retour, mais cela pourrait être l’étincelle dont elle a besoin. Va-t-elle vivre en grand maintenant?

Dolph Ziggler essaie d’appeler Mandy Rose.

Après la révélation de ce vendredi soir SmackDown, Mandy n’a pas parlé à lui ni à Sonya Deville. Il ne veut pas qu’elle jette ce qu’ils ont sur un «malentendu». Sonya vérifie avec Dolph, mais ils ne peuvent pas la joindre. Et même si Mandy leur tend la main, que disent-ils? Peut-être qu’ils pensaient à son intérêt supérieur? Kayla Braxton passe et les interroge sur la révélation de leur complot. Est-ce une sorte d’embuscade? La WWE est meilleure que ça! Sans commentaire!

Les hôtes de WWE Backstage rejoignent à nouveau le Preshow!

Mais cette fois, Booker T et Renee Young sont rejoints par Christian! Le capitaine Charisma est GOODT dans son col roulé, et est bien sûr ici pour parler Randy Orton et Edge. Christian connaît très bien Edge et dit que la chose qui va pour Edge en ce moment est la confiance. Orton doit étrangement en remercier. Edge a survécu à l’assaut d’Orton après le Royal Rumble, donc Edge est enhardi de reprendre le combat à Orton. Alors que The Viper est vraiment le meilleur, peut-être de tous les temps, Edge a du «grain». Il y a un feu à l’intérieur d’Edge après ce que Orton a fait à lui et à Beth Phoenix, et c’est maintenant un enfer.

Edge a toujours eu une puce sur son épaule et a utilisé cette puce comme motivation. Cette puce va encore plus motiver Edge. Mais Orton est à son apogée en ce moment, et Booker dit que la rouille annulaire d’Edge pourrait être le véritable ennemi. Christian parle de son cœur, mais Orton est le meilleur aujourd’hui. Orton apportera beaucoup et en prendra beaucoup dans ce match. Selon vous, qui sera le dernier homme debout ce soir?

Stephanie McMahon nous souhaite la bienvenue à WrestleMania!

Oui, nous sommes dans la deuxième nuit des superstars de la WWE qui se produisent devant une arène vide, mais avec la même énergie que si nous étions tous présents. Veuillez vous asseoir et profiter de la finale du week-end de WrestleMania!

«Une bataille pour les âges» se profile à l’horizon.

Levez-vous comme un, ou tombez comme… COUPEZ! Ça commence à la fin. Vous ne pouvez pas commencer à la fin. Où est le drame? L’action montante? Raconter des histoires 101. Sauvegardez à… Là! L’océan déchaîné. “L’heure la plus sombre … est juste avant l’aube.” Narration de film, c’est parti! Non, attendez, c’est très cliché. D’accord, oui, tout cela est cliché parce que c’est un thème pirate avec un knockoff piétonnier Jack Sparrow. Mais c’est bien plus encore. C’est une histoire d’aventure, de bravoure, peut-être même de folie. Attendez pourquoi y a-t-il des chevaux et des extraterrestres? Donnez-nous le montage héroïque! Les effets épiques! Juxtapositions mythiques!

Nos héros, nos icônes, nos légendes sont tous là après des centaines de jours et de nuits à travers le monde. C’est leur quête d’or, de gloire et d’immortalité! Vous pensez peut-être avoir déjà entendu cette histoire, mais oubliez ce que vous avez appris. Car le destin a une drôle de façon de vous surprendre. “Ce soir, l’aventure vous attend.” Mais l’histoire n’attend personne! Ces deux choses entrent en collision en un seul week-end épique! Qui conquiert les conquérants? Qui recueille les plus grands trésors imaginables? Et qui se tient debout sur la plus grande scène de tous?

Univers WWE, Gronk est de retour!

La deuxième nuit d’une Mania trop grande pour une seule promet de rendre les choses encore plus hype! Gronk sait ce qu’est le Sunday Championship, alors allons-y!

Championnat féminin NXT: Rhea Ripley VS Charlotte Flair!

En parlant de championnat, l’histoire est définitivement en train de se faire alors que le jaune ‘n’ noir rejoint enfin WrestleMania! La reine de toutes les époques a remporté le droit de défier une championne lorsqu’elle a remporté le Royal Rumble féminin, mais qui s’attendait à ce que le Mosh Pit Kid intensifie et défie Charlotte? Rhea va-t-elle prouver qu’elle est non seulement différente de Charlotte, mais mieux? Ou Charlotte reviendra-t-elle au sommet de la marque NXT?

Les présentations se font, la ceinture se lève et l’histoire commence à se former!

Rhea et Charlotte encerclent et attachent. Charlotte se place derrière Rhea et la repousse, et dit que c’est le cas. Ils repartent, Charlotte se prend une jambe et fait trébucher Rhéa mais s’en va. Charlotte crie au monde: “CECI est notre championne NXT!” Rhea se lève et tourne à nouveau avec Charlotte. Ils se nouent, les ceintures Charlotte mais Rhéa se positionne. Charlotte fait trébucher Rhea et veut la figure quatre mais Rhea la repousse. Rhea n’aime pas que Charlotte joue avec elle, mais Charlotte sourit simplement. Les deux cercles à nouveau et attachent. Ils se poussent et Rhea a l’avantage. Mais Charlotte s’en sert pour mettre Rhea dans un coin! Rhea crie pour la pause alors que Charlotte creuse ses paumes dans le menton de Rhea. Charlotte laisse tomber mais Rhea se met en face de Charlotte. Charlotte repousse donc Rhea. Et COUPE sa poitrine! Et encore!

Charlotte se vante de la façon dont elle a été championne de toutes sortes de femmes, de Raw à SmackDown en passant par NXT, et va reprendre le titre NXT! Elle COUPE Rhea plus puis fouette son coin à coin. Rhea s’inverse et suit pour intercepter le culbutage de Charlotte avec une BOOT! Poignées et écopes de pompe Rhea! CONTRE-COURANT!! Couvrir, DEUX!?! Charlotte survit mais Rhea ne perdra pas sa concentration. Rhea suit Charlotte tandis que Charlotte sort du ring. Rhea dit que c’est sa bague maintenant! Traversez la ligne dans le sable et entrez dans l’anneau de Rhea, princesse! Charlotte fait les cent pas alors que le nombre d’anneaux monte. Elle se glisse à l’intérieur, mais glisse ensuite vers le troll Rhea. Mais Rhea se précipite juste après elle! Charlotte se précipite dans le ring, mais Rhea la poursuit, seulement pour que Charlotte la piétine!

L’arbitre recule Charlotte mais Charlotte traîne Rhea sur le tablier. Rhea donne un coup de pied à Charlotte et la traîne au sol! Rhea traîne Charlotte mais Charlotte coupe la gorge! La réprimande réprimande puis commence un compte d’anneaux, mais Charlotte envoie Rhea sur des marches en acier! Rhea coudes en arrière, monte et CANNONBALLS! Rhea se déclenche alors qu’elle entraîne Charlotte dans le ring. Charlotte patauge mais Rhea la baisse! Rhea heurte Charlotte avec les épaules, mais l’arbitre la recule. Rhea clubs et coups de pied Charlotte autour puis la fait rebondir sur le tapis! Maintenant, Rhea parle de déchets et pousse Charlotte. Rhea suplexe Charlotte haut et fort puis couvre, DEUX!

Rhea donne un coup de pied à Charlotte pendant qu’elle est à terre, puis encore et encore dans le dos. Elle entraîne Charlotte dans des ciseaux et tire même les cheveux. Charlotte et Rhea se débattent alors qu’elles se battent sur le tapis. Rhea fait rouler Charlotte et la gifle tout autour! Charlotte donne un coup de coude à Rhea mais Rhea lui prend les bras. Rhea se serre et recule, mais Charlotte se défend. Rhea fait rouler Charlotte sur une couverture, DEUX! Charlotte est libre et jette un avant-bras. Mais Rhea BOOTS Charlotte sort sur le tablier! Rhea court mais sa botte se prend dans les cordes! Charlotte se tape la jambe! Rhea crie en agrippant ce genou mais Charlotte est juste sur elle aux cordes. Charlotte piétine et piétine jusqu’à ce que l’arbitre compte 3! Charlotte laisse échapper un «WOO ~» puis parle plus de détritus. Elle piétine la jambe puis la tord sur les cordes!

Rhea crie comme l’arbitre compte, mais Charlotte donne un coup de pied à 4! Charlotte se moque des cris de Rhea avant de donner un coup de pied plus loin sur la jambe de Rhea. Charlotte Casse le genou sur le tapis! Et encore! Elle gifle Rhea puis fait un autre smash, mais Rhea se relève. Rhea SLAPS Charlotte, mais Charlotte donne un coup de pied au genou! Rhea hurle de douleur mais elle refuse d’abandonner. Charlotte attrape la jambe et les manivelles de la cheville avec un orteil. Rhea donne un coup de pied avec sa bonne jambe mais Charlotte tient bon. Charlotte tourne avec la jambe, puis la fait tourner plus avant de la claquer sur le tapis. Rhea rampe mais Charlotte dit aux caméras: “Je suis la meilleure.” Charlotte attrape les jambes et traîne Rhea dans un coin. Elle claque une jambe dans le poste! Et encore! The Mad Queen est de retour alors qu’elle tire Rhea dans le poste.

Mais Rhea y pousse Charlotte en retour! Rhea rampe et essaie de se lever. Charlotte monte pour CHOC BLOQUER la jambe! Rhea souffre mais refuse de perdre comme ça. Charlotte raille avec Rhea avec la façon dont elle a fait NXT! NXT doit tout à Charlotte! Le tremplin de Charlotte s’assoit sur la jambe! Et encore! Charlotte crie qu’elle sera la double championne féminine NXT! Mais quand Charlotte va pour un troisième sit-down, Rhea l’enroule! DEUX et Charlotte donnent un coup de pied à Rhea. Charlotte sourit en ramenant Rhea pour un scoop. Rhea glisse hors du scoop pour soutenir le suplex, vers un FACEBUSTER! Mais Rhea se tord de douleur à la jambe. Elle a parié sur cette décision et la paie. Charlotte et Rhea se redressent, s’agrippant à différentes parties de leur corps. Mais Charlotte se lève et dit qu’elle n’abandonne jamais.

Clubs de Charlotte mais coups de corps de Rhea. Ils se bagarrent comme ça mais Charlotte donne un coup de pied dans la jambe. Et CHOPS encore! Rhea évite de faire tourner Charlotte pour enfoncer KNEE après KNEE dans la tête de Charlotte! Charlotte tire les cheveux de Rhea pour la mettre sur les cordes. Charlotte fouette, Rhea inverse, mais Charlotte esquive un coup de pied et un autre coup de pied, mais pas le troisième coup de pied! Rhea ROUNDHOUSES Charlotte à terre! Et puis les dropkicks du sous-sol! Les deux femmes sont à terre, mais Rhea rugit sur ses pieds. Rhea fait bouger la mauvaise jambe et s’en prend à Charlotte. Elle fait rouler Charlotte sur une corde à linge après une corde à linge, puis claque. Rhea reprend la mauvaise jambe, mais Charlotte la met sur le tablier. Charlotte donne un coup de pied dans la mauvaise jambe et Rhea tombe au sol!

Charlotte dit que WrestleMania est son spectacle alors qu’elle monte. Mais Rhea se dépêche de BOOT Charlotte de retour! Rhea a Charlotte sur la chaise électrique, pour un FACEBUSTER! Couvrir, DEUX !! Charlotte survit et Rhea est à court de mots. Rhea serre les dents et Charlotte se met à la corde. Charlotte patauge contre des cordes mais Rhea se cache derrière elle. Les ceintures Rhea mais Charlotte coudent fort! Charlotte recule, mais Rhea s’en échappe! Rhea se retrouve dans un coin, mais Charlotte bloque les bottes pour la ROCK avec un avant-bras! Charlotte a la mauvaise jambe sur la corde et laisse tomber un genou! Rhea se rapproche de Charlotte! Rhea saute tout en haut et LEAPS! Dropkick de missile! Couvrir, DEUX !! Charlotte survit et Rhea est de nouveau incertaine. Rhea se relève et dit à son «stupide genou» de travailler.

Charlotte est dans un coin, Rhea arrive, mais Charlotte BOOTS revient! Charlotte court mais esquive la botte de Rhea pour CHOP BLOCK! Elle tombe genoux sur le genou! Charlotte frappe la jambe de Rhea mais Rhea dit à l’arbitre de la laisser seule. Rhea donne un coup de pied alors que Charlotte veut la jambe. Charlotte la suit, mais Rhea roule Charlotte et piétine encore et encore! Rhea obtient les jambes de Charlotte pour le CLOVERLEAF INVERTED! Charlotte endure le verrou de jambe suspendu! Rhea fait de son mieux pour le tenir avec une bonne jambe, mais Charlotte rampe pour les cordes. Charlotte atteint, mais Rhea la traîne en arrière! Charlotte roule, fait trébucher Rhea, mais Rhea la gifle. Rhea s’assoit mais Charlotte la BOTTE! Charlotte ramène Rhea et tourne, mais Rhea BOOTS Charlotte!

Rhea continue de donner des coups de pied jusqu’à ce qu’elle soit libre, mais Charlotte jackknifes! DEUX, mais Charlotte est toujours sur les jambes! FULL BOSTON CRAB !! Charlotte replie Rhea mais Rhea rugit! Rhea met Charlotte à couvert, DEUX! Charlotte a la couverture, DEUX! Rhea couvre, DEUX! Charlotte fantômes pintes, DEUX! Rhea KICKS Charlotte juste dans le bras! Les deux femmes sont à terre mais Charlotte traque Rhea. Charlotte trébuche sur la mauvaise jambe de Rhea, mais Rhea se lève pour BOOT !! Couvrir, DEUX !! Charlotte vit toujours et Rhea est au bout de sa corde! Rhea traque maintenant Charlotte dans un coin. Rhea donne un coup de pied à Charlotte et lance des coups de corps de tous les côtés. Elle enfonce son épaule dans Charlotte jusqu’à ce que l’arbitre compte 3. Charlotte et Rhea échangent des mains mais Rhea tire Charlotte en haut. Rhea tape Charlotte puis grimpe pour la rejoindre.

Charlotte résiste alors que Rhea tire, puis s’éloigne sur le dos de Rhea. Charlotte SUPER GOURD BUSTERS Rhea down! L’arbitre les réprimande tous les deux mais Charlotte s’ajuste. Charlotte MOONSAULTS, mais en BOOTS! Rhea et Charlotte courent l’une contre l’autre, Charlotte SPEARS Rhea à terre! Couvrir, DEUX!?! Charlotte est sans voix alors que Rhea survit! Charlotte fait les cent pas avant de reprendre la jambe. Elle tourne mais Rhea lance un berceau, DEUX! Charlotte fait trébucher Rhéa, recommence et a la FIGURE QUATRE !! Rhea se bat pour lutter contre le pont. Les deux se giflent, mais Charlotte se penche en arrière. Charlotte se rapproche du HUIT FIGURE !! Rhea crie, mais TAPS !! CHARLOTTE GAGNE !!

Gagnante: Charlotte Flair, par soumission (NOUVELLE championne féminine NXT)

La Reine est à nouveau sur un trône d’or! Elle termine le cauchemar australien et se tient une fois de plus grande sur la plus grande scène de tous! Charlotte continuera-t-elle à régner comme la plus grande de cette génération?

Aleister Black VS Bobby Lashley!

L’incarnation de la fin et la machine Rocky Mountain ont eu quelques trébuchements, mais sont toujours près du sommet de la chaîne alimentaire Raw. Maintenant, le WrestleMania Weekend, qui gagne pour faire un pas de plus vers un championnat de la WWE?