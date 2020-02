Résultats et revue de la série AJPW Excite 2/11/2020

Bienvenue à tous et voici ma première critique de All Japan Pro Wrestling pour eWN. Nous allons parler du premier spectacle de la série AJPW Excite de cette année.

Nous avons une carte empilée avec quelques matchs pour le titre, la tournée de retraite de Manabu Nakanishi et une chance de voir si un record sera égalé ou échoué. Parallèlement aux matchs réguliers, ils ont également annoncé les participants au Champion Carnival de cette année.

Nous avons beaucoup à couvrir, alors commençons et… plongeons dedans.

Mon système de notation:

Match par équipe de six joueurs

Hikaru Sato, JR Kratos et Yusuke Okada contre Hokuto Omori, Rising HAYATO et Tsugutaka Sato

Pour ouvrir le spectacle, nous avons un match de six joueurs impliquant Hikaru Sato, JR Kratos et Yusuke Okada affrontant Hokuto Omori, Rising HAYATO et Tsugutaka Sato. C’est votre match d’ouverture typique avec les recrues qui affrontent les vétérinaires, mais c’est toujours bien de voir les jeunes gars grandir sur le ring avec des gens expérimentés. Les vétérinaires obtiendront-ils la victoire ou les recrues choqueront-ils la foule?

Hokuto a montré beaucoup de croissance au cours de son année dans tout le Japon; et sa séquence d’ouverture avec Hikaru était un bon affichage du type de croissance en anneau attendu. Le reste des membres ont pu obtenir une bonne quantité d’action dans le ring; Kratos a montré une certaine capacité athlétique malgré le Powerslam bâclé sur HAYATO.

Cependant, rien de spécial, au-delà de quelques instants avec Hokuto; car c’est juste un match d’ouverture de base pour montrer quelques mouvements et partir. La séquence finale avec Hokuto et Yosuke s’est bien passée. Yosuke prendrait la recrue avec un Brainbuster, mais Hokuto a été expulsé à deux heures. Yosuke n’a pas perdu de temps, alors qu’il est allé à la corde supérieure pour un coup de tête de plongée, mais; L’équipe de Hokuto a pu la briser. La tentative n’a pas été suffisante alors que Yosuke frappe la mort subite sur Hokuto; obtenir la victoire de son équipe dans un combat décent.

Note: Tony Schiavone et demi.Match par équipe de six joueurs

Ayato Yoshida, Fuminori Abe et Tatsuya Hanami contre Purple Haze (Zeus, Izanagi et UTAMARO)

Nous avons un autre match de six joueurs ici avec Ayato Yoshida, Fuminori Abe et Tatsuya Hanami affrontant la faction nouvellement formée, Purple Haze, dirigée par Zeus, Izanagi et UTAMARO. La faction a été officiellement formée le 26 janvier et est également connue sous le nom de Dieux de la lutte; et ils ont un plan pour obtenir tout l’or. Mais avant de pouvoir le faire, ils doivent se réchauffer un peu. Est-ce que Purple Haze gagnera ou l’autre équipe ruinera-t-elle son élan?

Purple Haze n’a pas perdu de temps à se lancer dans le ring avant la cloche et à attaquer ses adversaires; les envoyer à l’extérieur pour les malmener un peu. Pour la première moitié du match, c’était juste Purple Haze qui battait Fuminori. Zeus a surtout montré son pouvoir pendant que ses coéquipiers faisaient un tour ici et là. Fuminori a pu marquer Ayato après une belle vis de dragon à UATMARO. Ayato a pu nettoyer la maison avant de marquer Tatsuya, la recrue. Ils ont eu une chance éphémère mais, Zeus les domine avec une corde à linge double. Après cela, Zeus a été officiellement identifié et a pu terminer la recrue avec un marteau-piqueur, donnant à Purple Haze la victoire. Ils semblaient forts ici et doivent continuer sur cette lancée, car cette unité a beaucoup de potentiel et doit être bien faite.

Note: Tony Schiavone et demi

All Asia Tag Tag Title Match

JIN (Jake Lee & Koji Iwamoto) (c) contre Black Menso-re & Takao Omori

Le premier des quatre matchs de championnat est arrivé! Des membres de JIN, Jake Lee et Koji Iwamoto défendent les championnats All Asia Tag Team contre Black Menso-re et Takao Omori. L’équipe détient la ceinture depuis plus de 240 jours et dispose de trois défenses de titre réussies sous ce règne; cherche à ajouter un quatrième avec ce match ici. JIN conservera-t-il ou obtiendra-t-il de nouveaux champions?

Nos deux juniors, Koji et Menso-re commenceraient les choses dans le match avec quelques jolis compteurs et un spot de plongée. Quand Jake est allé à Irish Whip Menso-re; il frapperait un Suicide Dive sur Koji au lieu de frapper les cordes. Koji travaillait sur Menso-re à l’extérieur en le jetant comme une poupée de chiffon; tandis que Jake et Takao se battaient sur le ring.

Le seul vrai problème que j’avais était celui d’une bonne partie de celui-ci; cela ne ressemblait pas du tout à un match pour le titre. La seule fois où il a commencé à en prendre plus, c’est quand Takao a été tagué. Enfin, après que Menso-re a été maltraité et qu’il y aurait une belle séquence de va-et-vient; jusqu’à ce que Jake frappe un DDT bâclé pour terminer cet endroit. Une fois que Menso-re a été repéré, il a commencé à reprendre. Menso-re enroula Koji après avoir renversé le Koko no Geijutsu; Jake frappait Takao avec un Allemand pour l’arrêter mais; Takao est revenu pour frapper le bombardier Axe pour les amener tous les deux à l’extérieur. Après un vaillant effort et quelques appels serrés de Menso-re, Koji l’a rattrapé avec le Koko no Geijutsu pour conserver les titres dans un combat solide.

Note: Eric Bischoff et un quartMatch par équipe de huit joueurs

Dan Tamura, Ryouji Sai, TAJIRI & Yoshitatsu contre Jun Akiyama, Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura & Yutaka Yoshie

Nous sommes maintenant de retour avec une action de tag à huit. Dan Tamura, Ryouji Sai, TAJIRI et Yoshitatu affrontent Jun Akiyama, Manabu Nakanishi, Osamu Nishimura et Yutaka Yoshie. Cela fait partie de la tournée de retraite de Manabu car il fait sa dernière apparition dans AJPW, la dernière fois qu’il était ici en 2018. Est-ce que Manabu pourra profiter de sa dernière apparition et gagner; ou ses adversaires l’enverront-ils avec une défaite?

Celui-ci était quelque chose que vous attendez de ce type de correspondance de balises; quand ce sont surtout les vétérinaires de différentes listes qui travaillent ensemble. Pas que ce soit une mauvaise chose; mais c’est l’un de ceux où vous ne devriez pas vous attendre à ce que beaucoup de choses se produisent. Manabu n’est pas quelqu’un que je considérerais comme l’un de mes préférés ou un grand en général; mais, il semblait aller bien et a réussi à atteindre certains des endroits dont il avait besoin. La plupart des gens du match ont pu faire ce qu’ils devaient faire; et Dan avait l’air plutôt impressionnant d’être le plus jeune participant.