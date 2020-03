Résultats et revue des épisodes 2 et 3 de NWA Circle Squared 3/10/20

Aujourd’hui, nous nous éloignons de notre épisode normal de Powerrr pour une autre édition de Circle Squared et encore mieux; c’est une double fonctionnalité! Deux fois l’action, deux fois la lutte et les lutteurs d’aujourd’hui, certaines personnes le savent peut-être, certaines que vous voudrez peut-être découvrir! Freya the Slaya et Dani Jordyn seront notre premier match féminin encerclé au carré et l’autre match sera George South contre Colby Corino.

Voyons comment ils fonctionnent; et s’ils seront liés par Powerrr à l’avenir.

Cercle Résultats au carré

Colby Corino vs George South: Colby Corino gagne via Schoolboy Roll-Up- ** 1 / 4Freya the Slaya vs Dani Jordyn: Freya the Slaya gagne via Michinoku Driver- **

Circle Squared Review

Sean Mooney nous raconte la semaine prochaine Super Powerrr la semaine prochaine, les entrées de la Coupe Crockett plus tard et nous donne le deuxième épisode de Circle Squared, George South et Colby Corino.

Colby Corino sort le premier avec sa promo disant qu’il est né pour la lutte et qu’il lutte pour sa famille, non seulement pour son père, Steve Corino mais aussi pour son fils, Orion. Le nom sur ses mains enregistrées comme son père l’avait fait il y a des années. Ensuite, George South, déjà en train de parler à la foule avant son interview. Il dit à la foule qu’il ne les avait pas alors, alors pourquoi en a-t-il besoin maintenant et tout ce qu’il voulait, c’était lutter avec les légendes de la National Wrestling Alliance et maintenant il peut enfin lutter pour la NWA.

Colby Corino vs George South

Au début, Colby Corino bénéficie d’un tacle à l’épaule; et surprenant George South, jusqu’à ce que South obtienne l’avantage de puissance et abat Colby; appliquer la griffe de fer pour immobiliser Colby. Colby éclate et après avoir traversé les cordes, il fait un Cobra Twist mais il est rapidement rompu par un autre Iron Claw. Corino obtient un second souffle et tente de surpasser à nouveau George South, mais après un Tiger Suplex de South, le trifecta d’Iron Claws est appliqué alors qu’il fait la bouche à la foule.

Colby reçoit le dernier coup de vent et une fois que George South met en marche un avion; envoyer Corino dans le coin mais inverser l’éclaboussure dans le coin en un écolier pour la victoire.

Conséquences: Les deux hommes viennent au bureau et reçoivent le vote des fans de Colby ou George; dont ils favorisent Colby Corino.

Joe Galli parle de la Coupe Crockett et du deuxième match de championnat entre le champion national, Aron Stevens aura un visage familier; face à nouveau à Trevor Murdoch. La deuxième équipe de la Crockett Cup est Villain Enterprises, avec Flip Gordon et Brody, la troisième équipe du Mexique est Rey Horus et Flamita et la quatrième équipe annoncée est les anciens champions de la NWA Tag Team, Thom Latimer et Royce Issacs.

Un autre match qui se produira est le match de gantelet joker avec Tim Storm, Ricky Starks et Zicky Dice étant les trois premiers membres annoncés.

Les prochains matchs sont terminés et le premier est Freya la Slaya qui apporte une grande passion à sa promo avec les territoires du passé. Le prochain combattant est Dani Jordyn qui, fondamentalement, déchire Freya et va à fond Mean Girls en elle; ayant un Burn Book pour manquer de respect à ses adversaires, disant qu’elle peut même regarder NWA dans son Igloo, il n’y a rien en Alaska comme Freya.

Freya the Slaya contre Dani Jordyn

Dani fait l’erreur critique d’essayer de se tenir debout et de changer avec Freya et est dominé par la différence de puissance. Dani essaie d’attaquer avec des frappes sauvages, mais cela semble infructueux alors que Freya propulse Jordyn. Après une erreur de Freya, Dani Jordyn peut profiter des frappes aux jambes de Freya et profite des attaques. Freya commence un retour et atterrit un pilote Michinoku sur Dani Jordyn pour la victoire.

Conséquences: La foule donne leur soutien aux deux et même si elle était clairement le méchant, Dani Jordyn a davantage apprécié les fans.

Dernières pensées

Les deux matchs et les quatre promotions étaient très bien organisés. Je suis sûr que vous pouvez trouver de nombreux matchs de George South sur Internet depuis qu’il a commencé dans les années 80; et c’était bon de voir Colby Corino revenir et de montrer qu’il s’est davantage développé en tant que lutteur au lieu de simplement le fils de Steve Corino dans ROH. Les femmes ont fait un très bon travail sur le ring et au micro; vérifiera certainement plus de leurs matchs comme vous le devriez. Les fans peuvent voter sur Twitter sur NWA pour savoir qui, selon eux, devrait obtenir le contrat et qui sait; vous pourriez voir l’un de nous faire les critiques de Circle Squared sur un futur épisode.

Tout cela étant dit, la semaine prochaine est Super Powerrr, ce qui signifie plus de matchs, plus d’action et plus d’excitation!