Résultats Hyrule Pro-Wrestling: 1 avril 2020

Puissance. Sagesse. Courage. Toutes les qualités devaient être excellentes en Hyrule Pro-Wrestling. Trois prétendants se sont hissés au-dessus des autres, mais un seul peut monter pour devenir champion de Triforce!

RÉSULTATS OFFICIELS

21 personnes Death Mountain Championship # 1 Contender’s Battle Royal: gagne et défiera le roi Bulblin pour le titre.HPW Triforce Championship Triple menace: Ganondorf Dragmire VS Sheik VS Link; gagne et devient le premier champion Hyrule Triforce.

JOUER PAR JEU

Hyrule Puro-Resu et HXS TV donnent le ton!

Une nouvelle année a apporté non seulement une nouvelle décennie, mais la montée en puissance d’une nouvelle génération et, enfin, aujourd’hui est le couronnement de plusieurs mois de dur labeur et de détermination! Enfin, Hyrule aura son tout premier champion du monde! Au cours des semaines qui ont conduit à ce moment, des matchs de qualification ont eu lieu parmi les meilleurs lutteurs du monde entier dans un tournoi unique à trois tranches pour nommer trois prétendants à l’événement principal.

Dans l’A Bracket, le soi-disant «Gerudo Ace», Ganondorf Dragmire, a triomphé adversaire après adversaire avec sa combinaison étrange de force et d’agilité, et a rencontré le tout aussi impressionnant «Stone Juggernaut», Boulder Murphy, en demi-finale. Malgré le fait que Murphy soit passé au bulldozer à travers son côté du support, il n’a fallu qu’une seule bombe Ganon pour le ranger, et Ganondorf a remporté la Triforce du pouvoir.

Dans le support B, la légende de la lutte d’Hyrule, Impa, a présenté son élève et lutteur masqué, Sheik, au monde dès le premier jour du tournoi. Un type silencieux et sérieux, Sheik a préféré laisser ses actions parler pour lui, et a prouvé qu’il avait maîtrisé le style Sheikah d’Impa en gagnant à la fois avec des frappes rapides et des soumissions sinistres. Trois victoires consécutives de tap-out contre Albirdo Del Rito, le Fin Balure «Zora Rock‘ n ’Rolla» et «The Sorcerer» Agahnim ont valu à Sheik la Triforce de la sagesse.

Enfin, dans le C Braket, ce fut peut-être le résultat le moins probable de tous. Un jeune Hylian à la voix douce de Kakariko, motivé par un rêve et le soutien d’un village, pataugeait de honte avec un dossier perdant de 2-10. Ce que tout le monde pensait être une victoire en première ronde facile pour “The Skyloft Stud” Groose a fini par être le plus gros bouleversement de tout le tournoi! Le jeune homme, qui est devenu simplement connu sous le nom de «Link», a ensuite vaincu «The Artist», Yuga et «The Living Blade», Ghirahim Mazokucho, pour gagner la Triforce du courage.

Les trois finalistes se rencontrent désormais dans une ultime épreuve de force! Puissance, sagesse ou courage, qui ouvriront la voie à cette nouvelle ère brillante? Hyrule Pro-Wrestling: The Ring of Destiny commence MAINTENANT!

Hyrule Puro-Resu Death Mountain Championship # 1 Contender’s Battle Royal!

Les perdants du tournoi Triforce obtiennent une seconde chance, mais à un titre différent! Qui se lève pour défier le roi baron Bulblin?

La cloche sonne, et Skull Kid va à droite pour un coussin de boucle de coin! Tout le monde se rend compte de ce qu’il fait et les frères Dark Nut sont ceux qui l’attrapent. Ils ont tous les deux amené Skull Kid et DOUBLE POWERBOMB lui! Et puis son chaos alors que tout le monde se bagarre! Darunia s’en prend à Red Nut tandis que Rosso s’en prend à Blue Nut. Albirdo Del Rito percute un trou de boue dans L.A.Fokka tandis que Fin Balure et Boulder Murphy sont après The Iron Knuckle. Little Tingle tient bon pour la vie alors que le roi Moblin s’efforce de le chasser. Groose aide Tingle à sortir mais doit alors s’inquiéter de ce que Zant le poursuive. Igos du Ikana et Ghirahim se battent l’un contre l’autre dans un coin, et Skull Kid n’a pas bougé d’où il a été bombardé.

Rauru le hibou combat Garo Master et «les Show-alfos», Dolph Zlither avec de grandes mains droites! Il JABS Garo, il JABS Zlither, et encore! Rauru renforce sa main droite, mais Yuga le lance dans les cordes! Les cordes à linge Agahnim sortent Rauru et l’éliminent! Le légendaire «Sage of Light» est le premier du match! Est-ce la dernière fois que nous voyons Rauru sur le ring? Red Nut frappe Darunia et le repousse, puis Blue Nut HEADBUTTS Rosso! Blue Nut attrape Rosso et Red Nut a de la place pour courir, LAST NUT! Ils frappent Rosso avec le balayage des jambes de la corde à linge, puis le traînent vers le haut. Ensemble, les Dark Nut Brothers jettent dehors et ÉLIMINER Rosso! Le «Sage of Fire» est parti!

Darunia s’attaque au Red Nut en Blue Nut! Boulder Murphy en tant que camarade Goron travaille avec lui, mais l’Iron Knuckle associe Boulder à l’arrière. Fin Balure poursuit Iron Knuckle par derrière, sautant sur lui avec une prise de couchette. Les coudes rocheux Knuckle dans l’estomac tandis que Darunia frappe Red Nut vers le bas. Blue Nut tire Fin Fin Knuckle mais Fin PELES! Pendant ce temps, Yuga et Agahnim travaillent ensemble sur Zlither tandis que Garo Master s’en prend aux Igos. Tingle rampe dans un autre coin tandis que Ghirahim s’en prend au roi Moblin. Zant poursuit toujours Groose, mais Groose jette un avant-bras en arrière. Groose pelle Zant, mais Zant tient les cordes.

Tingle repère enfin Skull Kid. Tingle regarde autour de lui et voit tout le monde occupé, alors il traîne Skull Kid. Il soulève Skull Kid sur une épaule mais Skull Kid glisse! Skull Kid montre Superkick mais c’est une feinte! Il mule coups de pied Tingle dans le genou, puis frappe un sous-sol DDT! Skull Kid traîne Tingle et a un chemin clair pour le faire courir du côté opposé et le jeter! Mais Tingle tient bon! Les fans applaudissent alors que Tingle écorche le chat et le casque Skull Kid! Tingle traîne Skull Kid mais Skull Kid tient également la corde! Skull Kid et Tingle pendent de la corde supérieure! Tingle donne un coup de pied à Skull Kid, donc Skull Kid recule. C’est comme un combat de poulet au bar de singe!

Une des mains de Tingle perd son emprise! Il tient à peine, mais il recule! Maintenant, Skull Kid perd son emprise! Les fans regardent attentivement les deux hommes s’accrocher par une main chacun! Les deux hommes gardent leurs pieds pour éviter le sol, et ils parviennent tous les deux à écorcher le chat! Seulement pour Ghirahim de les dropper tous les deux! Skull Kid et Tingle s’écrasent tous les deux sur le tablier et Ghirahim les ÉLIMINE tous les deux! Ghirahim arrive avec un kip-up alors qu’il absorbe la chaleur des fans, mais il se retourne pour voir un Groose en colère! Groose JABS Ghirahim, et JABS, et JABS! Les fans scandent «GROOSE! GROOSE! ” avec chaque JAB! Groose renforce la main droite de la déesse, mais Ghirahim par dessus les morceaux!

Ghirahim CHOPS Groose à nouveau et le soutient sur des cordes. Ghirahim CHOPS et CHOPS, mais Grooset tourne les choses vers JAB! “GROOSE!” Ghirahim CHOPS, Groose JABS! CHOP, “GROOSE!” CHOP, “GROOSE!” Iron Knuckle s’attaque à Darunia en Groose et Ghirahim! Les fans huent la fin de l’échange. Ghirahim se lève et souffle CHOPS Iron Knuckle, mais Knuckle ne bronche même pas! Iron Knuckle DECKS Ghirahim avec un avant-bras droit! Tout le monde sur le ring en prend note et se rend compte de qui est le favori dans ce match. Et pourtant, le roi Moblin intensifie! Moblin se bat la poitrine et crie de prendre son rival dans King Bulblin pour le titre. Les fans se déchaînent alors que Moblin et Knuckle regardent fixement, puis explosent de fièvre alors qu’ils commencent à se bagarrer!

Moblin jette un avant-bras, Knuckle en jette un en arrière! Moblin frappe à nouveau Knuckle, mais Knuckle riposte à nouveau. Knuckle prend l’avantage, fouette mais Moblin s’inverse, seulement pour que Knuckle le BOOTTE! Knuckle entraîne Moblin et le trophée le soulève !! Moblin glisse et corde à linge Iron Knuckle contre les cordes! Knuckle reste à l’intérieur, alors Moblin le met sous tension! Yuga se faufile et jette Moblin de haut en bas! Yuga ELIMINE Roi Moblin ET Iron Knuckle! L’artiste célèbre mais ensuite les cordes à linge Fin et ELIMINE Yuga!

Groose titube pour aller à la poursuite de Ghirahim mais Zant veut à nouveau Groose. Zant fouette Groose avec les longues bretelles sur ses manches longues et le met dans le coin. Ghirahim s’échappe de Groose mais Fin est sur lui tout de suite. Garo Master s’en prend à Igos tandis que Zlither s’en prend à Del Rito. Les frères Dark Nut se bagarrent avec Darunia et Murphy tandis que L.A.Fokka est après Agahnim. Les Dark Nuts fouettent chacun Darunia et Murphy, mais Murphy et Darunia esquivent et esquivent et ils croisent tous les deux! Les Gorons renversent les Dark Nuts! Darunia apporte Red Nut et Murphy apporte Blue Nut, et les deux pompiers portent les Dark Nuts dans les cordes. Les Dark Nuts tiennent sur les cordes et restent sur le tablier.

Zant arrête d’arracher Groose pour donner un coup de pied et piétiner Groose. Les fans huent alors qu’il n’arrête pas de piétiner jusqu’à ce qu’il se précipite. Ghirahim s’en prend à Groose tandis que Fin se retrouve pris dans la bagarre de Zlither et Del Rito. Ghirahim piétine et frappe Groose et Zant le remarquent. Zant pousse Ghirahim hors du chemin pour piétiner Groose. Ghirahim pousse Zant hors du chemin pour piétiner Groose. Zant pousse Ghirahim à nouveau pour piétiner à nouveau Groose. Ghirahim retourne Zant, les deux se regardent alors qu’ils se rapprochent presque de front en front. Et puis ils sourient tous les deux! Ils commencent à piétiner Groose ensemble!

Fin CHOPS Zlither, puis le fouette de coin en coin et se précipite à nouveau vers CHOP! Fin fouette à nouveau Zlither pour que Del Rito écrase l’épaule. Ils traînent tous les deux Zlither vers le haut et le fouettent deux fois contre les cordes. Zlither tient les cordes, Del Rito entre mais dans un SUPERKICK! Fin court mais Zlither le jette de haut en bas! Fin atterrit sur ses pieds mais sur le tablier, et il balance coups de pied Zlither en arrière! Del Rito dropkicks Zlither et Fin tient la corde! Zlither dégringole, Fin et Del Rito ÉLIMINER Dolph Zlither! Fin sourit et Del Rito sourit, avant Del Rito BOOTS et ELIMINE Ailette!! Del Rito fait un clin d’œil à Fin avant de revenir aux autres.

Igos est après Darunia mais Murphy est après lui en retour. Garo s’en prend à Red Nut mais Blue Nut le poursuit. Le double fouet Goros Igos et le double fouet Dark Nuts Garo. Igos se penche tandis que Garo saute dessus! Igos sillonne les Dark Nuts les uns dans les autres pendant que Garo surgit! Les Gorons de Garo DOUBLE DDT! Igos frappe Red Nut avec un genou, un coup de pied, un coude arrière et un autre coup de pied. Red Nut est à genoux, Igos lance le genou! Ikana Rush! Blue Nut attrape Igos mais il se libère pour faire tourner le genou! Igos pousse Blue Nut sur les cordes et le jette, Igos du Ikana ELIMINE Blue Nut! Red Nut se redresse pour obtenir un coup de pied BUZZSAW! Igos soulève Red Nut avec un pied, ELEGY OF EMPTINESS! Le coup de pied au talon envoie Red Nut de haut en bas, Igos du Ikana ELIMINE Écrou rouge!

Garo traîne Murphy et le pousse contre les cordes. Igos se précipite pour l’aider et le fait monter Murphy par-dessus. Murphy tient bon et les clubs de Darunia Garo dans le dos. Igos jette des coups de corps sur Darunia mais Darunia les prend. Darunia frappe Igos de retour! Darunia fouette mais Igos tremplins, QUEBRADA mais Darunia l’attrape! Igos glisse et ROUNDHOUSES Darunia! Garo s’en prend à nouveau à Murphy mais Murphy le prend en photo. Igos fouette Darunia DANS Murphy, et Murphy tombe au sol! Quelqu’un ELIMINE Murphy, mais le mérite revient-il à Igos ou Darunia? Agahnim cesse de se cacher sous la corde du bas pour poursuivre Darunia, à la surprise et à la confusion d’Igos.

Del Rito retourne après Fokka avec des avant-bras matraqués tandis que Zant et Ghirahim élèvent Groose. Ils travaillent pour le suplexer sur les cordes, mais il résiste. Groose essaie de les renvoyer mais il ne peut pas les relever. Ils réessayent mais Groose résiste à nouveau. Groose donne un coup de pied à Ghirahim bas et suplexe Zant seul, seulement pour s’asseoir dans le coup de pied de pénalité de Ghirahim! Ghirahim traîne Groose et cravate pour lui jeter les genoux dans la tête. Il amène Groose dans les cordes et CHOPS! The Living Blade montre pourquoi il porte ce nom avec à quel point c’était fort. Groose pique alors que Ghirahim le COUPE à nouveau! Zant se lève et se coordonne à nouveau avec Ghirahim et ils doublent le suplex Groose. Mais Groose s’agenouille!

Groose atterrit sur ses pieds et passe à DOUBLE NORTHERN LIGHTS! Et puis continue à doubler Northern Lights! Et encore! Ils finissent par les cordes et Groose double back drops Ghirahim et Zant! Les manches longues de Zant le gardent attraper les cordes et il frappe le sol! Groose ELIMINE Zant! Mais se transforme alors en enziguri de Ghirahim! Ghirahim tremplins vers DUMDUM STOMP Groose down! Ghirahim est furieux alors qu’il piétine et piétine et piétine Groose dans le tapis. Agahnim aide à cela, à la surprise et à la confusion de Ghirahim. Il semble qu’Agahnim soit juste impatient de faire des alliances maintenant que nous sommes en huitième place.

Garo et Igos continuent de travailler ensemble alors qu’ils frappent Agahnim et Ghirahim par derrière. Ghirahim CHOPS Igos mais Igos avant-bras en arrière. Garo fouette mais Agahnim s’inverse. Agahnim balance une corde à linge mais Garo se glisse en dessous pour revenir avec une enziguri, mais Agahnim l’esquive! Agahnim attrape les jambes pour lancer Garo dans une brouette, mais la victoire de Garo roule sur un double pied! Igos tire un autre Ikana Rush mais il manque la poussée du genou! Ghirahim CHOPS, CHOPS et CHOPS, soutenant Igos dans un coin. Ghirahim CHOPS et CHOPS plus, mais Garo arrive! Seulement pour Ghirahim à esquiver et ses éclaboussures de coin pour frapper Igos! Ghirahim puis CHOPS Garo!

Groose s’attaque à Ghirahim mais les clubs Agahnim à Groose. L.A. Fokka s’en prend à Agahnim mais Del Rito est à nouveau sur Fokka. Garo et Igos sortent du coin et poursuivent Del Rito et Agahnim. Darunia se précipite et LANCE Igos dans un coin! Darunia jette des mains lourdes sur Igos mais Garo se précipite. Garo retourne Darunia, pour se DECKED! Garo surgit mais Darunia le frappe à nouveau! Et encore! Et encore! Darunia lève la main pour s’allumer, mais Garo enziguris! Garo fouette mais Darunia s’inverse. Garo bondit, mais dans les bras de Darunia! Darunia change Garo pour un fond GORON! ELEGY OF EMPTINESS! Igos berce Darunia et le jette, Igos ELIMINE Darunia!

Groose se relève et regarde les six autres. Ghirahim, Agahnim et Del Rito se tiennent ensemble, et il ne va évidemment pas se tenir avec eux. Groose rejoint Fokka, Igos et Garo, et une bagarre en 4c3 éclate! Groose est après Ghirahim tandis que Fokka est après Del Rito, laissant Agahnim contre Igos et Garo! Igos et Garo fouettent deux Agahnim sur des cordes. Les orteils Igos tombent, les sauts de lune debout Garo sur le dos d’Agahnim, les jambes Igos tombent et les sentinelles Garo! Agahnim rampe jusqu’aux cordes et les deux le traînent. Ils essaient de l’élever mais il tient fermement aux cordes. Agahnim revient par la corde du milieu, puis esquive la corde du bas! Il n’est pas éliminé mais il ne joue pas non plus de façon équitable!

Les arbitres disent à Agahnim de remonter sur le ring, et il “s’excuse” et demande un temps mort. Il n’y a pas de temps mort dans la lutte professionnelle! Agahnim revient mais Garo PLONGE sur lui! Le plongeon suicide de Garo passe par les cordes, donc il est en sécurité aussi! Les fans applaudissent alors que Garo frappe et frappe Agahnim. Garo remet Agahnim à l’intérieur puis monte sur le tablier, mais Agahnim balaie les jambes! Garo retombe, mais ses pieds accrochent la corde du bas! Il pend à l’envers comme un keese! Igos s’en prend à Agahnim alors que Garo se prépare, et se tient maintenant à la main! Le poirier Garo se promène, se dirigeant vers les marches du ring. Les fans applaudissent tandis que Garo pose ses pieds sur les marches puis recule pour prendre place.

Igos fouette Agahnim, Agahnim inverse mais Igos QUEBRADA! Igos fait tomber Agahnim et le fait monter et le jette dehors, mais du même côté du tablier, Garo se tient maintenant! Agahnim emmène Garo avec lui, Igos du Ikana ELIMINE les deux! Mais Igos ne semble pas s’en soucier, car maintenant il fait partie des cinq derniers. Il regarde autour de lui et regarde les autres. Ghirahim enfonce sa botte dans la poitrine de Groose, mais laisse aller en arrière et ram RAM son genou.

Fokka pousse Del Rito contre les boucles mais Del Rito tire sur le masque de Fokka! Les fans huer le manque de respect, mais Del Rito clubs loin sur le dos de Fokka. Del Rito monte Fokka dans le port d’un pompier et va dans les cordes. Fokka s’accroche à la corde supérieure pendant que Del Rito essaie de le jeter. Fokka lui donne des coups de pied et glisse jusqu’à BOOT Del Rito. Del Rito titube et rebondit sur les cordes pour sauter et SUPERKICKS! Fokka titube et Del Rito le jette, Del Rito ELIMINE L.A. Fokka! Nos quatre derniers sont Igos, Del Rito, Ghirahim et Groose.

Ghirahim se rend compte de tout ce qui reste et poursuit encore plus Groose. Il CHOPS et CHOPS et CHOPS Groose contre les cordes aussi vite qu’il le peut, et Groose pique alors qu’il s’appuie sur les cordes pour rester debout. Ghirahim attrape les jambes de Groose et le soulève et le jette par dessus! Groose tient avec un bras mais Ghirahim a déjà poursuivi pour aller après Igos et Del Rito. Igos coudes Del Rito loin des cordes mais Ghirahim CHOPS Igos. Igos jette un avant-bras sur Ghirahim mais Del Rito frappe Igos dans la poitrine. Del Rito donne un coup de pied à Igos, Ghirahim CHOPS et répète. Del Rito et Ghirahim reculent et courent, mais Igos esquive les doubles cordes à linge pour serrer la ceinture et pousse Del Rito dans Ghirahim.

Igos donne un coup de pied à Del Rito et démarre l’Ikana Rush. Del Rito esquive la poussée du genou et les ceintures. Ils vont aux cordes mais Igos bat Del Rito. Ghirahim aveugle Igos avec un avant-bras! Va ensuite côte à côte pour l’avant-bras à nouveau! Et puis retour dans l’autre sens! Ghirahim vient de la gauche mais Igos le coud fort! Del Rito entre mais Igos se met de côté et le jette dehors! Del Rito tient la corde supérieure, Ghirahim court derrière les Igos et les tremplins, GHIRA CUTTER à Igos! Ghirahim pousse Igos sur les cordes et Del Rito le traîne encore et encore, ils ÉLIMINER Igos du Ikana ensemble! Ghirahim hotshots Del Rito !! Del Rito s’effondre sur le tablier puis sur le sol, Ghirahim ELIMINE Del Rito! Et puis il lui fait un clin d’œil, tout comme Del Rito a fait un clin d’œil à Fin!

Ghirahim pense qu’il a gagné et lève la main, mais il voit alors que Groose repose sur le tablier. Ghirahim court alors que Groose roule lentement sous la corde du bas, faisant glisser le dropkick! Groose est dynamité sous la corde inférieure et tombe au sol! Mais il n’est pas éliminé car il est revenu en premier! Ghirahim bouillonne alors qu’il sort vers le tablier depuis la corde du milieu. Groose se lève alors que Ghirahim vise, PENALTY KICK! Ghirahim saute et traîne Groose pour le remettre dans le ring. Ghirahim fait les cent pas en se refroidissant, puis revient dans le ring. Il traîne Groose, vise du côté éloigné et court avec Groose. Mais Groose se retourne et jette Ghirahim dehors!

Ghirahim tient la corde et dépouille le chat, mais Groose bloque le casque! Groose arrache Ghirahim des cordes, le fait pivoter et frappe un facebuster! Groose retourne Ghirahim, a les jambes et catapulte Ghirahim dans un coin! Ghirahim frappe le haut du poteau et titube. Groose court Ghirahim de l’autre côté et le jette dehors! Groose ELIMINE Ghirahim Mazokucho et gagne !!

Gagnant: Groose; (NOUVEAU candidat n ° 1 au championnat Hyrule Puro-Resu Death Mountain)

Le Skyloft Stud se tient debout à la fin de tout cela! Mais la célébration est brusquement interrompue par la musique du roi baron Bulblin. Le roi Bulblin chevauche Lord Bullbo, son sanglier de guerre bien-aimé, mais ses serviteurs Bulblin se précipitent sur le ring! Groose est battu 3v1 tandis que King Bulblin prend un micro. «Hé, Groose! Félicitations pour avoir remporté la bataille royale. Mais je ne pense pas que tu vas arriver à Eldin. ” Le roi Bulblin rit tandis que ses hommes de main traînent Groose vers le haut. Bulblin One entraîne Groose et Powerbomb le soulève alors que Bulblins Two et Three accélèrent. Mais Groose headscissors out of the Bulblin Bomb! Et DOUBLE CLOTHESLINES Bulblins Two et Three!

Les fans tirent comme Groose rugit! Groose regarde Bulblin One titubant et lui donne un JAB! COUP! «Groose! Groose! ” Power up, DROITE MAIN DE LA DÉESSE! Les fans sont tous excités alors que Groose regarde le roi Bulblin et l’ose même monter dans le ring. Le roi Bulblin grogne en arrière tandis que ses Bulblins se regroupent et battent en retraite. Groose grimpera-t-il la Montagne de la Mort pour détrôner le roi de la graisse?