Résultats PPV WWE Royal Rumble 2020 – Bouts pour hommes et femmes, Wyatt contre Bryan

Bienvenue au pré-spectacle WWE Royal Rumble, et nous sommes en direct sur le réseau WWE.

Sheamus a vaincu Chad GableMatch pour le titre WWE United States: Andrade © bat Humberto Carrillo

Bienvenue au Royal Rumble PPV! Nous recevons un package vidéo d’introduction pour hype les matchs qui auront lieu ce soir. Notre concours d’ouverture est…

Match des chutes n’importe où: Baron Corbin contre Roman Reigns

Une bagarre a éclaté à l’extérieur du ring pour donner le coup d’envoi. De retour sur le ring, Reigns a essayé d’obtenir quelques tentatives d’épinglage rapides. Corbin a bloqué le coup de poing de Superman et a fini par frapper Deep Six pour 2. Ils se sont bagarrés dans la foule, puis de retour au bord du ring où Corbin a envoyé Reigns à travers une table d’annonce. Les règnes ont touché deux gouttes samoanes à Corbin à travers deux tables. Reigns a envoyé Corbin dans une boîte d’équipement. Tout à coup, Robert Roode et Dolph Ziggler ont attaqué Reigns par derrière. Les Usos se sont précipités pour faire la sauvegarde. Jey Usos a sorti Ziggler et Roode en plongeant sur un échafaudage. Reigns a mis Corbin dans des toilettes portables et l’a poussé. C’était vide, pas de liquide. Pour les creusés, ils vont. Corbin a frappé Reigns dans l’intestin et le dos avec une chaise en acier. Les règnes ont frappé une lance à Corbin pour la victoire.

Gagnant: Roman Reigns