Les résultats rapides pour AEW Dynamite pour le 4 mars 2020.

Jon Moxley sort et célèbre avec la foule, disant que c’était pour le peuple. Jericho et le cercle intérieur sortent et appellent Moxley un idiot. Il menace de quitter AEW pendant 60 jours s’il ne récupère pas le titre.

Colt Caban et SCU ont vaincu The Dark Order

Big Swole a battu Leva Bates

Cody sort pour montrer le respect de MJF mais Jake Roberts sort pour lui donner un discours d’encouragement.