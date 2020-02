Résultats rapides du WWE Super ShowDown 2020

VEUILLEZ RAFRAÎCHIR POUR LES DERNIERS RÉSULTATS

L’émission à la carte Super ShowDown se déroule le jeudi 27 février 2020 à Riyad, en Arabie saoudite, à la Mohammed Abdou Arena. Voici les résultats rapides:

Match d’avant-spectacle: Les Viking Raiders contre Luke Gallows et Karl Anderson

Match de titre par équipe WWE SmackDown Tag: The New Day © contre John Morrison & The Miz

Match de la cage d’acier: Roman Reigns contre le baron Corbin

Tuwaiq Mountain Trophy Gauntlet Match: Andrade, Bobby Lashley, Erick Rowan, AJ Styles, R-Truth, Rey Mysterio

Match de titre de l’équipe WWE Raw Tag: Seth Rollins et Buddy Murphy © contre The Street Profits

Match de titre féminin de SmackDown: Bayley © contre Naomi

Humberto Carrillo contre Angel Garza

Mansoor contre Dolph Ziggler

Match pour le titre WWE: Brock Lesnar © contre Ricochet

Match pour le titre universel de la WWE: Bray Wyatt © contre Goldberg