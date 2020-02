Résultats rapides en direct de la WWE 205 du 7 février 2020

L’épisode de ce soir WWE 205 Live vient du Sap Center de San Jose, en Californie.

Suivez ici pour les mises à jour en direct des résultats de tous les matchs et plus encore!

Brian Kendrick et Ariya Daivari ont battu Danny Burch et Oney Lorcan par disqualification comme Lorcan a utilisé une chaise en acier. Burch et Lorcan ont ensuite sorti une table, mais Daivari et Kendrick se sont échappés avant de pouvoir l’utiliser.Les Singh Brothers ont battu Joe Furrer et Devon Dixie par chute.Jordan Devlin a vaincu Lio Rush et Tony Nese par chute sur Nese.



