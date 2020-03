Résultats rapides en direct de WWE 205 pour mars 613, 2020

L’épisode de ce soir WWE 205 Live diffusé depuis le WWE Performance Center.

Il n’y avait qu’un seul match sur la carte, qui était le match par équipe à 10 éliminatoires avec l’équipe NXT (Isaiah «Swerve» Scott, Tyler Breeze, Oney Lorcan, Danny Burch et Kushida) contre l’équipe 205 Live Originals (Tony Nese, Mike Kanellis, Gentleman Jack Gallagher, Ariya Daivari et The Brian Kendrick).

L’équipe NXT a réussi à assurer la victoire avec Kushida et Isaiah “Swerve” Scott toujours en vie à la fin.

