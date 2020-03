Résultats rapides WWE NXT du 11 mars 2020

L’épisode de ce soir WWE NXT vient en direct du WWE Performance Center.

Match de championnat nord-américain: Keith Lee a battu Cameron Grimes par chute pour conserver le titre. Damian Priest a attaqué Lee après le match jusqu’à ce que Dominik Dijakovic le fasse fuir. Cependant, Lee a ensuite bombardé Dijakovic car il ne savait pas que c’était Priest qui l’avait attaqué.TakeOver Ladder Match Qualifier: Mia Yim a battu Dakota Kai par chute. Raquel Gonzalez a présenté Yim après le match.Kushida a vaincu Raul Mendoza par soumission.Austin Theory a interrompu une entrevue avec Tyler Breeze pour souligner que Breeze n’est pas devenu une grande star comme certains qui sont passés par le Performance Center. Breeze a pris une photo de lui sur son téléphone et lui a dit qu’il avait l’air bien pour un flash dans la casserole.Rhea Ripley a coupé une promo sur Charlotte Flair, qui est sortie pour dire que la pression allait être trop forte pour elle. Flair se tenait debout et deux hommes masqués sont sortis d’un SUV dans les coulisses, ont attrapé Raul Mendoza, l’ont mis dans la voiture et ont filé.TakeOver Ladder Match Qualifier: Tegan Nox a battu Deonna Purrazzo par chute.Velveteen Dream a déclaré que cela concernait toujours Adam Cole et non Roderick Strong, qui ne l’intéresse pas. La semaine prochaine, Cole célébrera être le plus long champion NXT en titre de l’histoire.Match de championnat par équipe NXT Tag: les BroserWeights (Matt Riddle et Pete Dunne) ont battu The Undisputed ERA (Bobby Fish et Kyle O’Reilly) par la chute pour conserver les titres.La semaine prochaine, Mercedes Martinez affrontera Candice LeRae lors d’un match de qualification. Tomas Ciampa est venu sur le ring et a déclaré qu’il était temps pour Johnny Gargano de s’expliquer. Gargano a mentionné qu’il ne s’était pas excusé et qu’il était la pire personne de NXT. Ils ont ensuite rampé dans le Performance Center.

