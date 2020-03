Résultats rapides WWE NXT du 25 mars 2020

L’épisode de ce soir WWE NXT est présenté par le WWE Performance Center.

Tyler Breeze a battu Austin Theory par chute.Killian Dain a vaincu Tehuti Miles par chute.Cameron Grimes a battu Tony Nese par chute.Aliyah contre Xia Li dans un match de qualification était prévu. Cependant, Li a été jugée médicalement inapte à la compétition car elle a été attaquée dans les coulisses et a une jambe blessée (fortement impliquée comme étant Aliyah qui l’a attaquée en guise de vengeance pour que Li se brise le nez d’Aliyah il y a 4 mois). Io Shirai a plutôt pris la place de Xia Li.Io Shirai a battu Aliyah par la chute pour se qualifier pour le match de classement des prétendants # 1.Dexter Lumis a été taquiné et Keith Lee a admis qu’il devrait s’excuser auprès de Dominik Dijakovic pour l’avoir mis en liberté et ne pas se rendre compte que c’était Damian Priest qui l’avait attaqué à la place. Dijakovic est venu dire qu’il respecte trop Lee pour l’avoir attaqué et Lee devrait en savoir plus, mais il ne se soucie pas de ses excuses car il veut le titre. Damian Priest a ensuite déclaré qu’il voulait le titre nord-américain, car cela lui rapportera plus d’argent, plus de femmes, plus de renommée et renforcera son héritage. Son nom vivra pour toujours. Lee dit que cela n’arrivera pas et que lui, le champion, se met sur son chemin. Le prêtre menace de s’assurer qu’il ne se tient pas du tout. Tout le monde vient aux coups et le combat se termine avec Dijakovic sautant du ring sur les deux. Adam Cole est au bord de la piscine. Bobby Fish veut un match avec Velveteen Dream, qui est un perdant.Danny Burch et Oney Lorcan ont battu Shane Thorne et Brendan Vink par soumission.Candice LeRae a battu Kayden Carter par chute pour se qualifier pour le match n ° 1 du ladder.Matt Riddle a vaincu Roderick Strong par chute. Après le match, Riddle a été sauté par Saurav Gurjar et Rinku Singh. Ils l’ont étendu et Malcolm Bivens est venu se présenter et présenter cette équipe car c’est le moment idéal, car Pete Dunne n’est pas là.Triple H a déclaré à Johnny Gargano et Tommaso Ciampa que leur querelle devait prendre fin. Dans deux semaines, ils iront dans un bâtiment vide (juste deux d’entre eux et un arbitre) et l’un d’eux sortira. S’ils continuent à se battre après cela, ils seront tous deux partis de NXT et aucun n’aura à se soucier d’être le cœur et l’âme de la marque, car NXT continuera sans eux. L’émission s’est terminée par une allumeuse de Killer Kross.

