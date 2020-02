Résultats rapides WWE NXT du 26 février 2020

L’épisode de ce soir WWE NXT vient de la Full Sail University de Winter Park, en Floride.

La couverture commence à 20 h HNE. Restez à l’écoute pour les résultats et assurez-vous de continuer la discussion en discutant dans les commentaires!

Cameron Grimes a vaincu Dominik Dijakovic par chute avec l’aide de Damian Priest, qui a attaqué Dijakovic alors que l’arbitre ne regardait pas.William Regal a annoncé qu’il y aura une série de matchs au cours des prochaines semaines pour déterminer deux superstars qui concourront dans l’échelle du concurrent NXT Women’s Championship No. 1 match à TakeOver: Tampa.Finn Balor a coupé une promo sur la façon dont il a toujours été à son apogée, pas seulement à la saison de WrestleMania, mais il y a toujours une question persistante de “Qui obtiendra le frottement Finn?” Fabian Aichner et Marcel Barthel les ont interrompus et ont déclaré que WALTER envoie ses salutations, avant de doubler Balor.Xia Li a battu Mia Yim par chute en raison d’une distraction de Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Gonzalez a attaqué Yim après le match et Li a essayé de la combattre pour l’aider, mais Gonzalez les a tous les deux sortis.Velveteen Dream veut Roderick Strong dans un match en cage en acier la semaine prochaine.Tommaso Ciampa a battu Austin Theory par la chute. Johnny Gargano est sorti après le match pour attaquer Ciampa.Roderick Strong est prêt pour le match en cage en acier et le reste de The Undisputed ERA est impatient de récupérer les titres des tags et de rester au top de NXT.Killian Dain bat Bronson Reed par chuteDe jeunes vétérans grisonnants ont vaincu les fils oubliésÀ déterminer: Charlotte Flair vs. Bianca Belair

Que pensez-vous de cet épisode de NXT? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous!