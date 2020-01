Résultats RAW du WWE Monday Night – 27 janvier 2020

Voici les résultats de l’édition du 27 janvier 2020 de Monday Night RAW.

Nous ouvrons le spectacle avec Drew McIntyre. La foule chante que Drew le mérite, et Drew dit que quelqu’un doit le pincer parce qu’il rêve. Il dit qu’il n’aime pas tirer les choses au clair et il défie officiellement Brock Lesnar. Hier soir, il a vu qu’il pouvait Claymore Lesnar par-dessus la corde supérieure, et à WrestleMania, il battra Lesnar pour le titre.

Drew dit ensuite qu’il a envie de donner quelques Claymores en ce moment, et il lance un défi dans le dos. Karl Anderson et Luke Gallows sortent. Anderson dit qu’il va le prendre, puis Gallows dit qu’il va le prendre. Drew dit qu’il sait où cela va et les défie tous les deux.

Drew McIntyre contre Karl Anderson et Luke Gallows

McIntyre domine le match et frappe Claymores sur Gallows et Anderson et les épingle tous les deux pour la victoire.

Gagnant: Drew McIntyre

Après le match, Drew jette Gallows et Anderson hors du ring, mais Brock Lesnar vient de derrière et frappe un F-5. Il pose avec le titre après.

Rey Mysterio contre MVP

Rey Mysterio gagne avec un 619 dans le dos du MVP et le termine avec une éclaboussure de grenouille.

Gagnant: Rey Mysterio

Aliester Black contre Jobber

Black bat le jobber avec facilité avec une Black Mass.

Gagnant: Aliester Black

Après le match, Black dit que la seule personne responsable de son élimination dans le Royal Rumble est lui, et il détient sa défaite. Il dit également qu’il a fait l’erreur d’attendre que les gens se battent avec lui, mais à partir de ce soir, le vestiaire RAW n’aura plus à venir à lui. Les noirs ramèneront le combat.

Seth Rollins et Buddy Murphy sortent. Rollins félicite Drew de l’avoir éliminé dans le Rumble, mais il dit à la foule d’en profiter pendant qu’il dure, car Drew finira par les poignarder dans le dos. Il fait référence au défi que Owens et Joe leur ont lancé pour les championnats par équipes, et Seth dit qu’il acceptera parce qu’il est un leader bienveillant. Il les appelle tous les deux.

Kevin Owens sort et dit que Seth parle trop et qu’il a été un crétin et qu’il suce maintenant. Rollins dit que Kevin doit arrêter de parler et descendre pour les combattre. Joe dit que Rollins à la recherche d’un combat est drôle parce qu’il s’est enfui avec AOP en les sautant toujours.

Rollins assure à Owens et Joe que AOP est dans son dressing privé. Owens appelle Rollins un menteur, auquel Seth s’offusque. Rollins dit qu’il a des preuves et une caméra panoramique dans les coulisses d’Akam et Rezar. Joe dit que les équipes de tournage pré-enregistrent tout le temps. Seth parle à Akam et Rezar et ils répondent, ce qui prouve son innocence. Owens remercie Rollins car maintenant ils n’ont plus à les chercher. Les Viking Raiders attaquent AOP dans les coulisses et le match est lancé.

Seth Rollins (C) et Buddy Murphy (C) contre Kevin Owens et Samoa Joe – RAW Tag Team Championships

Pendant le match, Samoa Joe s’est blessé et n’a pas pu terminer le match. Rollins et Murphy ont conservé quand Owens a frappé un Stunner sur Rollins, mais Murphy l’a enroulé par derrière.

Gagnants: Seth Rollins et Buddy Murphy

Becky Lynch est interviewée dans les coulisses. Becky dit que sa victoire sur Asuka a fait quelque chose de profond. Après son match, cela l’a vraiment frappée à quel point elle est au-dessus de tout le monde et avait envie de se gifler la tête pour avoir douté de ses propres capacités. Maintenant, la prochaine fois qu’elle vaincra quelqu’un, ce sera parce qu’elle le voudra, pas parce qu’elle le doit. On lui demande ensuite si Charlotte Flair la défie. Elle dit que ce ne serait pas la première fois, mais ce sera la dernière. Becky montre sa veste qui indique G.O.A.T dans le dos avant de partir.

Andrade (C) contre Humberto Carrillo – Championnat des États-Unis

Zelina Vega s’est sacrifiée quand Humberto était sur le point d’épingler Andrade, ce qui a entraîné une disqualification.

Gagnant par DQ: Humberto Carrillo

Après le match, Andrade est attaqué par Humberto et Humberto retire le rembourrage de protection à l’extérieur. Il frappe un Hammerlock DDT sur la surface exposée et se tient debout.

Charlotte Flair sort et dit qu’elle se lancera un défi pour un championnat, car elle pense toujours à qui elle veut défier. Asuka sort. Elle dit quelque chose à Japanesse, et dit: “Je ne pense pas.” Elle dit alors clairement que si elle était dans le Royal Rumble féminin, elle aurait gagné. Charlotte demande si elle la défie et les guerriers Kabuki la sautent rapidement.

Charlotte Flair contre Asuka

Flair a Asuka dans la figure huit, mais Kairi Sane saute Charlotte avec le coude fou de la corde supérieure pour le DQ.

Gagnant par DQ: Charlotte Flair

Après le match, Flair combat Kairi et frappe une grosse botte. Ils sont rejoints par Kelly Kelly.

Street Profits récapitule à nouveau les choses.

Mojo Rawley est sorti avec son porteur de ballon, Riddick Moss et il dit qu’il cherche un défi et qu’il ne fuit aucun adversaire. Ce n’est pas un championnat de cache-cache. Il avertit tous les challengers qu’ils seront bloqués.

Mojo Rawley (C) contre No Way Jose – Championnat 24/7

Mojo remporte un court match avec un énorme chelem.

Gagnant: Mojo Rawley

Après le match, Truth épingle Rawley par derrière se faisant passer pour quelqu’un dans la ligne de conga de Jose, mais Truth n’est pas en mesure de s’échapper alors que Moss le coupe. Mojo remporte le titre avec une attaque par derrière.

Liv Morgan contre Lana

Liv Morgan remporte un match relativement court.

Gagnant: Liv Morgan

Erick Rowan contre Jobber

Même accord, Rowan gagne.

Edge sort, et il dit qu’en tant qu’interprète, athlète et artiste, la réaction qu’il a reçue la nuit dernière signifiait le monde pour lui. Des réactions comme ça, c’est pourquoi ils font ça. Edge a refusé de vivre dans un monde de scénarios et a décidé de faire disparaître ces scénarios. Il se sentait bien au fil des ans et il s’est demandé: «Et si?» Et s’il rentrait chez lui?

Il a subi une deuxième blessure au cou et s’est entraîné dur pour pouvoir revenir sur le ring et terminer sa carrière à ses conditions. Dans le Rumble, il a rencontré des gens familiers et de nouvelles personnes comme Randy Orton, Roman Reigns, AJ Styles, Seth Rollins, Kevin Owens, Aliester Black, Matt Riddle et plus encore. Il dit ensuite qu’il espère les voir tous sur la route.

Il ne sait pas non plus combien de temps cela durera, mais espère que nous le rejoindrons lors de cette dernière sortie. Il sait qu’il est plus âgé, a les cheveux gris et les pattes d’oie, mais il a aussi du grain, et c’est quelque chose qui ne peut pas être reproduit. Renversez-le et il se relève. Cela fait ressortir Randy Orton.

Orton dit qu’il avait une personnalité autodestructrice, et s’il y avait une personne qui l’attraperait et le ferait remonter, c’était bien lui. Il dit ensuite que l’énergie qu’il a ressentie quand Edge était sur le ring la nuit dernière était quelque chose de spécial. Orton dit alors qu’il a une hypothèse pour Edge. Cela étant une réunion classée RKO. Edge réfléchit avant qu’Orton ne laisse tomber Edge avec un RKO.

Il attrape alors une chaise et frappe Edge avec. Orton prend le fauteuil et l’enroule autour du cou d’Edge. Orton grimpe ensuite à la corde supérieure et s’assoit dessus. Il redescend ensuite sur le ring et retire la chaise. Il quitte le ring. Ensuite, il retourne au bord du ring et prend une autre chaise et pose la tête d’Edge dessus. Il prend une autre chaise et frappe le conchairto. Orton regarde Edge alors que RAW disparaît.