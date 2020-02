Résultats UFC 247

UFC

Le champion des poids légers et lourds de l’UFC, Jon Jones, aurait peut-être conservé son titre contre Dominick Reyes à l’UFC 247, mais il a dû creuser profondément pour le faire, car son adversaire lui a donné le meilleur combat de sa riche histoire. Les brillantes combinaisons de boxe de Reyes au cours des trois premiers rounds ont surpris Jones et tout le monde.

Cependant, la pression incessante de Bones et les attaques à la jambe ont finalement épuisé le cardio de Reyes, permettant au champion de prendre le contrôle de la dernière extrémité du scrap. Ce fut certainement l’un des combats de titre les plus difficiles que Jones ait jamais connu, car il semblait qu’il pourrait perdre la ceinture dans ce qui aurait été l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de l’UFC.

Bien que les trois juges aient convenu qu’il avait remporté le combat, Reyes devrait s’éloigner de ce match en se sentant extrêmement positif. Bien qu’il n’ait pas remporté le titre, il a certainement prouvé qu’il était plus que capable de remporter sans doute le meilleur de tous les temps et de rendre le combat compétitif.

Valentina Shevchenko a organisé une masterclass absolue contre Katlyn Chookagian, battant son adversaire autour de l’Octogone pendant trois rounds avant de se fracasser le visage avec un terrain méchant et de marteler pour l’arrivée. La championne UFC de poids mouche féminin n’a donné à Chookagian aucune opportunité de se battre, car elle a parfaitement évité ses attaques et a lancé des coups de semonce pour établir sa portée.

Si sa frappe n’était pas plus qu’une menace suffisante, Chookagian devait également être conscient des destructions de Shevchenko. Malheureusement pour elle, elle n’a pas pu les arrêter et lorsque Bullet l’a emmenée au troisième tour, cela a marqué le début de la fin pour le Pennsylvanian. Shevchenko est passé sans effort au contrôle latéral, puis en position de crucifix, avant d’atterrir sans réponse au sol et au livre, ce qui a forcé l’arbitre à intervenir.

L’artiste samoan à élimination directe, Justin Tafa, a joué le rôle du spoiler de la ville natale, décrochant une combinaison crochet-droite dévastatrice sur Houston, originaire de Houston, Texas, Juan Adams, qui l’a mis sur le dos. Tafa a été patient dans son approche, mais dès qu’il a vu une ouverture, il a décroché un coup de poing qui a mis Adams sur des jambes tremblantes, puis le combo qui a mis fin à la nuit de son compagnon de poids lourd tôt.

Résultats de la carte principale

Jon Jones bat Dominick Reyes par décision unanime (48-47, 48-47, 49-46)

Valentina Shevchenko bat Katlyn Chookagian par KO technique (Round 3, 1:03)

Justin Tafa bat Juan Adams par KO technique (Round 1, 1:59)

Dan Ige bat Mirsad Bektic par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28

Derrick Lewis bat Ilir Latifi par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Résultats préliminaires de la carte ESPN

Trevin Giles bat James Krause par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Lauren Murphy bat Andrea Lee par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Khaos Williams bat Alex Morono par KO (Round 1, 0:27)

Mario Bautista bat KO technique de Miles Johns (2e manche, 1:41)

Résultats préliminaires de la carte

Journey Newson bat Domingo Pilarte par KO technique (Round 1, 0:38)

Andre Ewell bat Jonathan Martinez par décision partagée (28-29, 29-28, 30-27)

Youssef Zalal bat Yousef Zalal par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27