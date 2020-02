Résultats WWE NXT – 19 février 2020

Voici les résultats de l’édition du 19 février 2020 de NXT.

Sort l’ère incontestée. Adam Cole dit que l’obsession ne vainc jamais le destin et que Ciampa a appris à la dure ce qui se passe lorsque vous jouez avec le plus grand champion NXT de tous les temps.

Il affirme que l’UE continuera de faire des exemples de ses ennemis, comme la volonté de Roderick Strong contre Velveteen Dream.

Les lumières de Dream frappent et il dit que Strong a une chance de prouver qu’il est un homme et de prendre du temps pour eux deux. Jure fortement sur sa famille, il fera rêver rêve qu’il ne soit jamais revenu.

Jordan Devlin (C) contre Lio Rush – NXT Cruiserweight Championship



Devlin a frappé le Devil Inside pour conserver le championnat.

Gagnant: Jordan Devlin

Dakota Kai est avec Raquel Gonzales. Raquel a déclaré que Nox avait eu sa chance quand elle a été poussée, mais maintenant qu’elle a le dos de Kai, ils sont imparables ensemble.

Regal félicite Kai pour sa victoire, mais dit que dans deux semaines, Kai devra affronter Nox à l’intérieur d’une cage en acier.

Austin Theory sort et Ciampa sort peu de temps après. Ciampa dit qu’il sait pourquoi Gargano a fait ce qu’il a fait lors de la prise de contrôle, et si une chose va de pair avec lui dans NXT, c’est Gargano. Il déclare que pour qu’il puisse redevenir champion NXT, Gargano ne peut plus être en NXT.

Austin Theory a tenté d’attaquer, mais Ciampa le lâche avec d’énormes frappes.

Grizzled Young Veterans contre Raul Mendoza et Joaquim Wilde

Les jeunes vétérans gagnent avec The Ticket To Hell.

Gagnants: Jeunes vétérans grisonnants

Après le match, Gibson envoie un avertissement au reste de la division des balises indiquant leur arrivée.

Broserweights contre Danny Burch et Oney Lorcan

Dunne et Riddle gagnent avec une grève du genou double.

Gagnants: Broserweights

Keith Lee contre Kona Reeves

Squash facile pour Keith.

Gagnant: Keith Lee

Après le match, Dijakovix sort et dit qu’il a fait battre Keith Lee et que la mouche espagnole qu’il a frappée était censée le finir. S’il n’a pas jeté son dos, il serait le champion.

Lee dit que tout ce qu’il entend, c’est des si et des excuses. Mais chaque fois que les deux font un pas sur le ring, ils entendent toujours «se battre pour toujours». Il dit à Dominick s’il peut parler de Regal, ils peuvent en effet se battre pour toujours et qu’il est prêt à relever un défi.