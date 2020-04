Résultats WWE Raw (06/04/20): Drew McIntyre-Big Show, Retours

L’épisode post WrestleMania de WWE RAW a été diffusé hier soir, apportant toutes les retombées de la nuit historique révolue. C’était une autre édition enregistrée de l’émission phare sans public. Découvrez les résultats du spectacle organisé au Performance Center à Orlando, en Floride,

Roman Reigns surprend un jeune fan de la WWE souffrant d’une maladie rénale

Asuka est sorti pour ouvrir la WWE Raw pour participer à un concours en simple contre Liv Morgan qui a commis des infractions précoces en frappant un Hurricurana et un dropkick de missile. Asuka a nivelé Liv avec un gros coup de pied mais a ensuite mangé un Enziguiri. Mais l’ancienne championne du Tag féminin est revenue avec un magicien brillant. Un Suplex allemand a suivi avec Asuka Lock pour obtenir la victoire de soumission.

À quoi cela ressemble de ne PAS être prêt pour @WWEAsuka: #WWERaw pic.twitter.com/RFDfgrVlJk

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Il semble que @WWEAsuka n’était pas prêt pour cela. # WWERaw @YaOnlyLivvOnce pic.twitter.com/zCxjn90vxX

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

La première VICTOIRE après #WrestleMania 36 dans @WWE appartient à… @ WWEAsuka! #WWERaw pic.twitter.com/LYCDNntFJF

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Une revanche de WrestleMania 36 était en magasin où les titres de la WWE RAW Tag Team étaient en jeu alors que les Street Profits se défendaient contre Angel Garza et Austin Theory. Ford a frappé un DDT sur Garza, après quoi Zelina Vega est intervenue dans le match pour le disqualifier. Bianca Belair canne pour la laisser tomber alors que les bénéfices ont supprimé Théorie et Garza.

👏 👀👏 👀 👏 👀 # WWERaw @ austintheory1 @MontezFordWWE pic.twitter.com/KiNv9XpYEM

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

#ESTofNXT ➡️ # ESTofWWE @ BiancaBelairWWE va ICI maintenant, et elle veut un morceau de @Zelina_VegaWWE ​​sur #WWERaw! pic.twitter.com/LJbM0VSDFW

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Bianca Belair a participé à son premier match sur WWE RAW contre Zelina Vega. Belair a déchargé sur Vega mais a manqué un bloc d’épaule au tendeur. Vega a bloqué un mouvement de soumission sur Belair lorsque les deux équipes se sont impliquées dans une confrontation pour disqualifier à nouveau le match.

Vous me manquez déjà, @BiancaBelairWWE 💛🖤 #WWERaw pic.twitter.com/MYH33ZjQ69

– WWE NXT (@WWENXT) 7 avril 2020

#WERaw @BiancaBelairWWE pic.twitter.com/vFd2VFM05r

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Le match s’est ensuite transformé en un match par équipe mixte de six personnes où The Street Profits et Bianca Belair ont affronté Zelina Vega, Angel Garza et Austin Theory. Les quatre hommes se sont affrontés alors que le match se poursuivait entre Belair et Vega. Belair a giflé Vega et a frappé le chelem KOD pour assurer la victoire.

Est-ce sur le point de devenir une AFFAIRE FAMILIALE? @MontezFordWWE @AngeloDawkins & @BiancaBelairWWE veulent @AngelGarzaWwe @ austintheory1 & @Zelina_VegaWWE ​​dans une correspondance par équipe de 6 personnes NEXT! #WWERaw pic.twitter.com/RruKTeBvEm

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

La célébration continue alors que @BiancaBelairWWE décroche le WIN pour elle-même et #WWERaw #TagTeamChampions @MontezFordWWE & @AngeloDawkins! pic.twitter.com/c4uo8lR7lr

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Ronda Rousey fait allusion au retour à la WWE; Becky Lynch lui tire dessus

Aleister Black contre Apollo Crews était le prochain match sur WWE RAW où ce dernier a frappé une presse à étoiles filantes et est allé pour un coup de corde. Mais Black l’a frappé avec un gros coup de pied. Les équipages l’ont envoyé face première dans le tapis et sont allés chercher une bombe électrique, mais Black a contré avec la Black Mass pour la victoire.

Nous pouvons tous convenir que l’infraction de @ WWEApollo a été SUR LE POINT au cours de celle-ci, non? #WWERaw pic.twitter.com/X3tbcxz9f4

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Vous voulez parler d’un match STATEMENT? @WWEApollo ne fait que cela. #WWERaw pic.twitter.com/x50x2RRuBr

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Cedric Alexander et Ricochet contre Oney Lorcan et Danny Burch était le prochain affrontement sur WWE Raw où Cedric a frappé le Neuralyzer sur Lorcan. Il a plongé hors du ring pour sortir Burch. De retour sur le ring, Ricochet a lâché Lorcan avec le recul pour remporter la victoire.

Il ne s’arrête jamais. # WWERaw @KingRicochet pic.twitter.com/q2jYJK41op

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

CHALK ONE UP pour @KingRicochet & @CedricAlexander!

L’avenir s’annonce radieux pour ces deux sur #WWERaw. pic.twitter.com/2oe6JF0G0b

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Kevin Owens a coupé une promo sur sa victoire à WrestleMania contre Seth Rollins, après quoi Rollins a été vu en action contre Denzel Dejournette. Rollins semblait furieux de sa perte de WrestleMania et a martelé son adversaire. Un Stomp sur la recrue NXT lui a donné la victoire facile.

“Peu importe ce que je fais, à partir de maintenant, le message et la mentalité restent les mêmes, parce que je suis là pour rester, et je vais continuer à COMBATTRE.”

Il y a beaucoup de 🔥🔥🔥 à l’intérieur de @FightOwensFight après sa victoire #WrestleMania sur @WWERollins! #WWERaw pic.twitter.com/mW8JgbCTUq

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Quelque chose nous dit que cela ne va pas bien pour @ WWENXT’s @ darealdenzelwwe… #WWERaw @WWERollins pic.twitter.com/btb08Vzx2M

– Univers WWE (@WWEUniverse) 7 avril 2020

Regardez dans ces yeux… @ WWERollins vient de gagner, et il n’est même pas content de ça. #WWERaw pic.twitter.com/mZFqXWNE3P

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Nia Jax a fait son retour sur WWE Raw en participant à un match contre Deonna Purrazzo. Jax a pris le contrôle en frappant des cordes à linge. Elle a frappé un Samoan Drop et a suivi avec un DDT pour obtenir la victoire facile.

JAX. EST. RETOUR. # WWERaw @NiaJaxWWE pic.twitter.com/xLoaCzhhFu

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Son chemin vers l’infini de la victoire, et @DeonnaPurrazzo vient de le découvrir de première main. @ NiaJaxWWE est de retour sur #WWERaw pour DOMINER! pic.twitter.com/GAmJgxCt7y

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Humberto Carrillo contre Brendan Vink était le prochain match sur WWE Raw. Carrillo a frappé un Crossbody sur son adversaire et l’a abattu d’un coup de pied. Il a frappé la corde du haut et a réussi à décrocher un Moonsault pour la victoire.

VOTRE GAGNANT.

Sky est la limite pour @humberto_wwe alors qu’il remporte la victoire sur #WWERaw! pic.twitter.com/etKAwYWTnM

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Charlotte Flair a coupé une promo lors de sa victoire au championnat féminin NXT contre Rhea Ripley à WrestleMania 36.

“La femme fait le titre.” @ MsCharlotteWWE est un @WWENXT #WomensChampion 2 FOIS, et nous avons hâte de voir ce que cela signifie pour #TheQueen! #WWERaw pic.twitter.com/Lz4h6Tv82U

– WWE NXT (@WWENXT) 7 avril 2020

Drew McIntyre a accordé une interview à Sarah Schreiber lors de sa victoire au titre de la WWE contre Brock Lesnar lors de l’événement principal de WrestleMania 36. Soudain, la musique de Big Show a frappé l’arène alors qu’il sortait avec un arbitre. Show a continué à narguer McIntyre pour un match pour le titre. McIntyre a refusé de se battre, mais Show l’a giflé au visage pour que le match se produise.

Faites-le tremper. @ DMcIntyreWWE est votre #WWEChampion! #WWERaw #WrestleMania pic.twitter.com/gRfML95Bm2

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Et avec le balancement d’un bras… @ WWETheBigShow a lui-même un match #WWEChampionship contre @DMcIntyreWWE… 20 MINUTES après sa victoire sur @BrockLesnar?! #WWERaw #WrestleMania pic.twitter.com/AWcp0qfmdJ

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

Ainsi, Big Show contre Drew McIntyre au cours du championnat de la WWE est devenu l’événement principal de la WWE Raw. Show a frappé un Scoop Slam suivi d’une Vader Bomb pour prendre le contrôle du match. Il est allé pour Chokeslam mais McIntyre a répliqué avec un claquement de sa part. Mais Show a rapidement frappé le Chokeslam. McIntyre a été expulsé juste à temps. Show est ensuite allé chercher le coup de poing KO, mais McIntyre est revenu avec un Claymore Kick pour assurer la victoire et envoyer WWE Raw hors des airs.

😱😱😱😱😱 # WWERaw #WrestleMania @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/CPTYRVfubc

– WWE (@WWE) 7 avril 2020

@DMcIntyreWWE a-t-il vaincu @BrockLesnar et @WWETheBigShow dans la même nuit?

Tu ferais mieux de le croire. Quel #WrestleMania pour le nouveau #WWEChampion! #WWERaw pic.twitter.com/MMpXN6r57j

– WWE (@WWE) 7 avril 2020