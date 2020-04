Résultats WWE Smackdown (03/04/20): Go-Home Wrestlemania 36

L’édition finale de SmackDown avant WrestleMania 36 a confirmé un grand changement dans l’événement principal. Nous avons appris une grande torsion dans le conte sous l’angle romantique entre Otis et Mandy. Hypes était là pour l’équipe programmée, les matchs de championnat IC et Division féminine. De plus, John Cena était présent au spectacle qui a eu lieu au WWE Performance Center à Orlando, en Floride.

SmackDown a ouvert avec The Miz TV où The New Day et The Usos étaient les invités spéciaux. Ils ont parlé du match d’échelle à triple menace alors que des échelles étaient placées à l’intérieur du ring. Cela a finalement conduit à une bagarre entre les deux équipes. Le Miz et Morrison se tenaient debout alors qu’ils nivelaient leurs adversaires à l’aide d’échelles.

Naomi contre Lacey Evans contre Tamina Snuka était le concours d’ouverture de SmackDown où Sasha Banks et la championne féminine de SmackDown Bayley étaient présentes à la table des commentaires. Ils ont distrait Naomi à l’extérieur du ring, permettant à Tamina de la laisser tomber avec un gros Superkick pour la victoire. Après le match, Tamina a superkické Bayley et planté Sasha Banks avec un drop Samoan avant de quitter le ring.

Michael Cole a annoncé sur Smackdown que Braun Strowman affrontera le champion universel WWE Bill Goldberg pour le titre. Il n’a révélé aucune raison pour laquelle Roman était absent du match WrestleMania prévu.

Dolph Ziggler a affronté Tucker Knight dans un concours de simple sur SmackDown qui a été disqualifié car Ziggler a frappé un Zig-Zag sur son adversaire sur les marches en acier. Mandy Rose et Sonya Deville sont sortis lorsque nous avons vu un homme mystérieux apparaître sur le camion de production qui a montré des images de la date de la Saint-Valentin entre Otis et Mandy. Cela montrait clairement que Deville a comploté contre eux afin que la date soit ruinée et Mandy se connecte à la place avec Ziggler. Un Mandy contrarié retourna dans les coulisses.

Daniel Bryan contre Shinsuke Nakamura a eu lieu à SmackDown, ensuite, où Nakamura a contré les coups de pied de Bryan YES avec ses propres coups de pied raides. Bryan s’est levé d’un Exploder Suplex et a essayé de verrouiller le verrou YES lorsque les talons l’ont attaqué pour disqualifier le match. Cesaro, Nakamura et Sami Zayn ont frappé Bryan avec le neutralisant, Kinshasa et un Helluva Kick, respectivement, pour le rabattre.

John Cena est apparu dans le dernier segment de SmackDown pour hype le match Firefly FunHouse contesté par Bray Wyatt à WrestleMania 36. Il a continué à couper une promo jusqu’à ce que les marionnettes Funhouse apparaissent dans la foule. Les lumières se sont éteintes soudainement lorsque nous avons vu The Fiend debout sur le perchoir au Performance Center. Wyatt est apparu derrière Cena pour le terrifier. Les lumières se sont à nouveau éteintes lorsque nous avons vu Cena seule debout dans le ring qui a envoyé le spectacle hors de l’air.

