Résultats WWE Smackdown (20/03/20): Goldberg-Roman règne

La deuxième édition à huis clos de SmackDown a eu lieu hier soir sans aucun public par mesure de précaution pour la pandémie de coronavirus. Le plus récent membre de l’univers de la WWE, Rob Gronkowski, était dans la maison pour faire une annonce à WrestleMania.

De plus, Goldberg et Roman Reigns étaient présents sur le même ring pour signer le contrat de leur match pour le titre. Voici les résultats de la soirée organisée par le WWE Performance Center à Orlando, en Floride,

Sasha Banks a le cœur brisé car les fans ne peuvent pas assister à la WWE Wrestlemania 36

Michael Cole et Mojo Rawley ont présenté Rob Gronkowski au ring qui a fait ses débuts à la WWE SmackDown. Il a parlé de son expérience à la WWE depuis son enfance lorsque le roi Corbin a décidé d’interrompre et d’exploser Mojo pour échec.

Elias le suivit également sur le ring l’ennuyant avec sa guitare. Bientôt, ces deux-là sont entrés dans une altercation physique alors que Rob proposait Elias contre Corbin à WrestleMania 36.

#GRONK est dans la maison! #SmackDown @RobGronkowski pic.twitter.com/9VN6qqUVx1

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Daniel Bryan et Drew Gulak contre Cesaro et Shinsuke Nakamura était le concours d’ouverture de SmackDown. Les deux talons ont dominé le match avec leur séquence moyenne lorsque Gulak était l’homme légal. Il a digéré de nombreux uppercuts de Cesaro. Mais Nakamura n’a fabriqué l’étiquette que pour obtenir une corde à linge. Cesaro a repris le match mais Daniel Bryan l’a enroulé pour voler la victoire.

. @ WWEDanielBryan & @DrewGulak remportent la victoire sur @ShinsukeN & @WWECesaro sur #SmackDown! pic.twitter.com/NZY8gRkWio

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Paige est apparue sur SmackDown pour être interrompue par Sasha Banks et Bayley alors que ces deux-là lui ont pris des photos de sa retraite. L’anti-Diva a ensuite informé Bayley qu’elle devrait défendre son titre à WrestleMania 36. Le match pour le titre aura lieu contre Lacey Evans, Dana Brooke, Tamina Snuka, Naomi et Sasha dans un match d’élimination à six.

. @ RealPaigeWWE annonce que @itsBayleyWWE défendra son titre féminin #SmackDown contre @LaceyEvansWWE. @DanaBrookeWWE, @TaminaSnuka, @NaomiWWE et @SashaBanksWWE dans un défi de six packs à @WrestleMania! pic.twitter.com/pcKFnaqcf2

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Mise à jour sur la carte de match et les lieux de la WWE Wrestlemania 36 de deux nuits

Dans les coulisses, Daniel Bryan a défié Sami Zayn pour le championnat intercontinental à WrestleMania 36. Sami a proposé que si Gulak pouvait vaincre Shinsuke Nakamura la semaine prochaine sur SmackDown, alors Bryan obtiendrait le match. En outre, Alexa Bliss a contesté Asuka sur les titres des équipes féminines et lui a demandé de comparaître sur SmackDown, la semaine prochaine.

. @ AlexaBliss_WWE défie @WWEAsuka pour un match LA SEMAINE PROCHAINE sur #SmackDown! @NikkiCrossWWE pic.twitter.com/8dZqBER4Mq

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Le Miz et John Morrison contre Heavy Machinery était le prochain affrontement sur SmackDown après que les champions des tags aient présenté un épisode des Dirt Sheets. Otis était en plein contrôle du match et a continué à frapper la Caterpillar lorsque Dolph Ziggler a interrompu et a montré quelques photos avec Mandy Rose sur grand écran. Otis a perdu la raison et a déchargé sur Ziggler. Il a ensuite pris une chaise et a frappé les champions de SmackDown pour faire disqualifier le match.

La WWE prévoit un surprenant match par équipe mixte pour Wrestlemania 36?

Attendez une minute… # SmackDown @HEELZiggler @otiswwe pic.twitter.com/c4vCv7MW8o

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

Goldberg a rencontré Roman Reigns pour la signature du contrat dans le dernier segment de SmackDown. Reigns a affirmé qu’il avait surmonté des défis pour des grands comme John Cena ou The Undertaker. Ils ont tous échoué et Goldberg ne sera pas différent à WrestleMania. Le mythe a déclaré qu’il détruisait des portes en acier avec son coup de tête et à «Mania, Reigns sera sa prochaine victime. Les deux ont signé le contrat et se sont regardés pour fermer le spectacle.

GOOOOOOOOOOLDBERBER !!!! @ Goldberg et @WWERomanReigns signent le contrat pour leur match #UniversalTitle à #WrestleMania RIGHT NOW sur #SmackDown! pic.twitter.com/g570JS9yym

– WWE (@WWE) 21 mars 2020

👀👀👀👀 # SmackDown @WWERomanReigns @Goldberg pic.twitter.com/JO3hVdK7mm

– WWE (@WWE) 21 mars 2020