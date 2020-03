Résultats WWE Smackdown (27/03/20): New Day-Usos; Alexa Bliss

Bray Wyatt a accueilli un nouvel épisode de Firefly Funhouse tandis qu’Asuka et Alexa Bliss ont participé à un énorme concours de singles sur SmackDown cette semaine. Il y a eu un match numéro un pour les titres des équipes de tag.

Match de titre féminin pour le WWE Wrestlemania 36?

En outre, Drew Gulak et Shinsuke Nakamura ont verrouillé les cornes dans un match avec des implications pour WrestleMania. Découvrez les événements qui se sont produits lorsque le spectacle a été diffusé depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride,

Sasha Banks avec Bayack, la championne féminine de SmackDown, a inauguré cette semaine le SmackDown qui a mis le feu aux poudres pour le titre à 5 matchs à WrestleMania. Lacey Evans et Naomi les ont interrompus en disant comment ils allaient détrôner Bayley. Tamina est arrivée sur les lieux et a donné un coup de tête à Naomi suivi d’un Superkick sur Evans. Banks et Bayley ont décidé de se retirer de la scène.

Breaking: Roman règne sur Wrestlemania 36 à cause du coronavirus?

Drew Gulak contre Shinsuke Nakamura était le concours d’ouverture de SmackDown où ce dernier nom était en plein contrôle. Nakamura a sorti un genou volant de la corde supérieure et a envoyé Gulak face contre terre au tapis. Il est allé à Kinshasa mais Bryan a retiré Gulak du chemin. Gulak a enrôlé Nakamura pour la victoire en remettant le titre IC tiré à Bryan à WrestleMania.

Un segment dans les coulisses a eu lieu à SmackDown où Otis et Dolph Ziggler se sont mis d’accord sur un match WrestleMania. Ziggler a déclaré que Mandy Rose serait dans son coin.

Deux étoiles supérieures sont en quarantaine de coronavirus; La WWE modifie sa carte Wrestlemania

Elias a chanté une chanson faisant exploser le roi Corbin, son adversaire de WrestleMania. À la fin de la chanson, Corbin a attaqué Elias par derrière. Il a frappé Elias avec le sceptre le conduisant à tomber d’un haut perchoir. Elias a été transporté d’urgence dans un établissement médical local.

La championne féminine par équipe de la WWE, Asuka, a ensuite participé à SmackDown contre Alexa Bliss dans un concours en simple. Asuka était en contrôle en frappant quelques coups de pied mais elle manque l’attaque de la hanche. Bliss lui a donné un coup de pied dans le dos et l’a envoyée face contre terre dans le tapis. Asuka a essayé de contrer avec l’Asuka Lock mais Bliss l’a frappée avec un DDT soudain pour la victoire.

Triple H est apparu dans un segment pour exagérer Roman Reigns vs Goldberg à WrestleMania 36. Nous avons également assisté à un nouvel épisode Firefly Funhouse de Bray Wyatt.

The New Day vs. The Usos était l’événement principal du SmackDown de cette semaine où The Miz et John Morrison se tenaient au bord du ring. Après que Big E a lancé une lance sur l’un des Usos, les champions du tag ont attaqué Kofi et E pour disqualifier le match. En conséquence, Miz et Morrison contre The New Day contre The Usos dans un match à triple menace ont été déclarés pour WrestleMania 36. Le New Day a retiré les champions du ring pour clôturer le spectacle.

Lisez @ les lèvres de MichaelCole, @mikethemiz & @ TheRealMorrison… Vos titres seront EN LIGNE dans un match d’échelle à trois menaces sur #WrestleMania! #SmackDown @WWEUsos @TrueKofi @WWEBigE pic.twitter.com/xRoLEelhGD

