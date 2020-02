Résumé et prévisions de la carte de correspondance PPV de l’indice de chaleur AEW Revolution 2020

Bienvenue dans une autre édition de Indice de chaleur AEW, dans lequel nous discutons du niveau d’intérêt pour les différentes querelles se dirigeant vers les événements à la carte. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur la Révolution 2020 à venir ce dimanche soir.

La façon dont cela fonctionne est une gamme de jauge de notation, chaud, tiède, tempéré, froid, froid et congélation. Le plus chaud, le mieux, car cela indique votre niveau d’excitation, d’anticipation et de foi que ce sera bon.

Assurez-vous de laisser vos pensées dans la section des commentaires pour que tout le monde sache ce que votre thermomètre lit pour chaque querelle pendant que je vous dis ce que mes pensées sont ci-dessous!

Sans plus tarder, commençons!

Match du Championnat du Monde AEW: Chris Jericho (c) contre Jon Moxley = Hot

J’étais fan de Dean Ambrose à la WWE et je pense que Jon Moxley a plus de flexibilité pour faire des choses hors des sentiers battus. J’ai toujours été un grand fan de Chris Jericho (même si certains de ces trucs AEW ne sont pas mes préférés). Vous mettez ces deux ensemble et c’est difficile pour moi de ne pas y être.

Dans l’ensemble, ils ont fait un excellent travail avec cette querelle. Ils ont eu une longue période de temps que cela aurait pu devenir ennuyeux ou répétitif comme le fait souvent la WWE, mais ils ont réussi à trouver des moyens de contourner cela, pour la plupart.

En ce qui concerne le vainqueur, je pense qu’il reste sur Y2J pour garder The Inner Circle fort. Je ne pense pas qu’il laisse tomber cette ceinture jusqu’à All Out.

Prédiction: Chris Jericho gagne.

Match du Championnat du Monde Féminin AEW: Nyla Rose (c) contre Kris Statlander = Tempérée

C’est l’une de ces circonstances où je pense qu’il aurait été préférable qu’une revanche se produise. Riho, une chance de regagner son titre, n’aurait pas été un mauvais terrain et ils auraient pu éviter de précipiter Kris Statlander.

Il n’y a pas de véritable querelle, ce qui est dommage. Rose vient d’être défiée par Statlander et Big Swole et AEW a choisi la première car elle est mieux classée. Il n’y a pas grand-chose à faire avec cette configuration.

Il est trop tôt pour enlever le titre à Rose, donc elle gagnera inévitablement, à moins que le truc en entier ne soit choquant. Cependant, je ne miserais pas là-dessus, et je ne pense pas non plus que le match va être incroyable – juste d’accord.

Prédiction: Nyla Rose gagne.

Match du championnat du monde par équipe AEW: Adam Page et Kenny Omega (c) contre The Young Bucks = torride

Aucune correspondance sur la carte n’a le potentiel in-ring que celle-ci fait. Cela le place immédiatement en haut de cette liste pour la jauge de température.

Étonnamment, cela a également eu l’une des meilleures histoires. Je suis intrigué par la descente du pendu dans un virage au talon et je me demande si cela se produira lorsque The Young Bucks prendra les titres des tags. Ou, s’ils ne le font pas, quelle est la prochaine étape de cette histoire?

Curieusement, je suis plus enthousiasmé par ce match et ses répercussions que par tout autre élément sur cette carte, de loin.

Prédiction: Les Young Bucks gagnent.

Jake Hager contre Dustin Rhodes = Chilly



Dustin Rhodes a eu une carrière au Temple de la renommée, mais je ne peux plus être excité à l’idée de le voir. Bien que je suis ravi de voir ce que Jake Hager apporte à la table après tant de temps passé hors du jeu, je ne pense pas que ce soit un match à voir absolument.

À la fin de la journée, c’est une victoire garantie pour Hager (ou AEW fera une grosse erreur), ce qui tue également une partie de l’intrigue. J’ai déjà vu Goldust contre Jack Swagger, j’en suis sûr. Bien que ce ne soit pas la même chose, je ne réclame toujours pas à Rhodes de se venger de Hager le blessant. Ce n’était pas la querelle la plus dynamique au monde.

Prédiction: Jake Hager gagne.

MJF contre Cody = Chaud

Ne me tirez pas dessus, mais je crains un peu que ce ne soit pas un bon match. La querelle elle-même a eu des moments glorieux et je ne suis pas du tout déçu. Cependant, j’ai quelques réserves quant au fait que l’action sur le ring sera au même niveau.

Cela étant dit, ce n’est pas quelque chose que je peux dire avec une tonne de confiance, donc je dois juger cela en fonction du battage médiatique. C’est le nom du jeu avec Heat Index. En gardant cela à l’esprit, bien sûr, je suis vraiment excité pour cela!

Si MJF gagne, il est encore plus fait pour l’avenir et si Cody gagne, c’est une bonne histoire pour sa vengeance. Je suis avec les deux résultats et je suis un fan des deux gars.

Prédiction: Cody gagne.

Sammy Guevara contre Darby Allin = Chaud



Contrairement à l’angle de vengeance de Rhodes et Hager, la copie encore moins explosive avec Darby Allin et Sammy Guevara m’a beaucoup plus attiré par la qualité de leur démonstration.

Allin lance la prudence au vent. Presque à chaque match que je regarde, je crains qu’il ne se blesse gravement, ce qui me rend nerveux mais aussi amusant. Guevara est rapidement devenu l’un de mes favoris sur la liste et je pense que quelqu’un a un énorme potentiel pour l’avenir.

Ceci est une recette du succès. C’est une petite note en ce qui concerne la formule AEW typique de “Cela pourrait être bon dans le ring, donc c’est tout ce dont vous avez besoin pour participer à cet événement” mais j’ai la foi, je serai d’accord avec ça après que la cloche sonne.

Prédiction: Darby Allin gagne.

PAC vs Orange Cassidy = Chaud

En dépit d’être une blague, Orange Cassidy est légitimement l’un de mes aspects les plus préférés d’AEW. Je prendrais son shtick sur certains des lutteurs les plus sérieux et hardcore de la marque comme PAC, assez drôle.

Alors que le match ne veut rien dire et n’a pas de construction complexe et profonde, j’essaierai de fermer mon cerveau et de l’apprécier car il est amusant.

Prédiction: PAC gagne.

L’ordre des ténèbres contre SoCal non censuré = tiède

Je n’aime pas Evil Uno. Je pense seulement que Stu Grayson est médiocre. Bien que je pense que SCU peut être très amusant (en particulier Scorpio Sky), je ne suis pas impatient de voir ce match. Cependant, s’ils révèlent The Exalted One, cela pourrait être intéressant.

C’est le seul vrai crochet pour moi ici, et je ne pense même pas que ça va arriver.

Prédiction: Dark Order gagne.

Ce sont mes pensées, mais que pensez-vous de ces querelles particulières? Qu’est-ce qui est chaud et froid dans votre esprit? Faites-nous part de votre point de vue dans les commentaires ci-dessous!