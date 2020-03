Retour sur l’événement WCW / NJPW en Corée du Nord: 25 ans plus tard

WWE

En avril, 25 ans se seront écoulés depuis que la WCW et New Japan Pro Wrestling ont organisé un événement conjoint en Corée du Nord. C’était la première (et la seule) fois qu’une grande promotion de la lutte américaine s’aventurait dans le soi-disant «Royaume ermite». Cet événement serait officiellement nommé “Festival international des sports et de la culture de Pyongyang pour la paix” bien que la WCW le commercialise comme “Collision en Corée”.

De nos jours, l’idée d’organiser un événement de lutte professionnelle en Corée du Nord semble absolument insensée, mais croyez-moi, c’est vraiment arrivé. Des gens comme Ric Flair, Scott Norton, Chris Benoit et les frères Steiner ont tous fait le voyage au pays. Naturellement, étant donné la nature de cet événement, de nombreuses histoires vont avec.

Qu’il s’agisse de records de fréquentation, de lutteurs interrogés par des responsables nord-coréens ou de Muhammad Ali qui vient pour la balade, il est sûr de dire que c’était un événement fou auquel participer.