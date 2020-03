Révélation de l’identité de l’adversaire brut d’Aleister Black à la WWE

WWE

La marche d’Aleister Black vers WrestleMania 36 s’est poursuivie avec un autre match de squash dans l’épisode de WWE Raw de la nuit dernière, alors que le Néerlandais a rapidement travaillé le lutteur indépendant Jason Cade alors qu’il affûtait Bobby Lashley dans “ The Showcase of the Immortals ”.

Comme la bataille de la semaine dernière avec Leon Ruff, le futur venu d’EVOLVE, c’était une autre affaire d’une minute dans laquelle Cade était totalement surpassé, tombant finalement dans la Black Mass. Cela a fonctionné – et Cade a bien joué son rôle.

Formé par Norman Smiley de NXT, Cade lutte depuis sept ans et est surtout connu pour son travail dans les Indes du Sud comme PWX, bien qu’il soit également apparu pour des promotions telles que ROH, Impact et GCW ces derniers mois. Ce fut le premier spot d’amélioration de 28 ans de la WWE.

Kayden Carter de NXT s’est également imposé comme un jobber brut, perdant contre Asuka en 1:15. L’ancienne Lacey Lane est devenue une artiste semi-régulière mercredi soir dernièrement, marquant une victoire inattendue contre Chelsea Green fin janvier avant d’abandonner ses deux prochaines inclinaisons. Elle et ‘The Empress of Tomorrow’ ont également annulé le Main Event de la semaine dernière, avec Carter durant cinq minutes à ce moment-là.