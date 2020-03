Révélation de l’identité des 3 victimes du match de squash de WWE Raw

WWE.com

La WWE est allée au-delà de son bassin de talents à temps plein pour recruter trois victimes de matchs de squash la nuit dernière, en recrutant des lutteurs de NXT et du groupe EVOLVE pseudo-développement pour remplir la carte Raw en ces temps difficiles.

Les deux premiers sonneries étaient Shane Thorne et Brendan Vink de la marque noir et or. Thorne est confortablement le plus connu des deux, car il est un ancien finaliste de Dusty Rhodes Tag Team Classic en tant que demi de TM61, avec lui et Nick Miller perdant face aux auteurs de la douleur à TakeOver: Toronto. Thorne a cependant du mal depuis que Miller a quitté la WWE en décembre 2018. Sa dernière apparition télévisée NXT était de retour en novembre.

Vink, quant à lui, n’a pas encore fait ses débuts dans NXT, bien qu’il ait été un habitué de EVOLVE ces derniers temps.

En parlant d’EVOLVE, la promotion de Gabe Sapolsky a fourni la dernière victime d’Aleister Black hier soir. Leon Ruff est intervenu dans l’assiette, jouant sur sa peur d’affronter le Néerlandais, qui l’a mis à l’écart avec une messe noire dans environ une minute. Ruff est un ancien champion EVOLVE Tag Team et considéré comme l’un des jeunes lutteurs les plus prometteurs du groupe, ayant déjà lutté contre Black lors du Main Event de la WWE la semaine dernière.