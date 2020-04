Révélation potentielle de l’argent de la WWE dans les spoilers de la carte Bank 2020

WWE

Bien que rien n’ait encore été annoncé, il semble que la carte Money in the Bank 2020 de la WWE pourrait bientôt être renforcée par deux combats de titres énormes.

Le premier est le champion de la WWE Drew McIntyre qui défend sa sangle contre Seth Rollins. Cette querelle a débuté sur le dernier épisode de Raw, avec “ The Monday Night Messiah ” éteignant les lumières de McIntyre avec une série de Stomps après la victoire du champion sur Andrade.

Les champions de Raw Tag Team The Street Profits vs. The Viking Raiders sont également en préparation, Dave Meltzer notant que la WWE cherchait à organiser le combat tout en parlant du dernier épisode de Wrestling Observer Radio. Erik et Ivar ont repris vie dans l’émission de cette semaine, battant Ricochet et Cedric Alexander dans la troisième heure, après s’être éloignés de la mise au point tout au long d’une 2020 inégale.

Seuls les matchs de classement masculin et féminin de Money In The Bank sont confirmés à ce jour. Nia Jax, Asuka et Shayna Baszler sont confirmées chez les femmes, avec trois autres à suivre. En ce qui concerne les hommes, Daniel Bryan et Cesaro disputent un match de qualification sur le SmackDown de cette semaine, devant Murphy contre Rey Mysterio, Austin Theory contre Aleister Black et Apollo Crews contre MVP à Raw.