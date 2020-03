Revue AEW Révolution 2020 et notes de match

Jake Hager déf. Dustin Rhodes

Je ne suis pas sûr que ce soit le match que j’aurais choisi pour commencer la soirée. Ne vous méprenez pas, le calibre des matchs que Rhodes est capable de jouer même à son âge avancé est incroyable, et j’aime le changement de décor pour Hager. Cependant, c’était une sorte de performance d’ingérence si vous me demandez. Le rythme était plutôt lent et ressemblait plus à une sorte de match de récupération.

J’aimais l’intensité et la physique de Hager, et j’aimais la façon dont Dustin devait réagir en nature. Cependant, si vous voulez commencer un PPV dans le bon sens, vous devriez le faire dans un match qui excite et installe tout le monde. Ce n’était pas ça, et l’attaque de Hager était un peu lente. Loin d’un mauvais match, mais pas celui avec lequel j’ouvrirais un PPV. ** 1/2

Darby Allin bat. Sammy Guevara

Maintenant, c’est un match avec lequel vous ouvrez un spectacle. Deux lutteurs extrêmement agiles prêts à tout pour gagner. J’ai adoré le rythme du match depuis le début et c’était exactement ce qu’il fallait. Darby volait littéralement partout et Sammy était unique dans l’offensive qu’il a affichée.

Ce que j’ai aussi aimé, c’est que le match n’a pas non plus dépassé son accueil. Ce fut une action rapide et de haut vol qui fit éclater la foule. Si vous avez changé le premier match avec celui-ci, vous obtiendrez un meilleur résultat si vous me le demandez. Dans l’ensemble, un sprint très fin et énergique que j’ai vraiment apprécié. *** 3/4

Kenny Omega (C) et Adam Page (C) déf. The Young Bucks – AEW Tag Team Championships

Si vous vouliez imaginer à quel point ce match serait formidable, je pense qu’il est sûr de dire que ces quatre hommes ont répondu à ces attentes. Quel fabuleux et sacrément match par équipe presque parfait. Ce n’est pas comme un match mettant en vedette Kenny Omega et The Young Bucks pourrait être mauvais, mais c’était juste une lutte par équipe incroyablement amusante.

La première chose que j’ai adoré depuis le début a été les différences marquées dans les interactions entre Page et Omega avec les Bucks. Alors qu’Omega se battait pour gagner avec The Young Bucks, il y avait un signe de respect mutuel. Avec Page, il se lance essentiellement dans les affaires pour lui-même, et Page et Omega se sont illustrés à travers leurs interactions intenses tout au long du match. Vous pensez qu’ils taquinaient que leurs désaccords clairs leur coûteraient le match. Je vais être honnête en disant que je ne suis pas un fan de lutteurs célibataires se faisant passer pour une équipe de tag, mais lorsque les interactions avec les personnages sont en or, comme ici, vous pouvez obtenir de la magie.

Les Young Bucks rendent également les matchs comme ceux-ci sans effort. Ils étaient incroyablement cohérents dans ce match et c’est comme si chaque homme pouvait dire ce que l’autre allait faire avant de le faire. Les quasi-chutes vers la fin étaient également un arrêt cardiaque. Une chose que je déteste dans les matchs est de faire des chutes proches pour le plaisir des chutes proches. Je préfère construire avec une série de petits mouvements menant à de grands mouvements, et pas seulement à chaque coup de pied (comme voir Cena contre The Rock à WrestleMania 29). Je parle de choses comme ces triples suplexes que Page a pris à l’extérieur.

Kenny jouant le babyface en péril vers la fin était aussi une séquence que j’ai appréciée. Le mec est juste passé de 0 à 100 et a changé l’énergie de la foule. Et Page était sur autre chose pour terminer le match. Il était littéralement partout. Juste des trucs incroyables tout autour, du travail du personnage à la magie du ring. Simplement fantastique. **** 3/4

Nyla Rose (C) bat. Kris Statlander – Championnat féminin AEW

Ouais, ce match n’a jamais eu de chance. Pas après cette correspondance de balise. Même si le placement du match n’était pas le problème, ces deux-là n’avaient tout simplement pas un bon match pour moi. Tout d’abord, en guise de remarque, je voudrais juste dire que j’ai laissé échapper un rire chaleureux lorsque l’arbitre a brandi la ceinture du titre avant le début du match. Je suis désolé, mais ce championnat est bien trop petit. Je ne peux pas imaginer comment Nyla se promène avec cette petite chose. Il ressemble littéralement à un jouet de nouveauté que je peux acheter sur Amazon.

Quoi qu’il en soit, le match n’a jamais cliqué et n’est pas passé en deuxième vitesse. Il est possible que les deux n’aient pas de chimie, mais tout n’est jamais vraiment sorti de la deuxième vitesse. Les cordes à linge de Rose au milieu du match manquaient visiblement de puissance supplémentaire. Cela n’a pas aidé non plus qu’il n’y ait jamais eu un moment du match où vous ayez senti que Nyla perdrait le match. Alors, qu’est-ce que tu as du temps? Un match ennuyeux au rythme lent qui a conduit au vainqueur prévisible.

Mis à part une attaque désespérée de Kris vers la fin, je n’étais pas un grand fan de cela. Cela a également duré longtemps pour l’arrivée qu’ils visaient. Cette bombe électrique à corde supérieure était également dangereuse. **

MJF def. Cody

Avant de dire quoi que ce soit, le tatouage de Cody …… ouais, je ne sais pas ce que j’en pense. De loin, cela ressemble à une grosse cicatrice d’une intervention médicale. Je trouve juste que c’est un endroit bizarre pour le mettre. Je viens de le trouver distrayant, c’est tout.

Quelque chose me faisait mal à propos de ce match. C’était en quelque sorte la façon dont Randy Orton vs Kofi Kingston au Clash of Champions l’année dernière. Ce que je voulais dire, c’est que Cody et MJF ont juste commencé à faire des mouvements de lutte au lieu de simplement se lancer des coups durs. C’est censé être une rivalité personnelle entre d’anciens camarades, et ils ont juste commencé à faire du travail de membre et des Irish Whips. Ce que j’avais en tête n’était pas ce que j’avais. Mais ce que j’ai obtenu était encore relativement solide, sinon surbooké.

Je pense que c’est l’un des problèmes que j’ai avec les matchs de Cody. Ils finissent toujours par être assez bons, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de drames supplémentaires pour allonger inutilement un match sans raison. C’était censé être un match pour régler les choses avant MJF et Cody, mais nous avions besoin de temps supplémentaire pour qu’Arn Anderson, Brandi et Wardlow s’impliquent. Ça aurait vraiment dû être juste ces deux-là. Bien sûr, nous ne pouvons pas oublier beaucoup de sang. Il doit toujours y avoir de grandes quantités de sang.

La fin était également un peu anticlimatique. Je ne pouvais pas dire ce qui s’était passé en temps réel car c’était un peu gênant. C’était juste comme un coup de poing normal. Le peu de sympathie après le match était aussi un peu comme ça. Je ne pense pas que la qualité du match le justifie. Mais c’est cool. Dans l’ensemble, le match était bon, mais beaucoup de peluches n’étaient pas nécessaires. ***

PAC déf. Cassidy orange

Cela a été long à venir pour Cassidy, et je suis heureux qu’il ait eu ce moment de briller, et surtout contre l’un des meilleurs noms d’AEW. Ce qui a rendu ce match spécial, c’est que les actions des personnages de Cassidy fonctionnent si bien. Quand il frappe à l’offensive comme d’habitude, la foule apparaît toujours parce que c’est peu orthodoxe, mais c’est intéressant à voir. Mais quand il frappe une attaque que vous savez vraiment blessée, c’est merveilleux à cause du contraste de son caractère.

PAC était l’adversaire absolument parfait pour lui ici, non seulement il a réussi une attaque offensive, mais il a bien vendu tous ses mouvements. Les interactions entre les frères Lucha et les meilleurs amis ont également ajouté au drame vers la fin. D’une certaine manière, je pensais que cela avait la même prémisse que Chris Jericho contre Jungle Boy, mais avec des enjeux moindres.

Dans l’ensemble, c’était bien plus amusant que cela n’avait le droit d’être, et j’espère que nous pourrons voir plus de ces deux à l’avenir. *** 1/2

Jon Moxley bat. Chris Jericho (C) – Championnat du monde AEW

Comme je l’avais déclaré dans notre panel de prédictions, s’il y avait un moment pour mettre le titre sur Moxley, ce serait le moment à cause de son élan. De plus, un gars comme Jericho n’a pas besoin de parcourir un championnat du monde pendant une longue période à ce stade de sa carrière. La dernière chose dont il a besoin est un championnat pour se valider. Pour Moxley, c’était le point culminant d’un voyage frustrant des derniers jours de sa carrière à la WWE. Il est dans un endroit où il se sent heureux, et maintenant il est le meilleur chien de la marque.

Passons au match. Je l’ai regardé plusieurs fois, et cela ressemblait vraiment à un match de style événement principal de la WWE à partir du milieu des années 2000. En fait, cela ressemblait à chaque match de Triple H quand il était champion du monde des poids lourds? Qu’est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d’interférences, des tirs avec la ceinture de sécurité, l’arbitre distrait, une sorte de blessure exploitée et du sang. Oui, toutes les cases cochent pour moi.

Certains matchs de l’événement principal de style Triple H sont bons et certains sont insupportables. Je pense que cela se situait quelque part entre les deux. C’est certainement solide pour dire le moins. Jericho et Moxley sont tous deux deux incroyables travailleurs à part entière, et je pense qu’ils ont donné à la foule le prix de leur argent. Mais je pense qu’il y avait un autre équipement qu’ils ont raté. En outre, Moxley révélant que la blessure à l’œil n’était qu’un réveil était une sorte d’anti-climat. Je veux dire, ce n’est pas comme s’il était complètement aveugle pendant le match. Le plus que ce patch ait fait était de le faire ressembler à un pirate.

En fin de compte, je pense que le changement de titre était la bonne voie à suivre, et ces deux-là ont organisé un événement principal très, très solide. Mais je pense que nit était un niveau inférieur aux autres événements principaux qu’AEW a eu dans le passé. *** 1/2

Conclusion:

Eh bien, AEW Revolution était loin d’être un home run, mais c’était quand même un spectacle très bien organisé si je le dis moi-même. Le match par équipe était sacrément proche de la perfection et certains des autres matchs undercard avaient diverti la foule. S’il y avait quelque chose que je n’aimais pas, c’était le choix de l’ouvreur et du match féminin qui me dégonflait.

Malgré cela, le bon l’emporte de loin sur le mauvais, et AEW a réalisé une autre grande performance sur PPV. Pour mettre les choses en perspective, je pense que Takeover Portland a été si LÉGÈREMENT meilleure, mais AEW Revolution vaut quand même le coup si vous coupez une partie de la graisse. Pouces vers le haut!