Rey Horus signe un nouveau contrat ROH – Détails

ROH a publié le communiqué de presse suivant, annonçant que Rey Horus a signé un nouvel accord avec la société:

REY HORUS SIGNE UN NOUVEAU CONTRAT AVEC ROH

Il n’a pas fallu longtemps à Rey Horus pour avoir un impact dans Ring of Honor, et la société est heureuse d’annoncer que la star mexicaine passionnante fera de ROH sa maison après avoir signé un nouveau contrat.

En seulement son deuxième match à ROH, Horus a fait équipe avec ses collègues luchadores masqués Bandido et Flamita – connus collectivement sous le nom de MexiSquad – pour remporter le championnat du monde par équipe ROH à six joueurs de Villain Enterprises (Marty Scurll, Brody King et Flip Gordon) en janvier dernier. .

Avant de faire ses débuts en ROH en décembre, Horus avait acquis la réputation d’être l’un des meilleurs hauts voleurs en lutte professionnelle au cours de la dernière décennie. Formé par Rey Mysterio Sr. (l’oncle de Rey Mysterio Jr.), Horus était une star de premier plan pour The Crash au Mexique, où il a tenu le championnat des poids lourds de la promotion pendant six mois l’année dernière et a défendu avec succès son titre contre Jeff Cobb. et Bandido.

En compétition sous l’identité de Dragon Azteca Jr., Horus a également lutté pour Lucha Underground, où il détenait des titres en simple et en trio.