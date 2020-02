Rey Mysterio pense que Cain Velasquez sera «génial» sur le ring

La star de la WWE, Rey Mysterio, a récemment été interviewée par BT Sport pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Croire que Cain Velasquez pourrait «choquer le monde» s’il décide de faire de la lutte professionnelle à plein temps:

Nous avons eu quelques occasions de nous entraîner à San Diego, où mon fils s’entraîne également, et il a adoré. C’est un autre gars qui, je pense, va choquer le monde quand il prendra ça à plein temps. Je sais qu’il est parti en ce moment depuis une minute, mais une fois qu’il a mis le pied dans cet anneau, il aime ce style lucha libre, et il est très agile pour sa taille.

Je pense qu’il va être génial sur le ring. J’ai hâte de voir cette transition complète. En ce moment, nous sommes juste en train de voir des teasers, mais une fois qu’il a décidé et qu’il veut faire quelque chose, il ne s’arrête pas jusqu’à ce qu’il l’ait accompli.

Sa réaction à la performance de Velasquez au salon AAA l’année dernière:

Il prétend qu’il était un fan de lutte depuis qu’il était enfant. Il a grandi non loin de San Diego, de l’autre côté de la frontière de l’Arizona, mais il a grandi en regardant lucha libre. Nous avons parlé de légendes mexicaines comme El Santo et Blue Demon et c’était le premier style de lutte qu’il a vu, donc il est resté avec lui. Encore aujourd’hui.

J’ai vu le spectacle où il portait un masque, et il faisait beaucoup de mouvements de lucha. Je me demande, est-ce Caïn? Vraiment? “C’est un homme incroyable comme je l’ai dit, je ne peux pas attendre qu’il prenne sa position comme il veut le prendre et juste dominer le sport comme il l’a fait en MMA.

Lire aussi: Cain Velasquez discute de sa collaboration avec Rey Mysterio et de son arrivée sur le «territoire» de Brock Lesnar

H / T Wrestling Inc. pour les transcriptions