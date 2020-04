Rey Mysterio révèle la raison pour laquelle il a raté Wrestlemania 36

Comme indiqué précédemment, La légende de la WWE, Rey Mysterio, a manqué l’édition de cette année de WrestleMania 36 qui semblait être la plus unique de tous les temps.

Il a été enregistré au WWE Performance Center en l’absence de tout public pour établir de nouveaux records en termes d’interactions sur les réseaux sociaux et d’audience sur YouTube. Malheureusement, le futur Temple de la renommée a raté cette expérience.

Des mises à jour antérieures suggéraient que Rey Mysterio avait été mis hors service en raison des symptômes du coronavirus. Cependant, ce n’était pas le cas car le Maître de 619 est sorti de son isolement et s’est ouvert sur ce qui l’a forcé à s’asseoir à la maison.

Il semble que les médecins ne voulaient pas risquer sa santé au milieu de la pandémie de COVID-19 et lui ont conseillé de rester à la maison dans une situation qui est très similaire à celle de Roman Reigns.

“DESAFORTUNADAMENTE YO NO PUDE VIAJAR A WRESTLEMANIA, TENÍA SÍNTOMAS DE RESFRIADO” #WWExFOX @reymysterio explicó a @jimenaofficial su estado de salud y por qué no viajó a Orlando @SaturdayWWE

➡https: //t.co/0v0rWQR3Fr pic.twitter.com/q7EFy3W8eF

– FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 5 avril 2020

Il y a quelques jours, la star de la WWE, Rey Mysterio, s’est entretenue avec Fox Sports MX pour discuter davantage de son absence à WrestleMania 36. L’interview a été transcrite par Comicbook.com, où la légende mexicaine a expliqué en espagnol qu’il se sentait sous le mauvais temps au début de la WWE. enregistrer des émissions au Performance Center. Ce sont les médecins de la WWE qui lui ont suggéré de rentrer chez eux et d’opter pour une quarantaine pour éviter tout problème potentiel.

Rey Mysterio a également précisé qu’il ne présentait aucun signe ou symptôme de coronavirus et a deviné qu’il avait été causé par un voyage d’Orlando à San Diego. Le futur Temple de la renommée se porterait bien et devrait revenir aux enregistrements télévisés lorsque la WWE pensera pouvoir l’insérer dans le processus de l’intrigue.

Les rapports étaient déjà sortis que l’absence de Rey Mysterio avait provoqué quelques changements sur la carte de match de WrestleMania 36. Il était à l’origine censé aller contre Andrade pour le titre américain à WrestleMania 36. Mais avec Rey absent, le match a été transformé en Andrade et Angel Garza faisant équipe contre Street Profits pour les championnats par équipe RAW Tag.

Pour aller de l’avant, ce match a dû changer encore une fois alors qu’Andrade a subi une blessure tout en travaillant dans des enregistrements bruts. À la fin, le match WrestleMania 36 a été transformé en Angel Garza et Austin Theory vs. Street Profits pour les championnats RAW Tag Team. Les champions, Montez Ford et Angelo Dawkins ont fini par conserver les titres.