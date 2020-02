Rhea Ripley affronte Charlotte Flair le lundi soir à Raw

Comme on l’a vu au Royal Rumble, Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble de 30 femmes pour remporter un match de championnat féminin à WrestleMania 36.

Dans l’épisode de Monday Night Raw de ce soir, Charlotte Flair était sur le ring pour aborder le sujet du champion qu’elle déciderait d’affronter à WrestleMania.

UP NEXT: La gagnante du #RoyalRumble Match féminin @MsCharlotteWWE a une décision #WrestleMania à prendre… et elle va le faire sur #RAW! pic.twitter.com/J12kOpbkim

– WWE (@WWE) 4 février 2020

Pendant sa promo, Flair serait interrompue par la championne féminine de NXT – Rhea Ripley. Comme indiqué précédemment sur eWN, le plan de la WWE est que Charlotte Flair choisisse de faire face à Rhea Ripley pour le championnat féminin NXT à WrestleMania 36. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous:

. @ RheaRipley_WWE arrive sur #RAW pour appeler #TheQueen @MsCharlotteWWE. 🤯 pic.twitter.com/QENjAEKGRs

– WWE (@WWE) 4 février 2020

En relation: Nouvelles des coulisses du match WrestleMania de Charlotte Flair

*,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-trending-now-title,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-read-more a,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-weather-information: avant,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-weather-week: avant,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-subcat-dropdown: survolez .td-subcat-more,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-exchange-header: avant,

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-post-category,

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .td-post-category: hover {

couleur de fond: # dd3333;

}

body .td-footer-wrapper .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .block-title> * {

rembourrage: 6px 7px 5px;

hauteur de ligne: 1;

}

body .td_uid_2_5e38e5f011ea3_rand .block-title {

couleur de la bordure: # dd3333;

}]]>

Histoires tendances