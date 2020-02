Rhea Ripley commente que Bianca Belair pourrait être ajoutée au match de WrestleMania 36

Lors d’un récent entretien avec SportsKeeda, Rhea Ripley a commenté que Bianca Belair pourrait être ajoutée à son match avec Charlotte Flair à WrestleMania 36. Elle a déclaré:

“S’ils y ajoutent Bianca Belair, cela ne me dérange pas honnêtement. J’adore me battre avec Bianca, et si elle était impliquée dans le match, je serais tout à fait d’accord. Je ne vais pas en discuter et dire qu’elle ne le mérite pas, parce qu’elle le mérite. Elle mérite son moment WrestleMania et, si elle y est ajoutée, je ne vais pas me plaindre. “