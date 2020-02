Rhea Ripley commente Rendre Triple H fier, Survivor Series, More

Lors d’un récent entretien avec Alex McCarthy de TalkSport, La championne féminine WWE NXT Rhea Ripley a commenté la fierté de Triple H, Charlotte Flair, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

À propos de la collaboration avec les principaux talents de la série Survivor: «C’était juste surréaliste. Je ne m’attendais pas vraiment à ce que ça se passe comme ça. C’est une expérience tellement cool, j’ai tellement appris de ces matchs, étant mis dans ces situations. Le stress, l’anxiété, mais la génialité! C’était très stressant, mais je n’y changerais rien. Pouvoir sortir avec ces femmes était tellement cool. Ils sont tellement bons dans ce qu’ils font et j’ai eu le privilège d’être sur le ring avec chacun d’eux. J’essaie de le laisser couler parfois, mais ma vie est tellement dure, allez, allez. Mais c’est tellement surréaliste. “

À l’arrivée pour son match Triple menace de la série Survivor: «J’aimerais pouvoir dire que c’était à moi! Je le pense vraiment, mais ce n’était pas le cas. C’était Charlotte! Elle est tellement intelligente qu’elle inventait les choses les plus cool. Je me sentais tellement stupide [by comparison]. J’ai pris tellement de crédit pour ça et je me suis dit “Oui, donnez-moi le crédit” [laughs]. “

Sur Triple H et Shawn Michaels rayonnent de fierté après sa victoire: «Oui, ils l’étaient. Et c’était vraiment, vraiment cool. Je me souviens être revenu de War Games – parce que c’était tout le même week-end – revenir du match de War Games et avoir Triple H là presque en larmes de bonheur. Il serra Candice dans ses bras [LeRae] et moi et j’étais comme “C’est un rêve pour moi!” [laughs]. Je suis comme, tu es la raison pour laquelle j’ai commencé la lutte, commencé à regarder la lutte, c’est tellement, tellement cool. Et il était tellement fier de nous tous parce qu’il sait que nous étions tous stressés par le week-end fou, donc le rendre fier est tellement génial. »