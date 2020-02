Rhea Ripley et Charlotte Flair amènent Twitter Trash-Talk à un autre niveau après la fin de WWE RAW

L’intensité de la conversation trash a repris entre Rhea Ripley et Charlotte Flair avant leur confrontation à WrestleMania 36, ​​qui a récemment été officialisée lorsque «The Queen» a accepté le défi lancé par la championne féminine NXT lors de son apparition NXT TakeOver: Portland.

Après l’épisode de WWE Monday Night RAW de cette semaine à l’Angel of the Winds Arena à Everett, Washington, Ripley s’est tourné vers Twitter, contestant les commentaires de Charlotte lors de la retransmission télévisée en direct.

“Je n’ai pas griffé, griffé et tombé autant de fois que vous l’avez fait pour gagner le respect”, a commencé le tweet de Ripley. “VOUS PLAISANTEZ J’ESPÈRE?!”

Ripley a poursuivi: «Je me suis fait un nom à partir de rien. Je n’ai pas obtenu mon contrat avec la WWE sur un plateau d’or à cause de mon nom de famille! “

Après avoir publié la réaction aux commentaires formulés par la multiple championne de la WWE sur Twitter, la fille de “The Nature Boy” Ric Flair a lancé un tweet sarcastique à l’intention de son prochain adversaire WrestleMania 36.

“Chérie, c’est ton problème”, a-t-elle écrit. “Vous êtes assez délirant pour croire que vous avez” fait votre nom. “”

Les tweets ne se sont pas arrêtés là.

Découvrez l’intégralité des allers-retours entre Rhea Ripley et Charlotte Flair à partir de leur échange post-RAW sur Twitter ci-dessous.

– RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) 18 février 2020

– Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) 18 février 2020

J’ai presque perdu mon emploi parce qu’une poignée de personnes ne croyaient pas en moi.

J’ai été retiré du cours tous les jours pendant des mois pour être crié et dire que je ne me débrouillais pas assez bien.

Je me suis assis dans des bureaux juste pour qu’on me dise que j’échoue et “amène les autres avec moi”.

– RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) 18 février 2020

J’ai failli arrêter à plusieurs reprises… Mais ensuite je me rappelle que je ne suis pas un lâcheur!…

J’ai travaillé 7 ans et demi pour être là où j’en suis maintenant et je refuse de m’adresser à qui que ce soit.

– RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) 18 février 2020

Être humble n’est pas le problème, je suis humble, mais je sais aussi à quel point je suis bon et quel respect je et @WWENXT méritent!

Venez # WrestleMania36 Je n’ai aucun problème à vous rappeler d’où vous venez. 👹

– RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) 18 février 2020