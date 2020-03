Rhea Ripley parle de son amour pour la musique Heavy Metal, les invités du MizTV de cette semaine

La championne féminine NXT Rhea Ripley a été interviewée par Loudwire. Elle a été interrogée sur son amour pour la musique heavy metal.

«La façon dont je me suis lancée était à cause de la lutte. La WWE avait Papa Roach comme chanson d’ouverture RAW. Je pensais que Papa Roach était incroyable, alors je les ai écoutés sur YouTube, et vous savez comment est YouTube, surtout lorsque vous faites défiler des choses au hasard, vous finissez par en trouver de plus en plus et j’ai trouvé tous ces groupes dans lesquels je suis tombé l’amour avec.

La lutte est mon seul amour et elle m’a fait découvrir mon autre amour. C’est génial de voir comment tout s’emboîte. C’est bizarre, mais c’est super cool en même temps. “

