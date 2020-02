Rhea Ripley pourparlers avec Vince McMahon pour son soutien, programme Charlotte Flair

La WWE a confirmé que Rhea Ripley et Charlotte Flair, championnes féminines de NXT, s’affronteront lors d’un match pour le titre à WrestleMania 36. Flair a accepté le défi de Ripley lors de l’émission NXT TakeOver: Portland de dimanche.

Ripley a récemment discuté avec Gary Cassidy de Sportskeeda d’un large éventail de sujets.

Au cours de l’interview, elle a été interrogée sur Triple H, notant que son match contre Flair était peut-être une idée de Vince McMahon.

“Il est insensé de penser que tous les hauts fonctionnaires ont une telle estime de moi”, a déclaré Ripley. «Surtout en provenance d’Adélaïde, en Australie, pour faire maintenant partie de la WWE et avoir des gens comme Triple H – qui était la raison pour laquelle j’ai commencé la lutte – pour que lui et Vince McMahon, Paul Heyman aiment vraiment ce que je fais et croient en moi – c’est un sentiment merveilleux, et je ne sais pas comment le mettre en mots.

“Cela me fait me sentir très spécial et fier de mes progrès dans ce domaine – et de la quantité de travail, de temps et d’efforts, de sang, de sueur et de larmes que j’ai investis dans ce domaine.”