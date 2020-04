Rhea Ripley pourparlers sur l’abus de soi, match WrestleMania 36 avec Charlotte Flair

Rhea Ripley a été interviewée par le New York Post. Elle a été interrogée sur l’automutilation lorsqu’elle était enfant et sur son prochain match avec Charlotte Flair à WrestleMania 36.

Pourquoi s’est-elle coupée enfant?

«Je me sens encore y glisser de temps en temps. J’ai trouvé que si je regarde les cicatrices que j’ai depuis ce temps, cela m’aide à me rappeler que j’ai traversé tout cela. J’ai pu le surmonter. Je pense que c’est vraiment spécial dans la façon dont je sais que je peux continuer et continuer à faire ce que j’aime. Les gens de ma vie qui vont m’aider à surmonter tout ce que je dois surmonter à ce moment-là. J’ai des fans pour moi. Je travaille légitimement le travail dont je rêvais depuis mon enfance et je dois m’en souvenir parfois. “

Face à Charlotte Flair à WrestleMania 36.

«Savoir que je vais à WrestleMania 36 pour affronter Charlotte Flair et mettre mon championnat NXT en jeu est tout simplement fou. Je suis tellement, tellement excité. Mec, je vais pleurer après. Je sais cela.”