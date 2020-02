Rhea Ripley révèle ce que la WWE lui a interdit de faire

La championne féminine WWE NXT Rhea Ripley a récemment été interviewée par talkSport pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Interdiction de se faire tatouer le haut du corps:

Mon rêve depuis que je suis une petite fille est d’être l’humain le plus tatoué de tous les temps. J’adore les tatouages, je ne sais pas pourquoi! Je les ai toujours aimés. Mais, malheureusement pour moi, la WWE n’efface pas le haut de mon corps [for tattoos] – c’est pourquoi je porte un pantalon! J’ai un pantalon donc je n’aurais pas à effacer mes tatouages ​​parce que vous ne pouvez pas les voir. J’essaie de finir mes manches de jambe, puis j’espère que je pourrai convaincre les gens de me laisser prendre mes manches de bras et d’autres trucs, mais nous verrons comment ça se passe.

Si elle obtient un pyro pour WrestleMania 36:

Ah, mec. J’aimerais avoir pyro. Malheureusement, je n’ai pas le droit de me prononcer là-dessus. Tout le monde me tweete comme «ouais, tu devrais avoir pyro» et je dis «merci, que suis-je censé faire avec ces informations?!» [laughs]. Tweetez Vince McMahon ou quelque chose comme ça, je ne peux rien y faire!

Lire aussi: Rhea Ripley révèle ce qu’elle a dit à la fille de Rock à propos de son adhésion à la WWE