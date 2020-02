Rhea Ripley révèle ce qu’elle a dit à la fille de Rock à propos de son adhésion à la WWE

La championne féminine WWE NXT Rhea Ripley a récemment été interviewée par Metro pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle. Au cours de l’interview, Ripley révèle les conseils qu’elle a donnés à la fille de The Rock, Simone Johnson, après avoir signé avec la WWE.

Voici ce qu’elle avait à dire:

Je suis très, très excité pour Simone. Elle est l’une de mes amies proches et je suis tellement heureuse qu’elle soit ici au Performance Center avec nous. La principale chose que je lui dis toujours chaque fois que je la vois est d’ignorer le drame, de rester dans votre propre voie, de travailler le plus dur possible et de faire de votre mieux. Réussissez et excellez entre vos propres talents.

Essayez simplement de ne pas tout laisser vous toucher, car c’est la partie la plus difficile dans n’importe quel milieu sportif. C’est juste le drame qui vient avec le sport malheureusement, et la seule chose que j’essaie de lui faire éviter. »

