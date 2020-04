Rhea Ripley revient en Australie avec l’expiration du visa de travail américain

WWE.com

Rhea Ripley a été forcée de retourner dans son Australie natale après l’expiration de son visa de travail américain.

Ce rapport nous vient de Mike Johnson de PWInsider, qui écrit que «The Nightmare» est retourné dans son pays lundi. Elle devra renouveler son visa avant de pouvoir retourner travailler aux États-Unis, ce qui pourrait s’avérer très, très délicat pour le moment, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde.

Ripley a laissé tomber son championnat NXT féminin à Charlotte Flair au WrestleMania 36 le week-end dernier. On ne sait pas si sa situation en matière de visas a joué un rôle dans cela, bien qu’elle ne puisse pas apparaître sur la télévision NXT dans un avenir prévisible suggère que cela pourrait avoir.

Rhea n’a pas encore commenté la situation elle-même.

L’une des plus grandes stars de la WWE en 2019, Ripley a organisé un match formidable et percutant avec Flair à ‘Mania. Ce fut l’une de ses performances les plus impressionnantes dans la promotion et, malgré la perte, un signe de grandes choses à venir dans son avenir. Maintenant, il semble que sa carrière sera mise sur la glace.

Espérons que Ripley sera en mesure de résoudre la situation et de revenir avant trop longtemps.