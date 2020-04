Ric Flair affirme qu’il travaille avec The Rock pour tourner un film sur sa vie

Le célèbre champion de la WWE, Ric Flair, est récemment apparu sur Busted Open Radio et a révélé que The Rock et Dany Garcia produiront un film sur sa vie. Le film sera produit par leur société de production Seven Bucks. Il a dit,

«J’ai parlé à Dwayne et Dany Garcia. Et ils vont collaborer, la dernière fois que j’ai entendu, pour tout ça et faire un film avec la WWE (à propos) de moi avec Sue Levison, qui est maintenant à la WWE et fait un travail fabuleux. Sue a une grande expérience. Dès que tout recommencera, ils feront ce film. J’attends ça avec impatience parce que j’aurai beaucoup à dire. “

Flair a également révélé qu’une émission de télévision sur sa vie dans les années 1980 sera bientôt disponible.