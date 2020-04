Ric Flair commente le travail de Charlotte Flair sur WrestleMania 36, ​​les mesures de sécurité de la WWE

Au cours d’une récente entrevue avec TMZ Sports, le champion de la WWE Ric Flair a commenté Charlotte Flair en compétition à WrestleMania malgré la pandémie de coronavirus, et plus encore. Il a dit,

«Je suis plus que satisfait qu’ils aient mis en place suffisamment de mesures de sécurité. Et gardez à l’esprit également qu’ils ont donné à tout le monde la possibilité de ne pas en faire partie. Personne n’avait le bras tordu. C’était une base strictement volontaire. Mais je pense que comme tout autre athlète, ils étaient ravis d’en faire partie.

De toute évidence, il y aura des changements, mais ce sera un grand spectacle. Hé écoute, je suis fatigué d’entendre parler de Tom Brady et de ces Buccaneers. J’en ai assez d’entendre parler de Tua, ok?! Parlons de quelque chose qui se passe vraiment! Samedi et dimanche, ce sera la télé du coup !!! WrestleMania! Wooooooo WrestleMania, à venir les enfants! Faisons le!!!!”