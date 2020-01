Ric Flair félicite Charlotte Flair pour sa victoire au Royal Rumble, Kelly Kelly réagit au retour de la WWE

Le célèbre champion de la WWE, Ric Flair, s’est rendu sur Twitter lundi pour féliciter sa fille Charlotte Flair d’avoir remporté le match féminin du Royal Rumble. Il a dit,

“Tellement fier de ma fille @MsCharlotteWWE pour avoir remporté le Royal Rumble des femmes 2020! Félicitations à la @WWE et aux grands athlètes masculins et féminins qui ont participé à l’énorme nuit dernière. Beaucoup de respect pour vous tous! WOOOOO! ”

Tellement fier de ma fille @MsCharlotteWWE pour avoir remporté le Royal Rumble des femmes 2020! Félicitations à la @WWE et aux grands athlètes masculins et féminins qui ont participé à l’énorme événement d’hier soir. Beaucoup de respect pour vous tous! WOOOOO! pic.twitter.com/FTRi6T3oJ2

– Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 27 janvier 2020

Après l’événement à la carte WWE Royal Rumble de dimanche soir, Kelly Kelly a commenté son retour, et plus encore. Dit-elle,

«Vous savez, c’était tellement génial. J’étais tellement nerveuse avant de sortir, et je me disais «Ahhh». Je me disais: «Secouez-vous les nerfs». La musique a frappé et c’était comme si tous les soucis avaient disparu. C’était la meilleure sensation au monde. … Ouais, je suis hors du ring depuis des années et je me disais: «Tu sais quoi, je vais y aller et voir ce qui se passe.» Vous savez, c’est un tel honneur, surtout d’être dans le ring avec des filles avec qui je n’ai jamais travaillé auparavant, et toutes les filles étaient incroyables. Les filles NXT, SmackDown, RAW, et pour moi, Beth, Santina, Molly Holly, le visage que nous sommes tous revenus et devons faire aujourd’hui. Pour moi, c’était un immense honneur et j’ai adoré. Oui, c’était vraiment super. “