Ric Flair Hypes WWE Replays sur ESPN, Un nouveau WWE 24: Edge Special confirmé, Plus

Selon WWE Network News, le spécial WWE 24: Edge – The Second Mountain fera ses débuts après WrestleMania (Night 2) sur le réseau WWE.

Ric Flair, membre du Temple de la renommée de la WWE, a tweeté ce qui suit, faisant la promotion de la rediffusion de la spéciale 30 pour 30 sur lui. Il a dit,

«Demain, @ESPN vous permettra de découvrir pourquoi je savais que j’étais le meilleur. Après The Nature Boy 30 for 30, WrestleMania 32 montre au monde pourquoi les femmes étaient prêtes à concourir pour le Main Event, et The Night @MsCharlotteWWE s’est mise dans la conversation pour être la meilleure. »

– Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) 28 mars 2020