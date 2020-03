Ricky Morton reçoit un diagnostic de paralysie de Bell – Détails

Au cours de la dernière édition de son podcast «School of Morton», Ricky Morton a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de paralysie de Bell. Il a dit,

«Mardi dernier, je me suis réveillé en me préparant à aller au gymnase. Je suis descendu et j’ai pris une tasse de café. J’ai remarqué le café [had] courir hors de ma bouche. Ça m’a vraiment fait peur. J’ai couru aux toilettes et [saw] que mon visage avait l’air défiguré. J’ai pensé que je pourrais, PUIS, avoir un AVC. Je suis allé à l’hôpital et ils m’ont dit que c’était dû au stress, mais j’ai une touche de paralysie de Bell. On dirait que ça commence à s’éclaircir un peu. Je peux fermer les yeux et commencer à parler. Je voulais raconter le monde de la lutte là-bas; si vous me voyez, ne vous enfuyez pas. Je vais bien. [Physically], Je le fais bien.”

Pour l’instant, Morton est toujours actif sur le ring.

