Ricochet commente un retour possible à WWE NXT, face à Brock Lesnar, plus

Lors d’une récente interview avec ABC-7 à Washington, DC pour promouvoir RAW, Ricochet a commenté la possibilité d’un retour à WWE NXT, en collaboration avec Brock Lesnar au Super ShowDown, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur la route 300 jours par an: «Près de, ouais près de. Je veux dire, contrairement à tous les sports majeurs, il n’y a pas de morte-saison pour nous. Nous allons tous les week-ends de chaque mois, plus les lundis, vendredis et mercredis, oui. Nous sommes donc essentiellement toute la semaine, chaque semaine. Mais c’est un bon équipage, je voyage avec les Street Profits. Ce n’est donc que quelques amis qui traînent ensemble sur la route. “

S’il a une formation en gymnastique: «Non, je euh, tout est autodidacte. Je fais ça depuis si longtemps, je fais ça depuis que j’ai 15 ans. Donc, tout est en quelque sorte autodidacte, sorte d’essais et d’erreurs, juste essayer des choses. “

Sur son match avec Brock Lesnar au Super ShowDown: «C’était une sorte de rêve devenu réalité. Parce que je me souviens de 2002, 2003 – même avant cela, regarder Brock face à The Rock ou contre Kurt Angle, donc comme tous ces gars, je peux nommer toute la journée. Alors maintenant, pouvoir faire partie de cette histoire et pouvoir lier mon nom là-dedans avec ces gars-là. »

Sur la possibilité de revenir sur NXT: “Oh oui. C’est sûr que c’est un endroit que j’aimerais toujours appeler une maison pour moi. C’était un endroit que j’appréciais beaucoup quand j’étais là-bas. Maintenant qu’ils ont plus de visibilité, USA Network tous les mercredis, je pense que c’est énorme. Mais pour sûr, chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, je serais là pour sûr, pas de problème. “