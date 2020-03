Ricochet ouvert à un retour potentiel de WWE NXT

WWE

Ricochet ne serait pas opposé à un retour à WWE NXT si la situation l’exigeait.

S’adressant à Julie Wright pour Good Morning Washington lundi, “ Le super-héros résident de la WWE ” a été interrogé spécifiquement sur les traces de Charlotte Flair et de Finn Balor pour monter un retour en noir et or. Il a dit ce qui suit sur la question (h / t WrestlingNews.co): –

“C’est sûr, c’est un endroit que j’aimerais toujours appeler une maison pour moi. C’est un endroit que j’ai vraiment apprécié pendant que j’y étais. Maintenant qu’ils ont plus de visibilité, tous les mercredis sur le réseau américain, je pense que c’est énorme aussi. Alors oui, bien sûr. Chaque fois qu’ils ont besoin d’un coup de main, je serai là, sans problème. »

Ricochet était un hors concours NXT pour la durée de sa course, époustouflant les foules avec son hyper-athlétisme de pointe dans des combats acclamés avec des goûts comme Adam Cole, Johnny Gargano et Velveteen Dream. Sans aucune faute de sa part, il a, comme beaucoup d’autres avant lui, eu du mal à reproduire ce formulaire sur la liste principale.

Ces dernières semaines ont été lamentables pour Ricochet, qui a été écrasé par Brock Lesnar en Arabie saoudite avant que Riddick Moss ne l’emporte sur Raw quelques nuits plus tard.