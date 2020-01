Riddick Moss de NXT fait ses débuts sur WWE Raw

WWE.com

Hier soir, Riddick Moss de NXT a été appelé dans la formation principale de la WWE, unissant ses forces à Mojo Rawley, champion 24/7, pour former un nouveau double acte.

Moss est sorti avec Rawley pour son match prévu avec No Way Jose. Mojo a coupé une promo à l’avance, déclarant que “chaque quart-arrière de franchise a besoin d’un joueur de ligne offensif fort pour regarder les blinds”, qui était bien sûr Moss, ajoutant que “quiconque veut venir prendre ce (le titre) de moi, vous suis sur le point d’être bloqué. “

Rawley a vaincu Jose de manière rapide et décisive, avant qu’un R-Truth déguisé n’émerge de la ligne de conga et ne vole un roll-up pour le titre 24/7. Moss se plaça ensuite avec lui, permettant à Mojo de baisser la vérité et de récupérer l’or.

Un mouvement intéressant, ceci. Moss n’a pas exactement figuré en bonne place sur la télévision NXT au cours des dernières années. Blessé par une blessure grave en avril 2018, il n’a depuis travaillé que trois épisodes télévisés sur les empreintes américaines et britanniques de la marque, bien qu’il ait vaincu Cedric Alexander dans le cadre des enregistrements du Main Event de la nuit dernière.

Moss est peut-être mieux connu pour son ancienne équipe avec Tino Sabbatelli. Plus récemment, il a été dirigé par Robert Stone sur le circuit NXT House Show.