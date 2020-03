Road To Salt Lake City, Utah pour la dynamite AEW de cette semaine (vidéo)

Avant l’épisode cumulé de cette semaine d’AEW Dynamite, le dernier épisode de la série documentaire hebdomadaire “Road To” de la promotion a été publié pour le grand spectacle qui se déroule au Maverick Center de Salt Lake City, dans l’Utah.

Lundi soir, All Elite Wrestling a publié l’épisode de la série documentaire «Road To» faisant la promotion de l’édition de mercredi soir d’AEW Dynamite, où la promotion tiendra son premier épisode de la série hebdomadaire AEW on TNT de l’état de l’Utah.

En plus d’une carte empilée d’excellents matchs, la société a promu qu’elle dévoilerait les règles qui seront annoncées pour le premier match AEW Blood & Guts, qui serait similaire à l’ancien concept de match NWA / WCW “WarGames”. qui a récemment repris vie dans la marque NXT de la WWE en noir et or.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de la spéciale «Road To Salt Lake City» avant l’épisode 3/11 d’AEW Dynamite.